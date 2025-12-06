Palác na vídeňské Penzingerstrasse. Tady mizí náměstci Černochové

Andrej Babiš (ANO) se s ním v únoru 2020 příliš nemazlil. Jako premiér tehdy na sociální sítě napsal směrem k ministerstvu obrany vedenému Lubomírem Metnarem (ANO) poměrně ostrý vzkaz: "…chybou tohoto nákupu (radarů DPET Vera NG za 1,5 miliardy Kč, pozn. red.) není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel, a pan ministr si to nepohlídal."
Babiš tak reagoval na náměstka pro vyzbrojování Filipa Říhu, do té doby jednoho z výrazných Metnarových chráněnců. Po sérii kiksů rezignoval - některé jím vedené kontrakty se totiž oproti původně oznámeným sumám prodražily o stovky milionů korun. Resort pak tvrdil, že došlo k chybě při stanovení odhadované ceny.
"Zakázka nebo dvě zakázky, které byly v médiích zmiňované, jsou podle zákona, jsou v pořádku. Za tím si stojím. Žádná pravidla jsme neporušili," bránil se sám Říha.
A jak už to tak bývá, jeho konec nebyl zdaleka definitivní. Čerpal konkurenční doložku, byl zařazen na místo právníka kabinetu Lubomíra Metnara a v roce 2021 se navíc opět vyhoupl do pozice náměstka - tentokrát začal vést právní sekci. Přečkal i výměnu ministrů. Černochová se jej nezbavila, až do konce ledna 2023 vedl majetkovou sekci.
V únoru toho roku ale jeho jméno z webových stránek resortu zmizelo. Jak následně zjistila Česká televize, ministerstvo jej překvapivě vyslalo do Vídně - jako obranného poradce stálé mise při OBSE.
Trafika? To zásadně odmítáme!
Od 1. prosince 2025 má Říha (staro)nového kolegu, s nímž se dobře zná už z vyzbrojovací sekce ministerstva obrany. Do jedné z kanceláří v paláci na vídeňské ulici Penzingerstrasse totiž zamířil i Lubor Koudelka, až do konce listopadu - stejně jako dřív Říha - hlavní resortní zbrojíř.
"Zájem o tuto pozici jsem měl dlouhodobě a byla mi nabídnuta již předchozím vedením resortu," citoval Koudelku Český rozhlas, který o jeho odchodu do rakouské metropole informoval jako první.
Na Penzingerstrasse tak nastala velmi výjimečná situace. Coby poradci na stejné funkci tu působí hned dva bývalí vysoce postavení úředníci ministerstva obrany, oba dřívější spolupracovníci Jany Černochové (ODS). Deník Aktuálně.cz ji proto oslovil s několika dotazy. Nereagovala. Místo ní odpověděl "jen" mluvčí resortu David Šíma.
"Zásadně odmítáme tvrzení či náznaky, že by se mělo jednat o takzvanou trafiku," prohlásil Šíma. "Aktuálně dochází k předání agendy mezi panem Koudelkou a dosavadním vojenským poradcem Říhou, který se v průběhu první poloviny příštího roku vrátí zpět do ČR," tvrdí Šíma. Na začátku roku 2023 se přitom psalo, že Říhova mise ve Vídni má být čtyřletá.
"V rámci stálé diplomatické mise při OBSE jsou vyčleněna dvě místa pro vojenské poradce historicky a nedochází k žádnému navyšování. Jedno z míst je v současnosti obsazeno panem Koudelkou a druhé panem Říhou s tím, že na místo po panu Říhovi bude po ukončení vyslání přidělena jiná osoba," pokračuje Šíma.
Ministerstvo zahraničí se k překvapivému posílení sekce obranných poradců ve Vídni nechtělo vyjadřovat. "Působení obranných poradců na stálé misi ve Vídni je v kompetenci ministerstva obrany. Pokud víme, už vám na obdobný dotaz kolegové z ministerstva obrany odpověděli," napsala reportérovi Karolína Rezková, mluvčí diplomacie.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i Jaromíra Zůnu, pravděpodobného budoucího ministra obrany nominovaného za SPD. Ten ale zatím vyslání Koudelky a Říhy do Vídně nechtěl komentovat. "Nemohu se vyjádřit. Neznám okolnosti rozhodnutí," odepsal Zůna v textové zprávě.