Takové reakce jsem nečekal. Nejsem hrobník, ani spasitel, říká o návratu Langer

Předsedovi ODS Petru Fialovi jsem před rozhodováním o návratu do regionální politiky nevolal, říká bývalý místopředseda ODS Ivan Langer, který se stal nově členem vedení ODS v Olomouckém kraji. | Foto: Honza Mudra

Bývalý místopředseda ODS a exministr vnitra Ivan Langer je podle svých slov překvapený množstvím negativních reakcí na to, že se nově stal členem Rady Regionálního sdružení ODS Olomouckého kraje, která má celkem 20 členů. Langer v rozhovoru pro Aktuálně.cz o svém politickém návratu po devíti letech tvrdí, že prý jeho špatná pověst neodpovídá realitě. "Věřím, že se lidé zamyslí nad tím, kdo je reálný a kdo virtuální Ivan Langer," sdělil.

Váš návrat do politiky vyvolal podle ohlasů na sociálních sítích obrovské množství reakcí, a to většinou negativních. Překvapilo vás to?

Nepochybně jsem čekal, že to vyvolá nějakou reakci, ale že to vyvolá tak velkou reakci, to jsem opravdu nečekal.

Musel jste ale předpokládat, že se hned objeví zmínka o "Íčku".

Jistě, to je součást mého virtuálního obrazu o mně, kdy jednou vržená špína zůstává a žádný soudní rozsudek ji nesmyje. Takto jsem byl očerněný MF Dnes, vedl jsem více než sedm let soudní spor, jehož výsledkem bylo, že se mi vydavatelství muselo omluvit za to, že mě spojovalo s podezřením policie na propojení s organizovaným zločinem Františka Mrázka.

Ale v odposleších z roku 2000 o vás král podsvětí Mrázek při hovorech s podnikatelem Luďkem Sekyrou skutečně mluví jako o Íčku. S tím, že pomůžete panu Sekyrovi získat úvěr v Investiční a poštovní bance, aby koupil Inženýrské a průmyslové stavby.

Já jsem byl s Františkem Mrázkem spojovaný, přestože jsem ho nikdy v životě neviděl, nikdy se s ním nesetkal a nikdy v životě s ním nemluvil. Lež ale žije dál, stejně jako tato nálepka.

Proč o vás ale takto důvěrně mluvili?

To je tak, když se o vás dva lidé bez vašeho vědomí baví. Takto bychom ale mohli spojit téměř kohokoliv s kýmkoliv. Vůbec jsem netušil, že ti dva lidé byli propojeni. U soudu bylo jednoznačně prokázané, že jsem nikdy nic neměl s panem Mrázkem společného. Balada o Íčku jednou vejde do dějin českého spindoktorismu.

Ale pravdou je, že jste se snažil, aby podnikatel Sekyra úvěr získal. Je to tak? V minulosti jste to vysvětloval tím, že jste chtěl údajně podpořit český kapitál, českého podnikatele. Opravdu?

To byla jeden důvod, osobní. Druhý byl dán tím, že jsem v té době byl advokátním koncipientem advokátní kanceláře, která zastupovala v této věci Ing. Ivana Kyselého, který se projektu účastnil také.

Hodně se mluvilo také o tom, jak vnitro za vašeho vedení zadalo zakázku na praní policejních uniforem za 54 milionů firmě, která patřila vašemu známému. Navíc firma získala od vnitra do pronájmu i prádelnu, ve které se tyto uniformy praly. Proč uspěla právě jeho firma?

Toto je klasická ukázka virtuální reality. Realita je taková, že jsem jako ministr vnitra, v rámci zbavení vnitra zbytečných činností, rozhodl o prodeji například cukrárny, rekreačních zařízení a také prádelny. Moje rozhodnutí bylo prodat, ale ministerstvo financí tento prodej zbytkového majetku neodsouhlasilo.

Ale jak se dostala prádelna do rukou vašeho známého. Postaral jsem se o to vy?

Pronájem realizovalo tehdejší Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra. Udělal to tehdejší ředitel Výtiska, což byl sociální demokrat dosazený ještě bývalým předsedou ČSSD a exministrem vnitra Stanislavem Grossem. A to bez vědomí a souhlasu ministertsva vnitra, včetně mě!

Ivan Langer (52) Vstoupil do občanské demokratické strany v roce 1991. O pět let později se v barvách ODS probojoval do Poslanecké sněmovny. Byl ministrem vnitra (2006 - 2009) a také ministrem informatiky (2006 - 2007). Řadu let byl také místopředsedou ODS. V roce 2010 byl Langer vykroužkován a do sněmovny se nedostal. Langer v roce 2012 složil advokátní zkoušky a stal se partnerem v advokátním kanceláři Pečený Fučík Langer. V březnu 2019 byl Langer zvolen do vedení krajské organizace strany v Olomouckém kraji. Je ženatý a má tři děti.

I přes tato vaše vysvětlení musíte nicméně tušit, že nemáte u veřejnosti zrovna nejlepší pověst.

Na sněmech ODS opakovaně říkám delegátům: Položte si sami otázku, co je pro politickou stranu lepší a co horší. Zda to, když ji zastupují politici, kteří nevzbuzují emoce a nudí, anebo ti, kteří emoce vzbuzují a nenudí. A dodávám, že se mnou se rozhodně nudit nebudou.

Ale necítíte, že svým rozhodnutím jít do stranické funkce v ODS můžete poškodit volební šance této strany?

Mám to štěstí, že jsem si v jednom životě prožil dva životy. Jeden virtuální a jeden reálný. Myslím, že platí následující motto: "Příteli můj, dokud mne nepřátelé haní, neměj o mě strach. Začnou-li mě chválit, přispěchej na pomoc."

Vidím, že svůj návrat berete s úsměvem a nadhledem. Ale nepřipouštíte si, že můžete ODS škodit, byť jí podle svých slov chcete pomáhat k lepším volebním výsledkům?

To, že budu snadným a vítaným cílem pro ty, kteří ODS nemají rádi, nevolí ji a nevolili ji, s tím počítám. Ale mě zajímají ti lidé, kteří to s ní myslí dobře a záleží jim na ní stejně jako mně.

Ale co když si váš návrat nepřejí třeba ani někteří členové ODS a mnozí lidé, kteří zvažovali volit ODS? Co když odradíte ODS několik procent voličů?

Může se to stát. Stejně tak ale platí opačná hypotéza! Jsem přesvědčený, že voliči ODS jsou inteligentní a přemýšliví lidé.

Což znamená?

Věřím, že takoví lidé se zamyslí nad tím, co je skutečné a co fiktivní na obraze, na kterém je Ivan Langer vykreslovaný. To znamená, že se zamyslí nad tím, kdo je reálný a kdo virtuální Ivan Langer. Nejsem ani hrobník, ani spasitel!

Takže vy jste přesvědčený, že ODS svým návratem pomáháte?

Když se podíváte na můj život, tak uvidíte, že mám za sebou přinejmenším tři celostátní volební kampaně. V roce 1998, kdy jsme prožívali klinickou smrt a měli jen sedm procent, v roce 2006 a v roce 2010, kdy si ještě těsně před volbami rozdávali sociální demokraté ministerská křesla, a já s mým týmem jsem ODS dovedl kampaní do vlády.

Jenže vy sám jste se ani z prvního místa kandidátky Olomouckého kraje do sněmovny nedostal. Voliči vás vykroužkovali.

Ano, byla to nelítostná kampaň "proti Paroubkovi a proti Langerovi"! A protože mám ve zvyku skládat účty z toho, co dělám, tak jsem řekl, jasně, jdu žít jiný život, jdu se odpoutat od politiky. Myslím, že to se mi povedlo.

Ale ne tak úplně. Teď se fakticky do politiky vracíte. Proč?

Jestli je něco mou motivací, tak mimo jiné to, že chci věci měnit. Kromě toho mám rád princip, když jsem za něco odpovědný, musím z toho následně skládat účty. Proto beru svou novou funkci jako příležitost ho naplnit na regionální úrovni.

Co přesně budete dělat, co budete moci ovlivňovat? Zapojíte se ještě teď do kampaně ODS pro květnové volby do Evropského parlamentu, nebo hlavním cílem bude uspět v krajských volbách příští rok?

O tom si budeme teprve povídat. Nová regionální rada byla zvolena teprve v pondělí a teď je středa, takže se ještě ani nesešla. Teprve na ní si budeme rozdělovat kompetence a říkat si, za co kdo ponese odpovědnost.

Co ale přesně chcete dělat, co jste slíbil lidem, kteří vás volili? Příští vítězství ODS ve volbách?

Nemám patent na rozum a nikdo nejsme neomylní. Věřím, že zkušenosti, které mám, ať už z politiky, nebo z života bez politiky, jsou dobrý základ k tomu, abychom společně s kolegy vymysleli co nejlepší volební strategii.

Zavolal jste ještě před svou nominací předsedovi ODS Petru Fialovi a ptal jste se ho, co by řekl vašemu návratu do politiky?

Ne. Opravdu jsem se ho neptal.

Počkejte, jestli se vrací do politiky muž vašeho jména, je to něco, co nepochybně ovlivní politiku ODS a je dobré to konzultovat s předsedou. Nebo ne?

Asi o mně máte větší mínění, než já sám o sobě. Primárně je to věc členské základny a já jsem se ptal pokorně členů ODS od místního sdružení přes oblastní až k regionálnímu. A na mou funkci mě zvolili zástupci naší členské základny. To je největší závazek, který cítím, neboť platí: Doma není nikdo prorokem!

Myslíte, že má předseda Fiala radost z vašeho návratu?

Já myslím, že pan předseda ví, jaké jsou moje silné a slabé stránky, a je si stoprocentně jistý, že to nedělám kvůli sobě. Ostatně, já svojí prací v roce 2010 pomohl přivést ODS do vlády, jejímž on byl členem.

A kvůli komu to děláte?

Kvůli ODS a kvůli svobodomyslným lidem, kteří nechtějí žít v Agrokomplexu! Kdybych to dělal kvůli sobě, tak bych si mohl žít svůj klidný, pohodlný život a my dva bychom si nepovídali. Mě opravdu trápí to, že ODS není v pozici hegemona české politické scény a jejím nezpochybnitelným lídrem přinejmenším na pravici. Přeji si vidět ODS sestavující vládu!

Vy si myslíte, že ODS může porazit hnutí ANO, které má podle průzkumů před ODS hodně velký náskok?

Jsem přesvědčený, že ambicí ODS musí být porážka hnutí ANO, a to ambice nejen deklarovaná. Musí to být v krevním oběhu ODS, srdce každého člena ODS musí bít v rytmu toho, že máme na to, porazit ANO, a porazíme ho.

Nemáte přece jen plán či chuť časem kandidovat ve volbách jako politický kandidát ODS?

Ne. Zcela jasně jsem i členům místního, oblastního a regionálního sdružení ODS na Olomoucku řekl, že nemíním nikde kandidovat do veřejné funkce.

Třeba časem změníte názor.

Nemám žádnou ambici zastávat veřejnou funkci. Opravdu ne. I když si myslím, že ani ten, kdo se mnou zuřivě nesouhlasí, mi nemůže odepřít jednu věc - a to je pracovitost. Jako bývalý politik jsem stále připraven skládat účty z toho, co jsem udělal.

Například?

Za mého působení na ministerstvu vnitra byly otevřeny archivy Státní bezpečnosti, vznikl Ústav pro studium totalitních režimů, byla zrušena víza do USA, stali jsme se součástí schengenského prostoru, zrodily se datové schránky, Czech POINT a základní registry veřejné správy, z nichž veřejná správa žije dodnes, reformovali jsme českou policii, včetně kompletní obnovy vozového parku a připojení na internet. Takto bych mohl pokračovat dál.

A je něco, co si vyčítáte nebo v čem uznáte pochybení?

Za svou chybu považuji to, že jsem podporoval zákon o přímé volbě prezidenta a mezinárodní uznání Kosova.

To jsou ale politické záležitosti. Myslel jsem vaše osobní chyby.

Já o sobě přemýšlím pozitivně. Možná přílišná důvěřivost k některým lidem, kteří mi "bodli dýku do zad".

Koho tím myslíte? Když jste odcházel z politiky, pamatuji si, že jste považoval za zradu chování končícího předsedy ODS Mirka Topolánka. Byl jste přesvědčený, že tlačil na váš odchod z funkcí v ODS. Dokonce jste prohlásil, že pokud byste se měli někdy v budoucnosti potkat, měl by se vám nejdříve omluvit.

To jsem tehdy skutečně řekl a myslím, že to od něj nebylo správné. Stejně jsem tehdy nakonec v kampani pokračoval a dostal ODS do vlády s více jak 20 procenty.

A s panem Topolánkem jste se usmířili a dnes máte výborné vztahy, je to tak? Vzhledem k tomu, že jste mu pomáhal předloni v prezidentské kampani.

S Mirkem jsme se mnohokrát potkali, vyříkali jsme si to a velmi rád jsem mu pomáhal s kampaní. O to více jsem byl smutný z výsledku, protože spousta věcí v České republice by se odehrávala jinak, kdyby prezidentem nebyl Miloš Zeman, ale Mirek Topolánek.

Jestliže se nehlásíte k žádnému pochybení za dobu, co jste byl v politice, jak vlastně vidíte politiku ODS v letech 1991 až 2010, kdy jste se z politiky stáhl? Co byste označil za špatné, od čeho by se měla dnešní ODS distancovat?

Za špatné bych označil to období, kdy nebylo v ODS jasné, kdo ve skutečnosti rozhoduje. Jestli členská základna, nebo skupinky, které se členy ODS jen zaštiťovaly.

Co tím přesně myslíte? Období, kdy rozhodovali nikým nevolení šíbři, které Mirek Topolánek označil za kmotry?

Považuji za nešťastné používat slovo kmotr. Byla to doba, kdy rozhodování ODS, zejména na krajských a komunálních úrovních ovlivňovali lidé často mimo ODS samotnou, nečlenové, eventuálně lidé, kteří k tomu neměli žádný politický

mandát a funkci.Nejhorší ze všeho by ale bylo, kdybychom si nechali ukradnout léta svobody po roce 1989. Přesně to dělá ryze účelově Andrej Babiš.

Ale nemá právě proto smysl pojmenovat, co kdo udělal po roce 1989 špatně, protože jinak budou mnozí lidé vnímat období po roce 1989 negativně? A Babiš bude takto negativně líčit i celé toto období?

Myslím, že polemizovat s Andrejem Babišem nemá smysl. Byl by to dialog hluchého se slepým. Andrej Babiš jakákoliv fakta velmi lehce, snadno, cynicky a pragmaticky smete ze stolu a jako kolovrátek si bude omílat svoje. On svou politickou existenci postavil na zpochybnění polistopadového vývoje a relativizaci hodnot, jako je svoboda a vláda práva, a na tom nic nezmění.

Jestliže se nechystáte napřímo do politiky, co je vaše hlavní činnost, co vás živí?

Tím, že jsem dostal v roce 2010 od voličů vzkaz, že nemám pokračovat ve veřejném politickém životě, tak jsem se chopil soukromého života. Řekl jsem si, že nechci z veřejných zdrojů ani korunu a chci žít svůj vlastní život.

V té době jste byl advokátní koncipient.

Složil jsem advokátní zkoušky a jsem partnerem středně velké advokátní kanceláře, což mě baví, protože advokacie je svobodné povolání a svoboda je pro mě nejvyšší hodnotou. Máme celkem 15 právníků a pobočky v Praze a Olomouci.

A to je všechno?

Jinak se věnuji svým filantropickým "úchylkám". Tedy CEVRO, které letos slaví dvacet let od svého založení, Vysoké škole CEVRO Institut, dále obnově historické Korunní pevnůstky v Olomouci, kde jde o rekonstrukci vzácného barokního opevnění, a také Nadaci Bezpečná Olomouc, kterou jsem založil před 25 lety. A k tomu si ještě přidejte třeba Dětskou dopravní nadaci.

Ale žijete i z pronájmu budov, je to tak?

Živ jsem z výkonu advokátní praxe. To, že jsem s mým přítelem spolumajitelem společnosti, která vlastní nemovitosti v Olomouci je pravda. Na to jsem si vzal bankovní úvěr, který doteď splácím a těším se, až jednoho dne budu důchodce rentiér, přednášet studentům a psát knihy.