Tah, který Motoristům nevyšel. Jejich předseda voliče nepřitáhl

Špičky Motoristů chtěly v Praze podpořit své kandidáty na magistrát. Jenže ani přítomnost předsedy strany Petra Macinky a ministra pro sport Borise Šťastného bídnému výsledku – vládní strana získala 2,9 % - v hlavním městě nezabránila. Motoristé ale nejsou jedinou stranou, jejíž předseda zvolen nebyl. Stejně jsou na tom i šéfové TOP 09 Matěj Ondřej Havel a PRO Jindřich Rajchl.
Macinka přitom už dopředu deklaroval, že i kdyby byl na pražský magistrát zvolen, přenechal by své místo někomu jinému. „Je to podpora té kandidátky, nikoli ambice realizovat se v pražské komunální politice,“ řekl už dříve ke své kandidatuře Macinka. A podobně mluvil i Boris Šťastný.
Ovšem i tak dostali druhý a třetí nejvyšší počet hlasů v rámci pražské motoristické kandidátky – na pozici číslo 14 a 15. Úspěšnější co do počtu získaných hlasů byla jen lídryně v hlavním městě Klára Sovová. Ani to jí ovšem ke zvolení nestačilo.
„Upřímně řečeno, vlastně nevím, jestli to byla šťastná volba. Celostátní politika a parlament mají na komunální úroveň, nebojím se říct, pramalý vliv. Tam musíte mít lidi dole. Když se podívám na lidovce, i když jsou v parlamentu nebo na celostátní úrovni slabí, s nějakými 2,5 procenty, v komunále jsou obrovští,“ okomentoval tuto strategii motoristický ministr kultury Oto Klempíř.
Macinka pak neuspěl ani jako kandidát do zastupitelstva městské části Prahy 5. Tady současný ministr zahraničí kandidoval ze třetího místa a voliči mu dali v rámci motoristické kandidátky nejvíce křížků, kdy se ziskem 995 hlasů předčil o 157 hlasů jedničku Karla Borůvku.
„Pro nás je důležité vybudovat organizaci dole, zajistit její fungování a propojenost. To je důležitý cíl, protože komunální volby byly často považovány za volby druhého řádu. Myslím si ale, že se to změnilo a že si komunál svou důležitostí nastavuje velmi, velmi, velmi prestižní laťku,“ dodal Klempíř.
Neúspěch i pro TOP 09 a PRO – v Hradci Králové
Podpořit kandidátku se pak rozhodl i šéf TOP 09 Havel. A to ve svém domovském Hradci Králové. Ten kandidoval ze 32. místa. A i když získal víc křížků než někteří jeho kolegové na kandidátce, kteří nakonec uspěli a usednou na magistrátu, zvolen kvůli pravidlům komunálních voleb nebyl. A to právě z důvodu toho, že byl až na zadním místě kandidátky, kdy v komunálních volbách hraje prim původní pořadí na listině.
V Hradci Králové kandidoval také předseda strany PRO Jindřich Rajchl. I on vzadu, konkrétně na úplně poslední na 37. pozici. A i když získal nejvíce hlasů z kandidátky strany, na zvolení to nestačilo, jelikož PRO ve městě nedosáhlo potřebné 5% hranice potřebné ke zvolení do zastupitelstva.
Jinde sázka na předsedy vyšla
Motoristé ovšem nejsou jediná ze sněmovních stran, která vsadila na známé tváře ve volbách. Jednoznačně nejviditelnější byla kampaň lidoveckého šéfa Jana Grolicha, který uspěl v prvním kole senátních voleb na Vyškovsku.
Zvolení mohl slavit i předseda ODS Martin Kupka, který se dostal do zastupitelstva v domovských Líbeznicích, kde nakonec díky preferencím voličů poskočil z pátého na druhé místo.
Na pražský magistrát se opět probojoval i šéf Pirátů Zdeněk Hřib, který kandidoval z 10. místa, ale preferenčními křížky ho voliči vytáhli výš až na pomyslnou bednu a třetí příčku. Mandát získal i předseda Svobodných Libor Vondráček v Jindřichově Hradci.
To další šéfové stran pak své jméno s některou z kandidátek nespojili. Jde o Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamuru (SPD) a Víta Rakušana (STAN).
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