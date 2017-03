Tady nikdo není, zakřičela prodavačka na ozbrojené lupiče. Ti poslušně odešli s nepořízenou

před 27 minutami

Tady nikdo není. Ozbrojené lupiče překvapil obchod bez personálu, odešli s prázdnou | Video: Policie ČR | 00:36

V polovině února se dva ozbrojení muži pokusili přepadnout večerku v centru Prahy. Na jejich výzvu, že chtějí peníze, reagovala prodavačka ze skladu slovy "nikdo tu není". Zaskočení lupiči s nepořízenou odešli z obchodu.

Praha - Dva mladíci v kuklách, ozbrojeni kuchyňským nožem a pistolí, chtěli přepadnout večerku v ulici Malá Štupartská. Hned při příchodu je ale zaskočilo to, že prodejna byla zcela prázdná a ani za pokladnou nikdo nebyl. "Nicméně i tak mladíci na celé kolo křičeli "prachy, prachy, prachy!", popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Na to reagovala zaskočená prodavačka, která byla vzadu ve skladu. "Tady nikdo není, tady nikdo není…," opakovala lupičům žena. Muži se ji snažili přimět, aby jim vydala hotovost, ale prodavačka je neposlechla. Po chvíli z prodejny, která funguje i jako směnárna, bez lupu odešli.

"Byť hledaní loupeží nezískali žádné finance, i tak jsou podezřelí z trestného činu loupeže, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let," řekl Hulan. Incident, který se stal v polovině února, měli muži důkladně promyšlený. V batohu a cestovní tašce si totiž přinesli k obchodu oblečení, do kterého se těsně před loupeží převlékli. "To vše zřejmě proto, aby zahladili stopy," dodal policejní mluvčí.

Mladíky se zatím nepodařilo vypátrat, policie proto prosí veřejnost o pomoc. Pokud lupiče poznáváte, znáte jejich totožnost, místo jejich pobytu či pohybu, předejte tyto informace kriminalistům prostřednictvím linky tísňového volání 158.

autor: Domácí