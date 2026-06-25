Tahle „sabotáž“ na Pavla nevyšla. Jak Babišova vláda plánovala zablokovat prezidenta

Byl to skoro perfektní plán. Odložit rozhodnutí o podobě delegace na summit NATO co nejdále, jak to jen jde, omezit prezidentovi čas na protireakci a v klidu si odletět do Ankary, než rozhodne Ústavní soud v případě kompetenční žaloby. A případně sebrat hlavě státu vítr z plachet tím, že mu dovolí odjet na Valné shromáždění OSN. Jenže to nevyšlo – podle soudu vláda musí vzít Pavla na summit NATO.
Spor, který se táhne dlouhé měsíce. Prezident Petr Pavel vždy považoval svou účast na klíčovém jednání Severoatlantické aliance za jednu z nejdůležitějších událostí, která se každý rok odehraje v jeho nabitém kalendáři. Ostatně není ani v řadách NATO anonymním jménem, když roky působil jako předseda aliančního vojenského výboru, navíc coby první představitel ze země bývalého východního bloku.
V momentě, kdy vyšlo najevo, že mu chce vláda Andreje Babiše (ANO) zablokovat účast na nadcházejícím summitu v turecké Ankaře, začal ostrý spor mezi Strakovou akademií i ministerstvem zahraničí na jedné straně a Pražským hradem na straně druhé.
Babišův kabinet – po několika odkladech – v pondělí rozhodl, že Pavla v delegaci nechce. Prezident pak hned v úterý podal kompetenční žalobu. A ve středu přišlo bleskové předběžné opatření soudu, že vláda musí zajistit hlavě státu účast na summitu NATO.
Hra s časem
Překotnému sledu událostí přitom podle zdrojů redakce Aktuálně.cz předcházelo několik interních jednání mezi vládními představiteli, jak tento scénář co nejvíce oddálit či úplně smést ze stolu. Již po prvních veřejně ventilovaných sporech bylo totiž jasné, že prezidentovi tikají hodiny. A Babišův kabinet toho chtěl využít.
To, že premiér několikrát po sobě oddaloval definitivní rozhodnutí o podobě české delegace, která poletí do Ankary, pochopitelně nebyla žádná náhoda. Vláda měla téma rozseknout 8. června, tedy měsíc před konáním summitu, nakonec ovšem posunula finální schválení až na 22. června.
Právě tento týden se ovšem uzavírají akreditace na summit NATO. „Prostě by se pak řeklo, že se to nestihlo, že už to nejde upravit ani změnit. Ale to se týká hlavně vedoucího delegace,“ uvedl diplomatický zdroj redakci Aktuálně.cz, který si nepřál být jmenován.
To byl první krok, který měl značně ztížit prezidentovi cestu do Ankary. Čím déle by se protáhlo definitivní rozhodnutí o složení české výpravy, tím menší časové okno by vzniklo pro Pražský hrad, aby situaci jakkoliv zvrátil. Nešlo však o nejspolehlivější „sabotáž“.
„Samotný deadline na akreditace je sice závazný, ale není to tak, že by pak už nebylo možné provést změny. Řekl bych, že na summitech NATO jsou naopak k náhlým zásahům do podoby delegace poměrně benevolentní, alespoň mám tu zkušenost,“ doplnil muž z diplomatického prostředí, který je obeznámený s procesem schvalování zahraničních cest.
Vstřícné gesto, nebo past?
Druhou „munici“ si Babišova vláda vytvořila 8. června, kdy měla původně rozhodnout o účasti či neúčasti prezidenta Pavla na summitu NATO. Ten den se hlava státu zúčastnila i jednání ve Strakově akademii a vypadalo to, že bude na programu dne tvrdé vyjednávání mezi ústavními činiteli. Nakonec ale byla prezidentova přítomnost na vládě kratší, než všichni čekali.
Babišův kabinet totiž sice nerozhodl o Pavlově účasti na události Severoatlantické aliance, ale dal mu zelenou pro to, aby vedl delegaci na podzimní Valné shromáždění OSN. Vstřícné stanovisko, které podpořil i ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), mělo ovšem být nástrojem proti potenciální kompetenční žalobě.
Vláda tímto krokem chce argumentovat – a již argumentuje – že přece prezidentovi nebrání se zúčastnit klíčových zahraničních akcí a plnit svou prezidentskou agendu. To, že kabinet nechtěl pustit na summit NATO v Ankaře, by pak vysvětlovali Babiš a další činitelé slovy, že jde jen o dílčí neshody mezi státními orgány, nikoliv omezení prezidentských kompetencí.
Nečekaný zákrok
To vše mělo vytvořit dostatek prostoru pro to, aby Pavel měl co nejomezenější možnosti, i kdyby podal kompetenční žalobu a Ústavní soud věc projednal přednostně. Stačilo, aby se na verdikt čekalo dva týdny, možná jen týden, mezitím by se uzavřely akreditace a tím i poslední dveře pro prezidenta na summit. Spíše se podle některých zdrojů redakce počítalo s tím, že první rozhodnutí soudu nepřijde dříve, než se uskuteční cesta do Ankary.
Zatímco se všechny kroky vlády v praxi podařily uskutečnit a úterní hradní protireakce nebyla žádným překvapením, středeční zvrat čekal nejspíše málokdo – Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby Pavla doplnila do delegace na summit NATO.
„Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ konstatoval suše Babiš na sociální síti X. Ve svém dalším vyjádření už ale neskrýval frustraci.
Vláda podle něj nedostala u Ústavního soudu prostor pro uvedení svého postoje k prezidentově žalobě. „Rozhodnutí považuji za naprosto absurdní. Zahraniční politiku na summitu NATO má hájit vláda, která je za ni podle ústavy odpovědná. Proto si myslím, že rozhodnutí Ústavního soudu jde proti zájmům České republiky,“ sdělil premiér.
Napětí kolem summitu tak nejspíše jen tak neskončí.
Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit NATO. Babiš už reagoval
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