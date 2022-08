Samy a bez svítilny. Stezka odvahy na Jesenicku skončila hledáním ztracených dětí

Rozsáhlým policejním pátráním skončila v noci na čtvrtek stezka odvahy, kterou pro své děti připravili organizátoři letního tábora na Jesenicku. Při noční akci se ztratily tři dívky, které z vytyčené cesty v noci odbočily a šly opačným směrem. Policisté je našli na hlavní silnici mezi Ramzovou a Horní Lipovou. Tábornice vyvázly bez úhony. Policejní hlídka je odvezla zpět do tábora.

Noční táborovou hru v podobě stezky odvahy připravili organizátoři tábora nacházejícího se poblíž Ramzovského sedla ve středu po setmění. "Děti měly jít po vytyčené trase dlouhé asi 300 metrů samy a bez svítilen. Ze startu nedaleko tábora vycházely postupně po jednom a přes louku se musely dostat do cíle, kterým byl jejich tábor. Tři dívky ve věku 13 až 15 let se ale do tábora nevrátily," popsala mluvčí policie Marie Šafářová.

Když se táborovým vedoucím ani po půlhodině nepodařilo děvčata nalézt, oznámili událost po 23:00 na tísňovou linku policie. "Na místo k pátrání po pohřešovaných dětech byly okamžitě povolány všechny dostupné hlídky včetně psovoda se služebním psem. Policisté propátrávali nejen terén v širším okolí tábora, ale svoji pozornost zaměřili také na hlavní silnici mezi Ramzovou a Horní Lipovou. A právě zde se zhruba patnáct minut po půlnoci jedné z hlídek podařilo dívky nalézt. Šly po silnici směrem na Horní Lipovou a od svého tábora se tak vzdalovaly," dodala policejní mluvčí.

V Olomouckém kraji letos tráví na táborech své prázdniny zhruba 9300 dětí, které se střídají na 101 akcích ve 149 turnusech. Nejvíce táborů se koná právě na Šumpersku a Jesenicku.