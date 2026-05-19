Takový zásah Babiše nikdo nečekal. Rozmetal boj proti drogám i za lidská práva

Ačkoliv premiér Andrej Babiš nedával před pondělním jednání vlády najevo, že by chtěl něco měnit v boji proti závislostem, stejně jako nemluvil o lidských právech, provedl v těchto oblastech razantní změny. A to takové, proti kterým protestují odborníci z obou oblastí. V úterý pak vyšlo najevo, že ve funkci má v rámci změn od července skončit i dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.
Aktuálně.cz už před několika dny psalo o tom, jak se hnutí ANO chystá oslabit oblast ochrany práv občanů tím, že na ombudsmanku, ochránkyni práv občanů, se chystá jmenovat kandidátku, která u expertů propadla. Teď ale přichází předseda ANO a premiér Andrej Babiš s něčím, co podle odborníků poškodí tuto oblast ještě podstatně více.
Babiš totiž na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Jeho agenda bude rozdělena mezi tři resorty – ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo kultury. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR bude zařazen do struktury ministerstva práce a sociálních věcí.
V úterý dopoledne pak mluvčí vlády oznámila, že národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od 1. 7. stane psychiatrička Dita Protopopová (ANO), která měla dosud na ministerstvu zdravotnictví vedeném Adamem Vojtěchem (ANO) řídila projekty související s reformou psychiatrické péče, sdělila mluvčí agentuře ČTK.
„Považuji to za vážnou chybu a mimořádně nezodpovědný krok. Pro ochranu lidských práv a politiku rovnosti žen a mužů je jejich koordinace na národní, vládní úrovni zásadní. Úřad vlády pro ni představuje půdu, která umožňuje propojovat jednotlivé resorty, připomínkovat jejich kroky a prosazovat potřebné systémové změny, které přesahují možnosti jednoho ministerstva,“ stěžuje si nedávná vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Podle ní mají obě oblasti před sebou řadu náročných úkolů. „Ve chvíli, kdy je potřeba tyto agendy posilovat, považuji jejich rozdělení a přesun na ministerskou úroveň za výrazné oslabení a snížení jejich politické váhy. Přesunem hrozí jejich upozadění a podřízení vlivu jednotlivých členů vlády,“ pokračuje bývalá zmocněnkyně, podle které jde Evropa opačným směrem, tedy k posilování nezávislosti.
„Orgány pro rovné zacházení mají být při výkonu svých pravomocí nezávislé, nemají podléhat vnějším vlivům ani přijímat pokyny od vlády či jiných veřejných nebo soukromých subjektů a mají mít zajištěné podmínky pro účinný výkon svého mandátu,“ uvedla Šimáčková Laurenčíková pro Aktuálně.cz.
Podle ní se fakticky rozpadne i práce vládní zmocněnkyně pro lidská práva, kterou teď vykonává šéfka poslanců ANO Taťána Malá, která má k Babišovi velmi blízko. Šimáčková Laurenčíková namítá, že vládní útvar této zmocněnkyně ztrácí smysl, protože vláda rezignovala na ochranu lidských práv. „Mandát zmocněnkyně bude fakticky prázdný a pouze formální, jelikož přijde o odborné týmy, které připomínky formulovaly a zpracovávaly,“ tvrdí bývalá zmocněnkyně.
Rozhodnutí vlády už kritizoval předseda STAN Vít Rakušan. „Zrušení odboru je přesto obrovská chyba. Další krok, který nás kulturně vrací do devadesátek a geograficky posouvá na Východ. S trochou nadsázky se dá říct, že horší by bylo už jen to, kdyby tuhle agendu dali na starost Filipu Turkovi,“ prohlásil Rakušan. S tím, že se vláda chová k Česku jako k dobytému území.
„A cílem dobyvatelů nebývá odpovědná správa, ale rozvrat a plenění. Dělení kořisti. To právě před našima očima probíhá,“ míní Rakušan, podle kterého je „Babišova vláda s populisty a fašizujícími extremisty nejhorší od listopadu ´89“.
„Chybný krok“
Hodně debat vyvolalo také další pondělní rozhodnutí vlády, která schválila přesun protidrogové agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Přemístit by se měl odbor protidrogové politiky se dvěma odděleními: první je pro koordinaci a financování, druhé tvoří Národní monitorovací středisko pro závislosti. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) si později šéf resortu určí, kam je ve svém úřadu zařadí a kolik jejich pracovníků využije.
„Je to chybný krok,“ sdělil agentuře ČTK bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj resort zdravotnictví nemůže koordinovat návrhy kolem cel, hazardu, nelegálního obchodování či represí, nemá k tomu kompetence.
„Pořád dokola se dělají stejné kroky a zpochybňuje se silné koordinační místo v Úřadu vlády. Asi to tam někomu vadí, jiný důvod nevidím,“ řekl Vobořil Aktuálně.cz.
„Koordinace z Úřadu vlády měla logiku. Je to balík za bilion korun. Týká se hazardu, léčiv, tabáku, alkoholu. Není to zdaleka jen téma zdravotnictví. Jedná se o nelegální tabák, danění, zemědělství, průmysl, represe. Koordinační místo musí být nadresortní. Ministerstvo zdravotnictví některé agendy koordinovat nemůže, nemá k tomu ani zákonný mandát, ani schopnosti. Nemá jediný kompetenční nástroj ze zákona," vysvětluje odborník.
Podle Vobořila hrozí i problém s vyplácením dotací. Ministerstvo zdravotnictví je už v minulosti nedokázalo poskytovat na sociální služby, ale jen na zdravotnickou péči a materiál. Organizacím, které se zabývají prevencí, proplatilo zdravotní stříkačky a jehly, ale už ne terénní pracovníky, uvedl Vobořil. Varoval před omezením vyplácení podpory a rušením služeb, vést by to mohlo k šíření infekcí.
