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Tak šel čas s Kateřinou Jacques

volby 08 SZ Kateřina Jacques
Galavečer Trendy práce 2025, Martin Bursík, Kateřina Jacques
Demonstrace na podporu Tibetu
Tibetská vlajka na Parlamentu
Václav Klaus jednal se zelenými
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Kateřina Jacques do politiky vstoupila v roce 2006, když uspěla ve volbách a na čtyři roky se stala poslankyní. |
Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow

Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí

Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.

Praha, 14.5.2012, Airbus A330, Airbus, ČSA, letadlo, letectví Foto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 14.5.2012, Airbus A330, Airbus, ČSA, letadlo, letectví Foto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 14.5.2012, Airbus A330, Airbus, ČSA, letadlo, letectví Foto: HN - Lukáš Bíba

„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“

„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.

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„Škoda, že můj kolega (Petr Macinka, předseda Motoristů) je ministr zahraničí a teoreticky bych do diplomacie mohl nastoupit zítra,“ reagoval v televizním studiu Filip Turek (za Motoristy) na útok Zdeňka Hřiba (Piráti).
„Škoda, že můj kolega (Petr Macinka, předseda Motoristů) je ministr zahraničí a teoreticky bych do diplomacie mohl nastoupit zítra,“ reagoval v televizním studiu Filip Turek (za Motoristy) na útok Zdeňka Hřiba (Piráti).
„Škoda, že můj kolega (Petr Macinka, předseda Motoristů) je ministr zahraničí a teoreticky bych do diplomacie mohl nastoupit zítra,“ reagoval v televizním studiu Filip Turek (za Motoristy) na útok Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou

I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.

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