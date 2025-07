Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) se ve svém příspěvku na sociální síti X ohradil proti výtkám, že "zbytečně straší" výstrahami před vysokými teplotami. Na sociálních sítích se často objevují názory, že léta s teplotami nad 30 stupňů Celsia jsou běžná a podobné počasí "za mlada bývalo normální". Podle ČHMÚ ale data ukazují jasný trend: dnů s extrémními teplotami v Česku výrazně přibývá.

Zatímco mezi lety 1961 a 1970 zaznamenalo 52 stanic ČHMÚ zhruba 2500 dní s teplotou nad 30 stupňů Celsia, v posledních letech je to minimálně dvojnásobek a období, kdy se v rámci roku vyskytují, se rozšiřuje. Tyto dny se nejčastěji vyskytují v druhé polovině července a první polovině srpna.

Výrazně přibývá také dní s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Do devadesátých let se tak vysoké teploty vyskytovaly velmi vzácně. Od roku 1961 do roku 1970 se v rámci všech 52 stanic vyskytlo pouze 17 takových dní, mezi lety 2011 a 2020 až 610, tedy v průměrů více než jeden na každé stanici za rok.

Ještě vyšší hodnoty, například 36 stupňů a více, byly před rokem 1980 výjimečné. Výrazný nárůst nastal po roce 2000.

❗️"Konečně normální léto!" "Takové teploty byly za mého mládí normální, hlavně strašit!" "Výstrahy když je 32 °C? Vždyť jsou to normální a příjemné teploty!"



Podle ČHMÚ uvedená data jasně prokazují narůstající trend tropických a extrémních teplot v posledních desetiletích, který je důsledkem klimatické změny. Podle ústavu se bude situace v budoucnu ještě zhoršovat.

"Zatímco klima se mění, citlivost člověka na extrémní teploty zůstává stejná. Výstrahy proto nejsou strašením, ale nutným nástrojem ochrany," uvedl ústav.

Vedra sužují celou Evropu

Teploty v Čechách budou ve středu stoupat na některých místech až na 37 stupňů Celsia. Ve čtvrtek na jižní Moravě až na 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra však nesužují pouze Česko, ale i další evropské země. V Itálii, Španělsku, Řecku i v Portugalsku o víkendu teploty místy překročily hranici 40 stupňů Celsia. Místní úřady vydaly varování před extrémními podmínkami a zvýšeným rizikem požárů.

Vedra se však netýkají jen pevniny. Podle deníku Le Monde se ohřívá i Středozemní moře. Jeho teplota je momentálně vyšší než průměr pro toto období v letech 1991-2020.

V oblastech u francouzského a španělského pobřeží dokonce překračuje odchylka od průměrné teploty čtyři stupně Celsia. Přitom právě oceány fungují jako klíčový regulátor klimatu a pohlcují až 90 procent přebytečného tepla z atmosféry.