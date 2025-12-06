Domácí

Palác na vídeňské Penzingerstrasse. Tady mizí náměstci Černochové

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 50 minutami
Česká diplomatická mise při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) významně posílila sekci obranných poradců. Shodou okolností jsou to oba bývalí náměstci z ministerstva obrany. Jeden se musel z resortu po sérii kiksů klidit už dřív, druhého do Vídně vyslala Jana Černochová nyní, tedy těsně před svým odchodem z resortu. Obrana odmítá, že by tak úředníkům rozdávala trafiky.
Filip Říha (vlevo) na archivním snímku z roku 2020, kdy jako náměstek pro vyzbrojování podepsal s Viktorem Sotonou, tehdejším šéfem firmy Era, nákup sledovacích systémů za 1,5 miliardy korun.
Filip Říha (vlevo) na archivním snímku z roku 2020, kdy jako náměstek pro vyzbrojování podepsal s Viktorem Sotonou, tehdejším šéfem firmy Era, nákup sledovacích systémů za 1,5 miliardy korun. | Foto: Ministerstvo obrany ČR

Andrej Babiš (ANO) se s ním v únoru 2020 příliš nemazlil. Jako premiér tehdy na sociální sítě napsal směrem k ministerstvu obrany vedenému Lubomírem Metnarem (ANO) poměrně ostrý vzkaz: "…chybou tohoto nákupu (radarů DPET Vera NG za 1,5 miliardy Kč, pozn. red.) není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel, a pan ministr si to nepohlídal."

Související

Rezignace náměstka Říhy je důsledkem chyb u zakázky na nákup radarů, tvrdí Metnar

Generální štáb Armády ČR - Andrej Babiš, Lubomír Metnar

Babiš tak reagoval na náměstka pro vyzbrojování Filipa Říhu, do té doby jednoho z výrazných Metnarových chráněnců. Po sérii kiksů rezignoval - některé jím vedené kontrakty se totiž oproti původně oznámeným sumám prodražily o stovky milionů korun. Resort pak tvrdil, že došlo k chybě při stanovení odhadované ceny.

"Zakázka nebo dvě zakázky, které byly v médiích zmiňované, jsou podle zákona, jsou v pořádku. Za tím si stojím. Žádná pravidla jsme neporušili," bránil se sám Říha. 

A jak už to tak bývá, jeho konec nebyl zdaleka definitivní. Čerpal konkurenční doložku, byl zařazen na místo právníka kabinetu Lubomíra Metnara a v roce 2021 se navíc opět vyhoupl do pozice náměstka - tentokrát začal vést právní sekci. Přečkal i výměnu ministrů. Černochová se jej nezbavila, až do konce ledna 2023 vedl majetkovou sekci.

V únoru toho roku ale jeho jméno z webových stránek resortu zmizelo. Jak následně zjistila Česká televize, ministerstvo jej překvapivě vyslalo do Vídně - jako obranného poradce stálé mise při OBSE.

Trafika? To zásadně odmítáme!

Od 1. prosince 2025 má Říha (staro)nového kolegu, s nímž se dobře zná už z vyzbrojovací sekce ministerstva obrany. Do jedné z kanceláří v paláci na vídeňské ulici Penzingerstrasse totiž zamířil i Lubor Koudelka, až do konce listopadu - stejně jako dřív Říha - hlavní resortní zbrojíř.

"Zájem o tuto pozici jsem měl dlouhodobě a byla mi nabídnuta již předchozím vedením resortu," citoval Koudelku Český rozhlas, který o jeho odchodu do rakouské metropole informoval jako první.

Na Penzingerstrasse tak nastala velmi výjimečná situace. Coby poradci na stejné funkci tu působí hned dva bývalí vysoce postavení úředníci ministerstva obrany, oba dřívější spolupracovníci Jany Černochové (ODS). Deník Aktuálně.cz ji proto oslovil s několika dotazy. Nereagovala. Místo ní odpověděl "jen" mluvčí resortu David Šíma.

Související

Firma spadající pod obranu se potichu zbavila bývalého špiona spojovaného s Babišem

Bývalý náměstek rozvědky pro operativní činnost Radek Musílek.

"Zásadně odmítáme tvrzení či náznaky, že by se mělo jednat o takzvanou trafiku," prohlásil Šíma. "Aktuálně dochází k předání agendy mezi panem Koudelkou a dosavadním vojenským poradcem Říhou, který se v průběhu první poloviny příštího roku vrátí zpět do ČR," tvrdí Šíma. Na začátku roku 2023 se přitom psalo, že Říhova mise ve Vídni má být čtyřletá.

"V rámci stálé diplomatické mise při OBSE jsou vyčleněna dvě místa pro vojenské poradce historicky a nedochází k žádnému navyšování. Jedno z míst je v současnosti obsazeno panem Koudelkou a druhé panem Říhou s tím, že na místo po panu Říhovi bude po ukončení vyslání přidělena jiná osoba," pokračuje Šíma.

Související

O půl miliardy dražší zakázka na radary? Chyba úředníka, rezignoval jsem, říká Říha

dvtv říha
20:27

Ministerstvo zahraničí se k překvapivému posílení sekce obranných poradců ve Vídni nechtělo vyjadřovat. "Působení obranných poradců na stálé misi ve Vídni je v kompetenci ministerstva obrany. Pokud víme, už vám na obdobný dotaz kolegové z ministerstva obrany odpověděli," napsala reportérovi Karolína Rezková, mluvčí diplomacie.

Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i Jaromíra Zůnu, pravděpodobného budoucího ministra obrany nominovaného za SPD. Ten ale zatím vyslání Koudelky a Říhy do Vídně nechtěl komentovat. "Nemohu se vyjádřit. Neznám okolnosti rozhodnutí," odepsal Zůna v textové zprávě.

Říha: Tendr na radary dražší o půl miliardy? Chyba úředníka, za svou prací si stojím (13. 2. 2020)

Na ministerstvu obrany nefunguje půl miliardy sem a půl miliardy tam. Přiznali jsme chybu v komunikaci, Metnar není pan Razítko, v resortu se vyzná. | Video: DVTV, Daniela Drtinová
 
Mohlo by vás zajímat

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

"Babiš je nenasytný oligarcha." Sedláci varovali před vládou s "nepříjemným bonusem"

"Babiš je nenasytný oligarcha." Sedláci varovali před vládou s "nepříjemným bonusem"
6:06

Vojtěch plánuje radikální změnu. Čeká nás zavírání ambulancí, děsí se lékaři

Vojtěch plánuje radikální změnu. Čeká nás zavírání ambulancí, děsí se lékaři

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ
domácí Aktuálně.cz Obsah armáda Lubomír Metnar Jana Černochová OBSE Vídeň

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Olomouc - Sparta 0:0. Po Vindahlově neskutečném kiksu zachránili hosty rozhodčí

ŽIVĚ
Olomouc - Sparta 0:0. Po Vindahlově neskutečném kiksu zachránili hosty rozhodčí

Sledujte online přenos z utkání 18. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.
Aktualizováno před 40 minutami
Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Liberec bral bod na Dukle za remízu 1:1, Mladá Boleslav zdolala Zlín 3:1.
před 50 minutami
Palác na vídeňské Penzingerstrasse. Tady mizí náměstci Černochové

Palác na vídeňské Penzingerstrasse. Tady mizí náměstci Černochové

Česká diplomatická mise při OBSE posílila sekci vojenských poradců. Resort obrany odmítá, že by tak úředníkům rozdával trafiky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

ŽIVĚ
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Česká senzace. Jílek poprvé vyhrál závod Světového poháru, zajel čtvrtý čas historie

Devatenáctiletý rychlobruslař ovládl v Heerenveenu závod na 10.000 metrů.
před 2 hodinami
Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Redakce mluvila s Christopherem Coakleym, členem komunikačního oddělení Evropského parlamentu, který se bojem s dezinformacemi zabývá.
před 2 hodinami
Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Gang je podle vyšetřovatelů spojen s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.
Další zprávy