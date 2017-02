Vědci zkoumají brněnskou mumii barona Trencka. Postavu měl jako Barbar Conan, někdo mu ukradl prst

před 49 minutami

Brněnští vědci se pustili do zkoumání mumie barona Trenca. Výzkum by měl poodhalit okolnosti života a smrti vojáka, jehož tělo leží 270 let v brněnské kapucínské hrobce. Experti by na základě scanování mumie chtěli zjistit přesnou podobu barona Trencka a získaný 3D model porovnat s dobovými vyobrazeními.

Brno - Baron František Trenck zemřel v Brně před téměř 270 lety. Talentovaný a zároveň krutý válečník si ve městě odpykával doživotní vězení. Okolnosti jeho života byly dlouho pro vědce záhadou, teď se je snaží pomocí moderních metod odhalit. A ukazuje se, že ne vše, co se o Trenckovi traduje, je pravda.

"Po scanování je zřejmé, že v těle nejsou stopy po projektilu, což vyvrací jednu z legend, podle které mu po zásahu zůstala v těle střela," podotkl koordinátor celého projektu, vedoucí Oddělení archeologie Petr Vachůt.

Lékaře a antropology překvapilo poměrně dobré zachování těla, které se vlivem příznivých podmínek v hrobce přirozeně zakonzervovalo. "Kromě kostí nám na těle zbyly i další struktury, jakými jsou například šlachy," uvedl přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny Vlastimil Válek.

Vědci mají v plánu z baronových ostatků zrekonstruovat jeho podobu a tu pak srovnat s dobovými vyobrazeními. "Scénování děláme pomocí rentgenové metody. Zatím se nám podařilo získat zhruba 30 tisíc snímků ,ze kterých postupně vytváříme 3D model baronova těla. Máme například krásně zachovaný chrup se všemi zuby. Lebka netrpí žádnou deformací. Tělo je symetrické a pevné, skoro by se dalo říci, že tu máme Barbara Conana," doplnil Válek.

Ukázalo se, že mumii chybí článek prstu, což naopak potvrdilo domněnku o tom, že se článek prstu z baronova těla nachází v Moravském zemském muzeu. "Palec, který je ve sbírkách muzea, je mumifikován stejným způsobem, jako zbytek těla. Sedí i velikost. Můžeme tedy s vysokou pravděpodobností říci, že nález pochází skutečně z baronovy hrobky. Pravděpodobně mu byl po smrti ukroucen a odcizen," vysvětlila antropoložka Petra Urbanová z Masarykovy univerzity.

Na projektu spolupracuje Muzeum města Brna s Kapucínskou hrobkou v Brně, Masarykovou univerzitou a Fakultní nemocnicí Brno. Odborníci přímo v rakvi v hrobce provedli prví dokumentaci a poté tělo převezli do fakultní nemocnice.

"Je důležité poznamenat, že nejde o veřejnou akci. Mumie barona není artefaktem, ale jde o ostatky zemřelého člověk, který si přál spočinout u nás v hrobce. My musíme toto přání respektovat. Proto každé další kroky musí být vedeny citlivě a s patřičnou úctou," řekl zástupce vedoucího kapucínské hrobky Cyril Josef Komosný.

František Trenck se narodil v roce 1711 v italském Reggiu di Calabria. Byl třetím synem podplukovníka Johana Trencka a Anny Marie. Jedna z pověstí říká, že po porodu dítě vypadalo jako mrtvé. Porodní bába je vzala a vykoupala ve víně. Smrt se lekla a dítě ožilo. Zda je tato pověst pravdivá, však vědci nezjistí.

Trenck byl po mnoha krutostech a výstřednostech odsouzen k trestu smrti, který mu byl zmírněn na doživotní žalář na brněnském Špilberku. Ve městě také v roku 1749 ve věku 38 let zemřel.

Mumie barona Františka Trencka je vystavena v prosklené rakvi v kapucínské hrobce pod kostelem Nalezení svatého Kříže kousek od Zelného trhu v Brně. Díky proudícímu vzduchu v hrobce se tělo přirozeně vysušilo a mumifikovalo.

autor: David Kohout