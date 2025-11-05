"Okamžitě vypadněte!" slyšela pacientka. Nová ochrana může být pro doktora likvidační

Přišla si do ordinace pro žádanku na specializované vyšetření. Jenomže neuspěla. Místo toho se pacientka setkala s vodopádem vulgarit. Pronesla je přímo gynekoložka, která jí měla žádanku vystavit.
"Táhněte do pr****! Teď hned. Mám toho plný zuby! Okamžitě z mého prostoru vypadněte," spustila lékařka ze středočeských Líbeznic a snažila se ženu vytlačit ze dveří. Ještě než je před ní definitivně zabouchla, vykřikla: "A vaše imunologie ať vám platí váš starej, kterej vám neumí udělat haranta!"
Výstup, který si pacientka zaznamenala na video, pak vzbudil obrovské veřejné pohoršení. Chování lékařky začala řešit i profesní organizace. Podle jejího prezidenta Milana Kubka totiž bylo naprosto nepřijatelné, neprofesionální a mimo veškeré mantinely.
Dnes ale za něj gynekoložce žádný větší trest nehrozí - komora jí může podle Kubka udělit jen důtku a maximálně třicetitisícovou pokutu. Samotný zákon o zdravotních službách, který stanoví povinnosti lékařů vůči pacientům, totiž vůbec žádnou sankci za nevhodné chování nezná.
To by se ale mělo od ledna příštího roku změnit. Začne totiž platit novela, která na práva pacientů klade mnohem větší důraz. "Nově stanoví až milionovou sankci za to, že poskytovatel zdravotních služeb poruší právo pacienta na úctu, důstojné zacházení a ohleduplnost. Nebo že nerespektuje jeho soukromí," potvrdil Aktuálně.cz právník České lékařské komory Jan Mach.
Vysokou pokutu si navíc bude moct "vysloužit" nejenom lékař, ale i jakýkoliv jiný zdravotník. Například sestra, laboratorní asistent nebo sanitář. "Řada stížností, které lidé vznášejí, totiž míří právě na nižší zdravotnický personál," řekl Mach.
"Lidé si stěžují hlavně na sestry"
Na tyto zdravotníky přitom podle něj doposud žádná norma nemyslela. Všechny problémy tak spadly na jejich zaměstnavatele - tedy na nemocnici či provozovatele ordinace. "To sice bude platit i nadále - pokutu bude muset uhradit zaměstnavatel -, ten ale pak může chtít po dané sestře až čtyřnásobek jejího průměrného platu. Nebo jí dát výpověď," dodal Mach. Novou sankci si tak na ní bude moct částečně vykompenzovat.
Mach ale současně připomíná, že milionová pokuta bude spíš výjimečným trestem. "Jde o horní hranici," podotkl. K jejímu uložení navíc bude potřeba přestupek velmi dobře doložit - například právě videem nebo jednoznačným svědectvím.
"Pokud bude mít lékař či jiný poskytovatel pocit, že pacientova práva neporušil, bude se moci samozřejmě bránit. Může se odvolat na ministerstvo zdravotnictví a později i na soud," doplnil právník komory.
Praktika může milion zlikvidovat
Podle dalšího specialisty na zdravotní právo Jakuba Uhera ale může být dokazování podobných přestupků složité. "Stejně jako jejich posuzování," domnívá se. Právníci se podle něj neshodnou, co se bude moci za přestupek označit a co už ne. "Přijde mi, že to tvůrci novely na ministerstvu zdravotnictví nedomysleli," řekl Aktuálně.cz. Vedení resortu zdravotnictví na žádost o podrobnější vysvětlení novinky nereagovalo.
Stejně se vyjádřil i šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. "Bude strašně moc záležet na tom, jak se to bude posuzovat a aplikovat v praxi. Moc si to neumím představit," řekl a doplnil: "Bude se to muset vždy velmi dobře zvážit a doložit, protože pro obyčejného praktika může být milionová pokuta likvidační. Doktor by zkrátka skončil." Šonka ale současně připustil, že za chování, jakého se dopustila gynekoložka ve "slavném" videu, by si takovou sankci představit dokázal.
Právník lékařské komory Jan Mach doplnil, že pacienti by se měli při jakémkoliv podobném problému obrátit nejprve na nadřízeného zdravotníka - například na vedení nemocnice. Teprve pokud nejsou s výsledkem spokojení, měli by kontaktovat správní úřad, tedy kraj. "V případě hlavního města Prahy je to magistrát," připomíná Mach.
Tento úřad pak v odůvodněných případech zahájí správní řízení, na jehož konci vyměří pokutu. Peníze z vybraných pokut vždy putují do státního rozpočtu.