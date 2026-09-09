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Domácí

Tajemný Zeman o prezidentské kandidatuře: „Uvažovat můžeme o čemkoliv lákavém“

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
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„Láká mě to.“ Touto odpovědí na dotaz, zda nezvažuje návrat na Hrad, exprezident Miloš Zeman rozvířil velkou debatu. Dokonce na jeho možnou kandidaturu reagoval současný prezident Petr Pavel. Server Aktuálně.cz se proto zeptal Zemana, jak vážně to se svou další kandidaturou myslí. „Uvažovat ještě neznamená jednat,“ řekl exprezident.

Miloš Zeman
Miloš Zeman vyhrál dvakrát v prezidenské volbě a stal se vůbec prvním přímo zvolenou hlavou státu v dějinách České republiky.Foto: Economia – Honza Mudra
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Hned dvakrát rozčeřil v poslední době politické vody bývalý prezident Miloš Zeman. Poprvé, když v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že by vhodným prezidentským kandidátem byl šéf zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO).

A pak když prohlásil, že ho láká znovu kandidovat na Hrad. „To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji,“ připustil v rozhovoru pro iDNES.cz, ale svá slova ihned zmírnil s tím, že mu je 82 let a neměl by být „českým Bidenem“.

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Server Aktuálně.cz se Zemana na jeho prezidenskou ambici zeptal na setkání v Kolíně, kam exprezident přijel podpořit kandidátku hnutí ANO do Senátu Andreu Brzobohatou.

„Uvažuji o tom, že za rok a půl bude kandidovat Radek Vondráček, kterého veřejně, a to i prostřednictvím médií, doporučuji jako kandidáta na prezidenta republiky,“ zopakoval Zeman, koho by si představoval jako uchazeče o prezidentský úřad.

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Podle jednoho z bývalých Zemanových spolupracovníků ale exprezident možnost svého návratu zvažuje prakticky od chvíle, kdy současná hlava státu Petr Pavel začala úřadovat na Hradě.

„Uvažovat ještě neznamená jednat. Takže uvažovat můžeme o vesmíru, o krásných ženách nebo o čemkoli lákavém, ale neznamená to, že pronikneme do hloubek vesmíru ani že se zmocníme krásných žen,“ řekl k tomu Zeman.

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I když se prezidentská volba uskuteční až v lednu 2028, už nyní se řeší, jak se k ní jednotlivé tábory postaví. Prezident Pavel totiž zatím stále nepotvrdil, zda bude mandát obhajovat, rozhodnutí chce oznámit v polovině příštího roku.

„Pokud má někdo šanci se do toho pustit, je to Andrej Babiš. Miloš Zeman by byl určitě velice důstojný soupeř,“ řekl prezident Pavel v rozhovoru pro CNN Prima News.

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Vládní koalice se zatím neshoduje, zda postavit, či nepostavit vlastního kandidáta. Premiér Andrej Babiš (ANO) a Motoristé zastávají postoj, že by kandidát měl být nadstranický a občanský.

To část členů poslaneckého klubu SPD i ANO i veřejně řekla, že by vládní sněmovní většina měla postavit vlastního kandidáta.

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Opoziční strany se pak povětšinou staví za prezidenta Pavla a vyčkávají, zda bude znovu kandidovat.

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