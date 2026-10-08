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Domácí

Takhle volili vaši sousedé. Podívejte se, jak to minule dopadlo právě u vás

Aleš Vojíř
Španělsko policie
Aleš Vojíř
Španělsko policie
Aleš Vojíř,Petr Šimčík
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Kdo při minulých komunálních volbách ovládl zastupitelstvo ve vaší obci či ve vaší městské části? Která strana získala nejvíce hlasů? Kteří zastupitelé se dostali na radnici? Proklikejte si výsledky komunálních voleb v roce 2022 v interaktivní infografice Aktuálně.cz.

Volby. Ilustrační foto.
Volby. Ilustrační foto.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Komunální volby 2022

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Zdroj: ČSÚ, volby.gov.cz
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Na satelitních snímcích připomíná část letadla. Leží v laguně tichomořského ostrova, kde podle jedné z hlavních teorií mohla Amelia Earhartová se svým letadlem nouzově přistát. Teď k němu míří výprava s magnetometrem, sonarem a podvodní technikou. Pokud tým najde skutečný vrak Lockheedu Electra, po 89 letech se může vysvětlit jedna z nejslavnějších záhad letectví.

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