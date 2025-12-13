Tajemství Babišova „usínání“. Oči zavírá z důvodů, které zná spoustu Čechů

Když televizní kamery zabraly několikrát premiéra Andreje Babiše (ANO) letos 28. října na Pražském hradě, bylo zřejmé, že má zavřené oči. Mnozí lidé tak byli přesvědčeni, že z únavy či nezájmu o dění kolem sebe usnul. Nebylo to přitom zdaleka poprvé, kdy se mu něco takového stalo. Podle informací Aktuálně.cz je ale všechno jinak, než by se mohlo zdát na první pohled.
Staronový premiér Andrej Babiš si zakládá na tom, že jen minimálně odpočívá a snaží se naplno pracovat od brzkého rána až do večera. Existují dokonce svědectví řady jeho spolupracovníků, kteří mluví o tom, jak jim posílá SMS zprávy během noci a v noci jim také odpovídá. Což by mohlo svádět k názoru, že během dne si šéf hnutí ANO potřebuje občas na chvilku zdřímnout. Ostatně je mu 71 let, kdy je něco takového pro spoustu mužů zcela běžné, a pro některé i v mladším věku.
Ovšem sám Babiš něco takového popírá. „Česká televize se na mě zaměřovala i na pohřbu kardinála Dominika Duky, jestli zavřu oči,“ stěžoval si nedávno Babiš při setkání s voliči a ujišťoval, že neusínal na tomto pohřbu ani na Pražském hradě. „Já nespím!“ zdůrazňoval Babiš, který plánuje, že teď po jmenování premiérem pojede v úplně stejně rychlém tempu jako v letech 2017 až 2021, kdy vedl vládu poprvé.
Proč ale tedy zavírá oči a naklání občas hlavu, jako by usínal? Babiš tvrdí, že ho už dlouho trápí bolesti očí, což se snaží léčit všemi možnými způsoby. Mimo jiné si kape tzv. umělé oční slzy. „Oční lékař mi říká, že mám suché oko a musím oči zavírat, aby se v něm udržely slzy,“ vysvětluje s tím, že přesně to udělal i ve chvílích, kdy ho zachytily televizní kamery.
Protože ale zatím nic nezabralo, Babiš nedávno podstoupil zákrok, který mu umožnil, aby měl unikátní kapky vyrobené z vlastní krve. Sám se o tom zmínil a dodal, že zákrok podstoupil na známé oční klinice Gemini. „Teď mi tam brali krev, dělali mi sérum, říká se, že je to nejlepší oční klinika. Brali mi snad půl litru krve, udělali mi kapky, musím to mít v mrazáku a kapu si to do očí,“ říká a přiznává, že je poměrně bezradný. „Všechno jsem už vyzkoušel, ale zatím nic nefungovalo,“ přiznal zklamaně. Jestli pomůže speciální sérum, teprve uvidí.
Podle informací odborníků trápí suché oči velké množství lidí v Česku, kteří si pravidelně, i několikrát denně, kapou právě umělé slzy. Syndrom suchého oka je odborným slovníkem multifaktoriální onemocnění povrchu oka, mezi jehož příznaky patří pocit cizího tělíska nebo písku v očích, pálení, únava, tlak, bolest a diskomfort očí. Častým steskem pacientů je zhoršené vidění, světloplachost, netolerance kontaktních čoček, klimatizovaného nebo větrného a zakouřeného prostředí.
Sérum, které má pomoci Babišovi, se jmenuje „autologní sérum“. Na webu Gemini je možné se dočíst, že jde o prostředek k léčbě suchého oka, který je vytvořen za sterilních podmínek z krve pacienta. „Díky tomu, že nedochází k aplikaci cizorodé látky, nemůže sérum způsobit alergickou reakci,“ informuje klinika. Stejnou možnost ale nabízí například také Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která získala jako první zdravotnická organizace na jižní Moravě oprávnění pro přípravu těchto kapek.
Za tímto programem stojí oční lékařka Markéta Zemanová, která tvrdila, že když nastal výpadek dostupných farmaceutických přípravků, přemýšlela, jak pacientům pomoci. Oproti běžně dostupným umělým slzám jsou podle ní autologní sérové kapky podstatně účinnější, a navíc nemají žádné nežádoucí účinky.
„Hlavní léčivou látkou je totiž vlastní sérum pacienta, které se vyfiltruje z jeho krve. Následně se ve vhodném poměru rozředí a po kontrole mikrobiologickým ústavem vydá ve zmražené formě pacientovi,“ popisovala Zemanová.
Její pacientkou byla i paní Ivana, která na webu nemocnice popsala své pocity. „Cítila jsem se, jako bych v očích měla žiletky. Víčka se mi lepila k oku a moje potíže vygradovaly, když se u mě objevil velký zánět,“ popisovala svůj stav a i následné zlepšení.
„Zmizelo zarudnutí bělma a nepříjemné potíže prakticky vymizely,“ pochvalovala si pacientka svůj stav s tím, že kapky stačí aplikovat 5–6x denně, zatímco kvůli umělým slzám musela vstávat i v noci. Z jedné várky odebraného krevního séra prý získala kapky na čtvrt roku.
Andreje Babiše trápily oči i v minulosti. V roce 2016 oznámil, že má problém s oddělováním sítnice na obou očích. V roce 2022 se objevil s tmavými brýlemi, což vysvětloval menším operačním zákrokem. Lékaři mu odstranili přebývající kůži na horních i dolních víčkách, aby lépe viděl. „Teď v opozici si dávám do pořádku tělo,“ upozorňoval necelý půlrok po sněmovních volbách, po kterých vládl předseda ODS Petr Fiala se STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráty.
