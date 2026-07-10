Tak vážné to ještě ve vládě Babiše, Macinky a Okamury nebylo. Všechny straší rozčilení voliči SPD

Od začátku fungování vlády Andreje Babiše se už několikrát stalo, že atmosféra v ní poněkud houstla, ale pád vlády nikdy nehrozil. Až teď je situace pro Babiše skutečně vážná. Tím, že se rozhodli s předsedou Motoristů Petrem Macinkou poslat peníze na zbraně pro Ukrajinu, vyvolali bouři u voličů i poslanců Tomio Okamury, jakou absolutně nečekali. Ihned se proto pustili do "záchranářských prací".
Když Aktuálně.cz ve čtvrtek odpoledne neformálně mluvilo - před bilanční tiskovou konferencí členů vlády - s předsedou Motoristů Petrem Macinkou o tom, jak blízké má vztahy s premiérem Andrejem Babišem, Macinka trval na tom, že dobré vztahy má i s Tomiem Okamurou.
"Napište, že je mám i s Tomio Okamurou," žádal Macinka. „Máme opravdu blízké a velmi dobré vztahy,“ zamítal pochybnosti redakce.
Macinka si jako ministr zahraničí v minulosti pochvaloval hlavně vládní vztahy s Babišem. Ne, že by se nezmínil o dobrých vztazích v celé vládní koalici, ale premiéra skutečně několikrát speciálně jmenoval. Na rozdíl od Okamury.
Ovšem stačilo sledovat následnou tiskovou konferenci a všechno, co se v posledních hodinách v koalici ANO-SPD-Motoristé událo. A nebylo pochyb. Macinka i Babiš dělají vše možné i nemožné, aby dostatečně zdůraznili, že jim nesmírně záleží na tom, aby Okamura a jeho lidé zůstali součástí vlády.
Bez SPD by totiž ztratili v Poslanecké sněmovně většinu.
Situace je vážná
Situace musí být skutečně hodně vážná, když Macinka s takovou naléhavostí mluvil o SPD a Okamurovi, kterému navíc telefonoval hned po skončení summitu v Turecku.
Zároveň se snažil zlehčovat, že poslal za Česko peníze do programu, v rámci kterého evropské země a Kanada nakupují munici a zbraně vyrobené v USA a následně je poskytují Ukrajině.
"Já si vážím spolupráce s SPD, vážím si vztahů, které s nimi máme. Vysvětloval jsem to Tomio Okamurovi. A docela dlouho jsem si telefonoval s našim asi nejzapálenějším národoveckým srdcařem Jaroslavem Foldynou," vysvětloval Macinka.
Právě poslanec SPD Foldyna dává velmi nelibě najevo, cože to Macinka udělal s penězi na zbraně. "Rozumím tomu, proč to tak emotivně bere. Mám pro to pochopení," pokračoval Macinka.
„Zanedbatelná“ částka pro Ukrajinu
Pokud jde o podrobnosti ohledně programu pro pomoc Ukrajině, Macinka toho moc neřekl. Dokonce neproradil ani částku, kterou Česko poskytlo. Pouze uvedl, že je údajně "zanedbatelná".
Předseda Motoristů na jednu stranu sice poslání peněz potvrdil, ale jedním dechem obecně tvrdil, že Česko fakticky žádné peníze na zbraně Ukrajincům neposílá.
"Je to složitější, je to jinak. Jsem připraven se o tom s poslanci SPD bavit, protože rozumím tomu, že se na ně obrací jejich voliči, kteří nechápou, proč bychom něco takového měli dělat. Rozumím tomu rozhořčení, které se tady rozeběhlo na straně SPD a jejich voličů. Je to ale spíš bouře ve sklenici vody," řekl.
Dokonce zmínil i možnost odchodu SPD z vlády. Takový požadavek totiž nyní mnozí voliči SPD Okamurovi předkládají.
„Měl jsem jedinou možnost“
Macinka prohlásil, že by něco takového pochopil, kdyby se Česko zavázalo k posílání 70 miliard euro na Ukrajinu, jak to učinili některé jiné země.
"My se ale něčeho takového účastnit nebudeme," zdůrazňoval a tvrdil, že kdyby peníze na Ukrajinu neposlal, tak by tam stejně šly. A navíc by o nich místo Kanady, USA a evropských zemí rozhodovali Ukrajinci.
"Já jsem měl jedinou možnost je přesměrovat, že nepůjdou přímo na Ukrajinu, ale pošlou se do amerického fondu," vysvětloval. Ujišťoval, že tato věc rozhodně nebude mít vliv na další fungování vlády.
Je docela možné, že vláda skutečně bude dál fungovat, protože díky její existenci si Okamura sedí na postu předsedy Poslanecké sněmovny a užívá si výhod spojených s tímto křeslem.
Jenže jeho voliči, někteří možná teď už bývalí, jsou skutečně hodně rozčileni. Roky jim namlouval, jak jsou Ukrajinci hrozní. Na sociálních sítích se vyhýbal zmínkám o tom, jak Rusko zabíjí mimo jiné velké množství ukrajinských civilistů. A nyní se dočetli, že vládní koalice s jejich Okamurou fakticky Ukrajinu podporuje.
„Česká vláda pomáhá nejvíc“
Do toho je evidentní, že se premiér Andrej Babiš snaží u zahraničních politiků, včetně prezidenta USA Donalda Trumpa, vzbudit dojem, že Ukrajinu přece jenom nějakým způsobem podporuje. Ale zároveň nechce ztratit Okamuru s SPD.
Když se premiéra Aktuálně.cz na bilanční tiskové konferenci opakovaně ptalo, proč vláda více nepodporuje Ukrajinu, odpovídal, že prý podporuje. Ale zároveň se snažil vysvětlovat, proč kromě „symbolické“ částky na zbraně přes Američany Česko více peněz nedává.
„Česká vláda pomáhá nejvíc,“ uvedl Babiš. Na následnou otázku, jak konkrétně, jmenoval muniční iniciativu. Ovšem do té Česko za Babiše nedává ani korunu, což premiér časti říkal nejen voličům svého ANO, ale například i SPD.
„Česká republika dodala půlku všech granátů ráže 155 milimetrů. Pomáháme. Ukrajinci naši pomoc oceňují,“ opakoval. Aby vzápětí začal popisovat, jak Česko potřebuje peníze doma.
Rozkolu využívá opozice
Nynější rozpory ve vládní koalici se snaží využít i opozice, která všemi způsoby namlouvá voličům SPD, jak se nechali svými politiky na čele s Okamurou oklamat.
Například expremiér a expředseda ODS Petr Fiala dokonce natočil video, v němž se obrací na tyto voliče. "Vážení voliči SPD opravdu mě mrzí, že vám to musím říct zrovna já. Lhali vám. A vláda, kterou podporujete, kterou jsme volili, vás podvedla. Chystá se dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu,“ říká v něm Fiala. A zároveň s úsměvem dodává, že má z podpory Ukrajiny radost.
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