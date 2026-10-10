Tablo poražených: pohořela Babišova nová naděje, vládní strany i pirátská pevnost

Volby přinesly řadu vítězů, ale také několik výrazných poražených – a to napříč všemi politickými stranami, vládních hnutí ani opozičních subjektů nevyjímaje. Pohár hořkosti si v sobotu vypili jak kandidáti hnutí ANO, tak letití lidovci i pražští Piráti. Zatímco hlasování do horní komory čeká na druhé kolo, v případě zastupitelstev obcí je znát, že na nejednom místě došlo k velkému zemětřesení.
Začněme vládním hnutím ANO. Andrej Babiš nasadil ve vyškovském senátním obvodu zcela novou tvář – Petru Absolonovou. V současnosti působí jako vrchní sestra gastroenterologického oddělení v Masarykově onkologickém ústavu a prakticky celý profesní život působila ve zdravotnictví.
Též se odborně věnuje prevenci, což premiér a šéf hnutí ANO nejednou zmínil ve svých mediálních prohlášeních či na předvolebních mítincích. Na to přišla řeč i v podcastu Sorry jako, kde společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem probírali také kolonoskopii.
Proti sobě ale měla Absolonová mimořádně obtížného protivníka – jihomoravského hejtmana a lidoveckého předsedu Jana Grolicha. Podpora z nejvyšších míst ANO nakonec nestačila. Grolich získal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů a stal se „z fleku“ senátorem. Absolonová nicméně získala zhruba 30 procent hlasů – na úplného nováčka nejde o špatný výsledek. Více jsme o tom psali zde.
Čunek se „okoukal“
Pokud ještě jde o lidovce, naopak se překvapivě nedařilo letité hvězdě KDU-ČSL, senátorovi a vsetínskému starostovi Jiřímu Čunkovi. Obyvatelé Vsetína, tradiční lidovecké bašty, totiž dali tentokrát přednost Sdružení nezávislých kandidátů. To získalo drtivou většinu hlasů – na konto si jich připsalo více než čtyřicet procent.
Křesťanští demokraté v čele s Čunkem sice skončili v pořadí druzí, ale s hlubokou ztrátou. Důvěru jim vyslovilo jen přes šestnáct procent lidí. „Jak jsem řekl, na vsetínské radnici už tak končím. Udělám to,“ komentoval vývoj pro Aktuálně.cz sám Jiří Čunek.
Výsledek ho prý sice mrzí, překvapivý ale není. „Sdružení nezávislých kandidátů mělo intenzivní a velmi dobrou kampaň. To se projevilo,“ uvedl. Více jsme o tom psali zde.
Potápějící se Piráti
Další překvapení přišlo v srdci hlavního města. Boj o pražský magistrát totiž nedopadl pro Českou pirátskou stranu úplně nejlépe. Praha přitom roky patřila k její nejvýraznější pevnosti s nemalou základnou podporovatelů a se silným zastoupením na radnici. Nyní se ale ukázalo, že byli Piráti převálcováni STAN, koalicí Spolu, Prahou sobě i hnutím ANO.
V době psaní článku bylo sečteno 67 procent všech odevzdaných hlasů. Zatím se proto podle průběžných výsledků voleb v Praze nezdá, že by se Piráti přehoupli ze svého pátého místa s 9,45 procenty.
Pokud nedojde k obratu, přijdou nejen o několik zastupitelských míst, ale také jakékoliv šance na primátorský post. O ten usilovala lídryně kandidátky Tereza Nieslerová.
SPD na Senát zase nedosáhlo
Zřejmě největší volební debakl má na triku vládní SPD. Pro hnutí předsedy sněmovny Tomia Okamury zůstává horní parlamentní komora nadále zavřená. Ani tentokrát se žádnému z celkem 21 kandidátů SPD či partnerů z Trikolory a Svobodných nepodařilo probojovat do druhého kola voleb.
Určité naděje nabízel volební obvod Strakonice, kde kandidoval starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý. A třebaže skončil na druhém místě, nestačilo to – hned v prvním kole byl totiž s nadpoloviční většinou hlasů zvolen Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko.
„Kdyby se podařilo našemu kandidátovi dostat do druhého kola, je poté těžké najít spojence. Ostatní strany se pak pospojují proti nám. Sám to znám, ale tehdy jsem dokázal zvítězit v prvním i druhém kole,“ konstatoval Okamura na tiskové konferenci a připomněl svou vlastní volební zkušenost.
Překvapení v baště ODS
Také občanští demokraté zažili otřes ve své tradiční baště. V několika posledních volebních obdobích se ODS v Brně těšila velké podpoře, strana tam prakticky vždy hrála o primátorské křeslo – a několikrát vyhrála. Odcházející šéfka brněnské radnice Markéta Vaňková znovu nekandidovala, společně s ní ale nejspíše odešla i dominance „modrých“ ve druhém největším městě republiky.
Třebaže se budou nyní muset spokojit s druhým místem, málokdo nejspíše čekal takový úbytek hlasů. Koalice Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem má podle předběžných výsledků (86,7 procenta sečtených hlasů) důvěru více než 27 procent voličů, zatímco ODS má prozatím na kontě 18,4 procenta hlasů.
Na město, ze kterého pochází těžké váhy občanských demokratů i expremiér a bývalý předseda Petr Fiala, jde o citelnou ztrátu. A podle tempa sčítání nic nenasvědčuje tomu, že by ODS dokázala výsledek jakkoliv zvrátit.
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