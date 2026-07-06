Tak tímto by prezident a premiér na summit NATO letět nechtěli. My to vyzkoušeli s nemocným Macinkou

Původně měl při pátečním letu ministra zahraničí Petra Macinky do Maďarska za jeho ministerskou kolegyní vzniknout na palubě letadla větší rozhovor pro Aktuálně.cz. Ale nakonec z toho sešlo. Nejen že Macinkovi nebylo kvůli nachlazení dobře, navíc ještě letěl letadlem, kterým čeští politici normálně necestují – a rozhovory v něm se dělají jen obtížně.
Stroj L-410 Turbolet opravdu není letoun, kterým by politici létali na zahraniční návštěvy. To vím už léta. Navíc jako absolvent školy, která fakticky patří firmě vyrábějící tyto letouny, v níž jsem dokonce před více než 30 lety pracoval, si dobře pamatuji hlavní přednost těchto letounů. Na dopravu politiků opravdu necílí.
Ohromná výhoda těchto malých dopravních letadel spočívá v tom, že dokážou vzlétnout a přistát i v hodně obtížných podmínkách. Proto šla svého času pořádně na odbyt v tehdejším Sovětském svazu – i na takovou Sibiř se náramně hodila… Ale že by dopravila českého ministra zahraničí v letošním letním parnu do Maďarska a zpět?
Místo ranního srazu bylo jasné – vojenské letiště v pražských Kbelích, kde sídlí 24. základna dopravního letectva. Odtud politici vyrážejí do světa, tady má sídlo vládní letka, kterou tvoří především dva letouny Airbus A319. V pátek ale nebyl ani jeden k vidění. Na ploše čekal pouze letoun L-410. Nebylo pochyb, čím ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) míní vyrazit na východ.
Podle informací Aktuálně.cz tomu bylo proto, že šlo o nejlevnější způsob dopravy. Airbusy by byly příliš drahé, Macinka volí spíše lety komerčními linkami.
„Ministr skutečně létá nejčastěji normální komerční linkou. Ale v tomto případě je ještě levnější toto malé letadlo,“ sdělil redakci důvěryhodný zdroj ke zmiňovanému malému letounu. A zároveň dával najevo, že z této šetrnosti není úplně nadšený. Brzy mělo být jasné proč.
„Dobré ráno, necítím se dnes zdravotně moc dobře, ale snad všechno zvládneme,“ hlásil před nástupem do letadla Macinka, kterého netrápil ani tak zvolený typ letadla, jako spíše viróza, kterou prý chytil od svého malého syna. Už před nástupem do letadla pokašlával a postupně to bylo jen horší. Však vojáci dobře vědí, proč tento letoun využívají hlavně k tréninku výsadkářů a přepravě materiálu…
Když totiž čtyři členové posádky, ministr se svými nejbližšími spolupracovníky a pětice novinářů, „nalezli“ do letadla, brzy poznali, že klimatizace není silnou stránkou L-410. Teplota kolem čtyřicítky brzy přecházela v pořádnou zimu, takže kdo si odložil sako nebo část kostýmku, ten si šel brzy přes velmi úzkou chodbičku pro své věci zase zpět.
Ministr se snažil zakrytými ústy chránit ostatní pasažéry a zároveň dával najevo, že na rozhovor se skutečně necítí. Navíc hluk v letadle byl tak silný, že by novinářský diktafon nejspíš zachytil rozhovor jen stěží. Během letu tak bylo možné s Macinkou čas od času prohodit pár neformálních vět, a to ještě jen tehdy, když hovořící lidé měli hlavy téměř u sebe.
Shodou okolností jedním z hlavních témat povídání Aktuálně.cz s Petrem Macinkou byla – letadla… Tedy konkrétně to, jakými letouny vlastně poletí v úterý na tolik propíraný summit NATO do turecké Ankary čeští politici, tedy kromě Macinky premiér Andrej Babiš (ANO) a také prezident Petr Pavel. Řeč na toto téma padla i před maďarským parlamentem, kde Aktuálně.cz zajímalo, jak to bude především s prezidentem Pavlem, kterého Macinka s Babišem v Turecku nechtěli.
„Vím, že pan prezident se nám snažil na poslední chvíli říct, že bychom tam třeba mohli vypravit v rámci hospodárného přístupu jen jedno letadlo. Ale to bohužel není možné,“ sdělil ministr. A pustil se do prezidenta i Ústavního soudu, který Pavlovi vyhověl v žádosti, aby mu vláda nebránila v návštěvě summitu.
„Tím, že nás bohužel odsoudil Ústavní soud k tomu, že i prezident musí být součástí delegace, tak nás zároveň odsoudil k tomu, že musíme bohužel vypravit dvě letadla,“ pokračoval Macinka. S tím, že v Česku už prý desítky let platí, že z bezpečnostních důvodů nesmí v jednom letadle cestovat prezident a premiér.
„Tím, že nám Ústavní soud uložil, že prezident musí být součástí delegace na summitu, tak nás zároveň odsoudil k tomu, že Česká republika naopak zvýší náklady na delegaci o několik milionů za druhé letadlo, kterým poletí prezident se svým doprovodem,“ stěžoval si Macinka.
Z jeho odpovědí na další otázky bylo zároveň zřejmé, že účast Pavla ve skutečnosti ignoruje, protože zdůrazňoval, že jediný, kdo bude oficiálně vyjadřovat na hlavních akcích v Ankaře stanoviska Prahy, bude předseda vlády. „Budou tam dvě hlavní události: v úterý neformální večeře a ve středu zasedání Severoatlantické rady, kde bude sedět a mluvit vedoucí delegace Andrej Babiš. V druhé řadě budou asi čtyři místa pro členy delegace a jedno asi obsadí pan prezident, pokud bude chtít,“ sdělil Macinka.
O několik minut později bylo jasné, že Hradu se jeho slova nelíbila. A to hlavně ta, jimiž ministr vinil prezidenta ze zbytečné útraty milionů korun. Těsně před odletem z Maďarska se objevila v médiích informace, že se Daniel Drake z Kanceláře prezidenta republiky proti Macinkovým slovům ohradil.
„Odpovědnost za zvýšené náklady nese jedině vláda,“ uvedl Drake, který argumentoval tím, že dosud platil úzus, že na summity NATO cestovala česká delegace jedním letadlem a delegaci vedl prezident. „Prezident Petr Pavel přitom navrhoval kompromis, aby si s premiérem rozdělili role pro jednotlivé dny, ale tento návrh vláda ignorovala,“ kritizoval Drake počínání Babiše a jeho kabinetu.
Aktuálně.cz se proto na toto téma ještě bavilo s ministrem zahraničí při letu z Maďarska do Česka, ale Macinka trval na svém. „Tak to prostě je. Kdyby se prezident neobrátil na Ústavní soud, letělo by jen jedno letadlo, na jehož palubě by byl premiér, já a ministr obrany,“ uvedl.
Víc už nechtěl celý spor komentovat, ostatně teplota v maličkém letadle skutečně kolísala od vysokého horka po pořádnou zimu a na Macinkovi bylo znát, že mu není dobře. „Hned jak přiletím, tak si jdu lehnout, potřebuji se vyléčit,“ avizoval.
Na samotné letadlo, s kterým vyrazil do Maďarska a zpět, si však nijak nestěžoval. Naopak pilotům i dalším členům posádky děkoval, přestože v letadle byl pořádný hluk a stroj občas ve vzduchu „poskočil“, přistání bylo v obou případech naprosto hladké. Jediná letuška (další by se tam už určitě nevešla) se k tomu všemu snažila udržovat na palubě co nejlepší náladu. Neustále se usmívala, roznášela občerstvení a zajímala se o ministrův zdravotní stav.
Faktem že, že z bezpečnostních důvodů létají čeští vrcholní ústavní představitelé na stejné akce zpravidla dvěma různými letadly. Nicméně například na summit NATO v roce 2010 cestovala česká delegace do Lisabonu (tehdejší prezident Václav Klaus, premiér Petr Nečas, ministr zahraničí a zároveň místopředseda vlády Karel Schwarzenberg a ministr obrany Alexandr Vondra) z úsporných důvodů společně. A setkalo se to s kritikou.
Letiště v Kbelích opět ožije v úterý ráno, kdy tam bude pořádně rušno. Vždyť odtud vyletí hned dvě letadla. Nejdříve s premiérem Babišem, ministrem Macinkou a jejich doprovodem a o něco málo později prezident Pavel se svým skromným doprovodem.
Ať poletí čímkoliv, jedno mají jisté – určitě nevyzkouší letoun L-410. A abych se vám upřímně přiznal: já bych jim takový letoun fakt nepřál, byť je chloubou českého leteckého průmyslu.
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