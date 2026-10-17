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Takhle bude vypadat nový Senát. Proklikejte si všech 81 senátorů včetně nováčků

Španělsko policie
Španělsko policie
Petr Šimčík
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Stávajících 54 senátorů, v jejichž obvodech se letos nevolilo, doplnilo už pět (staro)nových kolegů. Dalších 22 vzejde ze soubojů v druhém kole. Ve chvíli, kdy budou v sobotu definitivně zvolení, zobrazí se v interaktivní infografice Aktuálně.cz.

Mapa senátních obvodů.
Mapa senátních obvodů.Foto: ChatGPT
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