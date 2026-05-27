Tak dlouhá a naštvaná fronta ještě před sněmovnou nestála. Zlobí se na Babišovu vládu

“Nechceme stát ve frontě”. Happening iniciativy Česko, funguj! proti návrhu novely zákona o státních zaměstnancích
Pražské Malostranské náměstí před Poslaneckou sněmovnou je většinou prázdné, plány na jeho proměnu jsou už léta u ledu, takže se tu vesměs konají různé politické protesty. Ten dnešní byl výjimečný v tom, že se týkal práce státních úředníků, kteří se velmi zlobí na vládu Andreje Babiše. Podle mnohých úředníků, řady odborníků i opozice povede snaha vlády k výraznému zhoršení kvality státní správy.
„Dobré ráno, milí občané, vítejte ve frontě. Jsme tady pro to, že chceme profesionální a nezávislou státní správu,“ zahajovala středeční happening před Poslaneckou sněmovnou Karolína Kopka, která je výkonnou ředitelkou iniciativy Česko, funguj!
Tato iniciativa dlouhodobě bojuje za co nejkvalitnější státní správu a dlouho se snažila být v kontaktu také s vládnoucím hnutím ANO. Zástupci hnutí ještě jako opoziční politici za vlády Petra Fialy slibovali zmiňované ředitelce, jak jim prý jde také o kvalitní státní správu, jenže podle Kopky dělají ve skutečnosti opak. Takže ona i další se nyní postavili proti vládním plánům ANO, SPD a Motoristů.
Jako protest zvolili poněkud netradiční způsob, vytvořili totiž dlouhou frontu jakoby naštvaných občanů, kteří budou podle Česko, funguj! stát skutečnou frontu před úřady, jestliže vládní většina schválí novelu zákona o státních úřednících. „Politici vyhazují ty nejlepší státní úředníky a nový zákon jim to ještě více umožní. Stát potřebuje kvalitní úředníky, ale tímto zákon to neumožní,“ přidala se ke kritice Tereza Kryštofová z Česko, funguj!, které akci organizovalo společně s další iniciativou Síť pro ochranu demokracie.
Aktuálně.cz mluvilo také s lidmi ve frontě, takže se mohlo přesvědčit, že v ní stáli mimo jiné i státní úředníci a další zaměstnanci státu, kteří si stěžovali na negativní dopady novely zákona. Někteří z nich popisovali, jak za nynější vlády odchází řada kvalitních úředníků, jak se ruší různé důležité agendy a jak to všechno dopadá negativně na občany.
„Pracovala jsem na ministerstvu práce a sociálních věcí a měla jsem celorepublikově na starosti adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou, tedy Ukrajince. Bylo to vyhodnoceno jako nadbytečná činnost, šlo přitom o péči pro sedm tisíc opravdu hodně zranitelných osob se zdravotním postižením. Teď se na mě obracejí krajští koordinátoři, ale už nemám bohužel informace,“ uvedla například bývalá pracovnice ministerstva.
Další popisovali zkušenosti například s Agenturou pro sociální začleňování nebo z dalších ministerstev a všichni se shodovali v tom, že jejich práce měla konkrétní pozitivní výsledky, ale přesto byli fakticky z týdne na týden buď propuštěni, nebo prozatím posláni domů. Právě proto organizátoři protestu tvrdí, že výsledkem všech těchto kroků bude upadající kvalita státní služby a s tím související fronty občanů, kteří se marně budou domáhat pomoci a sluchu.
Pokud jde o přijetí tohoto zákona, probíhá o něj právě nyní boj v Poslanecké sněmovně. Opozice je kategoricky proti němu a varuje před důsledky, ale vládní většina má hlasy na to, aby si zákon prosadila. Vládní politici tvrdí, že zákon naopak státu a občanům pomůže, což Aktuálně.cz ve středu řekla například ministryně financí za ANO Alena Schillerová.