Tak to vyšlo. Prezident Pavel odhalil program na summitu NATO, překvapil jedním bodem

Prezident Petr Pavel odhalil svůj program na summitu NATO v Ankaře. Prakticky hned po příletu se přesune na akci Mnichovské bezpečnostní konference, poté ho čeká účast na fóru o obranném průmyslu. Nevynechá ani klíčové zasedání Severoatlantické rady či bilaterální jednání se spojeneckými lídry, uvedl těsně před odletem. Potvrdil také, že se zúčastní neformální večeře – pozval ho turecký prezident.
Program krátké dvoudenní cesty prezidenta v rámci summitu Severoatlantické aliance odstartuje hned v úterý odpoledne, jakmile vládní letoun s Pavlem přistane v turecké metropoli. Prvním bodem harmonogramu je zhruba půlhodinové vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v prostorách Ankara Palas. Na oficiálních stránkách je programový blok pojmenovaný jako „Czeching NATO’s Pulse: Conversation With President Petr Pavel“ („Česká kontrola“ pulsu NATO: Debata s prezidentem Petrem Pavlem).
Bezprostředně poté se ovšem česká hlava státu přesune na jednu z vrcholných událostí letošního summitu – NATO Defence Industry Forum. Zde se mají propojit národní delegace se spojenci a klíčovými tvářemi obranného průmyslu a debatovat o nejpalčivějších otázkách alianční obranné spolupráce i zbrojních nákupů.
Tématem bude i postup členských zemí k pětiprocentnímu cíli investic do obrany vůči HDP. Ve večerních hodinách by pak měl prezident Pavel promluvit i před českými médii. Potvrdil také, že se zúčastní neformální večeře, kde se původně počítalo jen s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
„Budu tam na pozvání tureckého prezidenta,“ sdělil v úterý ráno médiím na letišti v Kbelích k večeři, kterou hostí Recep Tayyip Erdogan. Pavel se tak zúčastní na jednu ze dvou hlavních částí programu, o kterou usiloval.
Vrchol se čeká ve středu
Středeční den zahájí pracovní snídaní s dalšími státníky a bezpečnostními experty pod záštitou organizace GLOBSEC. Posléze začne hlavní bod programu summitu NATO v podobě zasedání Severoatlantické rady, kde se svým projevem vystoupí za českou delegaci předseda vlády Andrej Babiš.
Souběžně s tím ovšem podle Pražského hradu proběhne několik bilaterálních jednání s vrcholovými státníky a spojenci, konkrétní jména Pavel nezmínil. Návrat do České republiky se očekává ve večerních hodinách.
Každý letěl zvlášť
České debatě o summitu NATO dominoval několikaměsíční spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření Ústavního soudu. Delegaci nicméně povede z rozhodnutí vlády Babiš.
Premiér tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Prezident odletěl odděleně hodinu poté, co vzlétl Babiš s ministry zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Na večeři, kterou hostí zmíněný turecký prezident Erdogan, dostali pozvánky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jihokorejský prezident I Če-mjong či špičky Evropské unie. Podpora Ukrajiny bude jedním z hlavních bodů jednání.
Postaví se NATO za Ukrajinu?
Podle médií by se státy NATO mohly zavázat k vojenské podpoře Ukrajiny ve výši 70 miliard eur v letošním roce a v nejméně stejné výši i v roce 2027. V této sumě je zahrnuta také pomoc poskytnutá například prostřednictvím Evropské unie.
Některé státy již ovšem avizovaly, že takový závazek podpořit nechtějí. Kromě Česka to uvedlo například i Slovensko. Americký prezident Donald Trump přitom v uplynulých týdnech a měsících ostře kritizoval ostatní spojence NATO, protože podle něj utrácí za obranu příliš málo.
Pod Trumpovým tlakem si loni státy Severoatlantické aliance stanovily cíl, že do roku 2035 navýší výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP hodlají vynakládat na širší bezpečnostní oblast.
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Dvě procenta HDP na obranu dáme příští rok, slíbil Babiš před odletem na summit NATO
Vláda chce příští rok navýšit rozpočet resortu obrany o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek NATO dát dvě procenta HDP na obranu. Před úterním odletem na summit aliance v Ankaře to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že neví o žádné koordinaci s prezidentem Petrem Pavlem. Ani ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prý netuší, jaký bude mít hlava státu v Turecku program.
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