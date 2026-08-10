Tady se nekoupejte. Sinice se přemnožily už i v oblíbeném jezeře

V Česku kulminuje další vlna silných veder. Instinkt velí zchladit se u vody. Jenže přibývá míst, kde je koupání rizikové, četné vodní plochy neblaze rozkvetly. Dokládá to aktualizovaná mapa kvality koupacích vod.
Špatné zprávy mají hygienici hlavně pro obyvatele Vysočiny. Už na čtyřech stanicích nedaleko Humpolce zjistili vodu tak špinavou a plnou sinic, že vydali zákaz koupání.
K vodní nádrži Trnávka a rybníku Kachlička, které byly na black listu už na konci července, dostala nově pětku i nedaleká vodní nádrž Sedlice. Další dvě vodní plochy v kraji – Břevnická nádrž a Domanínský rybník – mají aktuálně čtyřku. Ta značí vodu nevhodnou ke koupání.
Zákaz koupání platí i na několika dalších místech. Pražané by se tak stále měli vyhýbat koupališti Džbán, zdraví ohrožující je také voda ve Velkém rybníku nedaleko Karlových Varů a ve vodní nádrži Orlík. Voda nebezpečná ke koupání, byly významně překročeny limitní hodnoty III. stupně, hrozí akutní poškození zdraví,“ uvedli k tomu jihočeští hygienici s tím, že zákaz koupání na Orlíku platí od 23. července do odvolání.
Seznam nejhorších v minulém týdnu rozšířilo Hamerské jezero, které se nachází mezi Libercem a Mimoní.
Mácha by se tu nerad máchal
V rámci Libereckého kraje sinice znepříjemňují život také rekreantům na známém Máchově jezeře. Všech pět stanic zde hlásí oranžovou, tedy zhoršenou jakost vody. Dlužno poznamenat, že stejnou kvalitu měly i během předchozích letních sezon, vloni na konci srpna zde dokonce platil zákaz koupání.
Podobný scénář hrozí i letos, a to nejen zde. „Sinice mohou vytvořit poměrně rychle příhladinovou vrstvu, ten typický vodní květ,“ varoval v rozhovoru pro ČT24 Petr Pumann z oddělení hygieny vody Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu.
Kromě toho, že je plavání ve vodě plné sinic nepříjemné, mohou silné toxiny, které tyto bakterie produkují, vyvolat i u zdravých jedinců kožní nebo dýchací problémy.
Díky tomu, že se shlukují v makroskopických koloniích připomínajících zelené tečky nebo vložky, a navíc některé z nich vytvářejí na hladině charakteristický zelený povlak, může nebezpečí odhalit i běžný člověk bez laboratorního vybavení.
Nejjednodušším testem, jak ověřit přítomnost sinic, je nalít vodu do plastové lahve. Pokud v ní jsou sinice, vytvoří do 20 minut u hrdla zelený prstenec.
Déšť nemusí přinést spásu
Ani konec nadprůměrně teplého počasí ovšem nemusí znamenat, že bude voda všude opět ke koupání. „Když zaprší, může dojít k rychlému poklesu mikrobiologické kvality vody a zvýšení rizika infekčních onemocnění,“ přibližuje méně známé důsledky Petr Pumann.
Navíc pokud se během sezony sinice někde přemnoží, je nepravděpodobné, že do konce léta zmizí. Vůbec nejhorší kvalitu tak koupací vody mívají na začátku září.
Naštěstí stále 213 z celkového počtu 311 sledovaných koupacích vod obdrželo z posledního měření nejlepší známku. Další desítky mají dvojku. Ta značí bezpečnou vodu, která má pouze smyslově zhoršené vlastnosti.
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