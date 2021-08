Tajné služby mají být loajální těm u moci, je to běžná praxe, řekl Matěj Stropnický

Kandidát ČSSD do Sněmovny a poradce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) Matěj Stropnický je přesvědčen, že tajné služby mají být loajální premiérovi a ministrům. Uvedl to v nedělní Partii na CNN Prima NEWS. Své oponenty, místopředsedkyni Olgu Richterovou (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), svým prohlášením šokoval.

"Tajné služby mají být loajální tomu, kdo je zvolen," prohlásil v nedělní Partii na CNN Prima NEWS Matěj Stropnický, který letos kandiduje jako nestraník za ČSSD do Poslanecké sněmovny.

Podle Stropnického je naprosto logické, že si vláda vybírá členy tajných služeb tak, aby si je zavázala. "Tajné služby jsou tu přece proto, aby pracovaly pro stát, pro ústavně zvolené činitele, pro poslance," uvedl poradce ministryně práce a sociálních věcí. Prohlásil to v debatě ke znovujmenování šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Svým prohlášením své politické kolegy šokoval.

"Tajné služby opravdu nemohou být poplatné tomu, kdo je zrovna u vlády. Vy jste se úplně zbláznil. To si myslíte, že se někdo zvolí a ten si vybere jako maňáska šéfa BIS?" reagoval na něj kandidát TOP 09 do Sněmovny a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

"Vy hrajete na to, že to tak není, ale ve skutečnosti to tak je. Jmenovala ho tam, aby si ho zavazovala (vláda). To se v politice úplně běžně děje," vzkázal Stropnický. Opozičním kolegům dále řekl, že by to udělali úplně stejně.

"Tajné služby jsou od obrany státu a nemohou být loajální tomu, kdo je zvolen. Ty chrání naši zemi a suverenitu. Vůbec tu nedává smysl, co říkáte a že nám podsouváte sobecké motivace. V případě pana Koudelky došlo ke vzácné shodě velké části politického spektra," reagovala Richterová s tím, že Koudelka je světově uznávaným odborníkem.