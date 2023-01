Bude to šílené, Babiš zkusí úplně všechno. Pavel musí přitvrdit, říká Tabery

Pokud se Andreji Babišovi podaří znechutit potenciální voliče Petra Pavla, aby šli k volbám, a zvítězí, nastane situace, kterou Češi ještě nezažili. Horší, než byla opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD. Další parlamentní volby pravděpodobně vyhraje ANO a ať bude premiérem kdokoli, bude poslouchat Babiše, ten hnutí vlastní, říká šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery v rozhovoru s Lindou Bartošovou.

Sobotní tisková konference Andreje Babiše po sečtení hlasů, která se mimo jiné vyznačovala agresivitou, zaskočila i Taberyho. Expremiér například označil Petra Pavla za komunistického rozvědčíka a přirovnal ho k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

"Pokud v sobě nemáte tento druh zloby a záště, jako má Andrej Babiš, tak vás to bude vždy překvapovat, i když víte, že to přijde," tvrdí. "Vypadalo to, jako by si myslel, že je bývalý disident, ale ve skutečnosti to byl kariérista, tak mě překvapila ta drzost," doplňuje.

Kampaň následujících dnů bude podle něj velmi vyostřená. Babiš bude zkoušet vše, aby na jedné straně Pavla zdiskreditoval, a na druhé aktivizoval další voliče, kteří mu dají hlas. "Klid, který generál ve výslužbě zvolil, je silný spojenec. Víme, že to, co lidé očekávají od hlavy státu, je především slušnost a důstojnost, ale musí být Babišovi tvrdším oponentem, nesmí ho nechat, aby určoval tón kampaně," míní Tabery.

A upozorňuje na to, že je chybou, když lidé s velkým dosahem na sociálních sítích uráží kvůli volbám venkov. "Je to umělý konflikt, rozdíl mezi městy a vesnicemi není tak dramatický jako v jiných zemích."

Hlavní témata rozhovoru:

0:25 - 2:05 Proč ho překvapil emotivní a ostrý výstup Andreje Babiše po vyhlášení výsledků prvního kola voleb?

2:05 - 4:45 Podle Taberyho nastupuje fáze voleb, kdy argumenty už nemají moc smysl a hraje se na emoce. Tisková konference Babišovo jádro svým obsahem a agresivitou spíše nezasáhla.

4:45 - 10:20 O tom, jak může Babišův výstup ovlivnit voliče, kteří byli předtím kritičtí vůči Petru Pavlovi, kam se přemístí voliči SPD a co musí Pavel udělat, aby získal voliče poražených kandidátů.

10:20 - 15:50 Porovnáváním vesnic proti městům žijeme už dlouho, proč je to nebezpečné a pomáhá to hlavně Andreji Babišovi?

15:50 - 19:15 Co by pro Česko reálně znamenalo, kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem?

19:15 - 20:04 Jak by případné vítězství Andreje Babiše ovlivnilo stav demokracie v Česku?