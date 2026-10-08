Takhle volili vaši sousedé. Podívejte se, jak to minule dopadlo právě u vás

Kdo při minulých komunálních volbách ovládl zastupitelstvo ve vaší obci či ve vaší městské části? Která strana získala nejvíce hlasů? Kteří zastupitelé se dostali na radnici? Proklikejte si výsledky komunálních voleb v roce 2022 v interaktivní infografice Aktuálně.cz.
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Jak by mohl vypadat ruský útok na Česko. Experti popsali různé varianty
V lednu varoval německý ministr obrany Boris Pistorius, že „musíme počítat s tím, že Putin může jednoho dne zaútočit i na zemi NATO“. Stejně tak to nevylučuje například dánská rozvědka a podobná varování přicházejí i z dalších stran. Aktuálně.cz na téma této hrozby hovořilo s bezpečnostními experty Milanem Mikuleckým a Markem Madejem z Varšavské univerzity.
Záhada zpackané popravy: Ani sedm jehel nestačilo. Expert vysvětluje, proč vražedkyně přežila
Vražedkyni Christu Pikeovou měly zabít dvě dávky přípravku pentobarbitalu. Jenomže selhaly. Co se mohlo stát a jak je to možné, vysvětluje Aktuálně.cz forenzní toxikolog Jaroslav Zikmund.
Satelit odhalil v mělké laguně podivný stín. K atolu míří vědci hledat vrak slavné pilotky
Na satelitních snímcích připomíná část letadla. Leží v laguně tichomořského ostrova, kde podle jedné z hlavních teorií mohla Amelia Earhartová se svým letadlem nouzově přistát. Teď k němu míří výprava s magnetometrem, sonarem a podvodní technikou. Pokud tým najde skutečný vrak Lockheedu Electra, po 89 letech se může vysvětlit jedna z nejslavnějších záhad letectví.
Češkám se nelíbí neúcta k Siniakové. Strýcová popsala, co se dělo v Číně
Po fantastické sezoně vážně atakuje pozici jedné z nejlepších deblistek tenisové historie. Kateřina Siniaková je fenoménem, podle bývalých českých hráček ale stále není ve světě dostatečně doceněná.