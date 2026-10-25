„Ta značka žije.“ TOP 09 po Grolichově ráně odmítá úpadek. Někteří o odchodu věděli

Odchod desítek jihomoravských politiků vyvolal v TOP 09 nejen spor s lidovci, ale také debatu o tom, zda předseda Matěj Ondřej Havel svou kritikou šéfa KDU-ČSL Jana Grolicha zbytečně jen nepřilil olej do ohně. Strana se nyní snaží hledět dopředu a odmítá řeči o vlastním konci. Podle informací Aktuálně.cz se přitom o odchodu členů mělo vědět s předstihem.
Ačkoliv vedení TOP 09 chce mít celou věc rychle za sebou, uvnitř strany zaznívají i hlasy, podle nichž si předseda Matěj Ondřej Havel mohl ušetřit část veřejného rozhořčení.
Havel se v úterý tvrdě pustil do šéfa lidovců Jana Grolicha. Na tiskové konferenci ho zkritizoval za to, že neříká pravdu, a varoval, že „lanaření“ či přetahování členů mezi opozičními stranami jde proti snaze spojit síly proti vládě Andreje Babiše (ANO).
„Ta reakce byla na můj vkus až moc. Členové na Moravě zůstávají. Byla to plánovaná akce, nebylo potřeba tomu přidávat na důležitosti,“ řekl Aktuálně.cz jeden z členů TOP 09, který si nepřál být jmenován. Podle něj se o chystaném odchodu ve straně vědělo s předstihem.
Vedení podle něj nemělo proměnit odchod regionální skupiny v ještě větší drama. „Rozumím tomu rozhořčení, ale toto se, myslím, úplně nevyplatí. Grolich je teď na koni,“ popsal. Podle jeho slov Havel zbytečně pomohl dostat nepříjemnou událost do centra pozornosti.
Bavit se měli už v létě
Že se v Brně něco chystá, přitom podle informací Aktuálně.cz nebylo pro TOP 09 úplným překvapením.
Několik lidí blízkých straně redakci nezávisle na sobě řeklo, že o nespokojenosti některých jihomoravských členů a jejich chystaném odchodu se vědělo s předstihem.
Grolich v rozhovoru pro Aktuálně.cz rovněž přiznal, že se o jejich přechodu k lidovcům mluvilo už během léta. Podle něj šlo především o rozhodnutí politiků, kteří nebyli spokojeni ve své dosavadní straně, a postupně se k nim přidávali další.
„Opakovaně říkám, že jediné, co se dá nazvat koordinací, je, že když jsme se o prázdninách bavili o tom, že ti zastupitelé chtějí přejít k nám, že to nemůžeme oznamovat před volbami. Protože by to mohlo poškodit TOP 09 a koalici ODS a Topky v Brně,“ řekl Grolich.
Lovil Grolich i jinde?
Podle jednoho z dalších zdrojů z TOP 09 se přitom Grolich měl snažit oslovovat politiky také v dalších moravských krajích, zejména ve Zlínském a Olomouckém. Zopakovat jihomoravský scénář se mu tam ale nepodařilo.
Šéf Topky Havel přitom tvrdil, že má zprávy a e-maily právě o tom, že lidovci lanaří členy i mimo jižní Moravu. Člen předsednictva z Olomoucka Martin Horák následně uvedl, že ho lidovci pozvali na kávu, schůzku ale odmítl.
Šéflidovec to odmítá. „Já jsem žádné zprávy neviděl. Žádné zprávy ani e-maily neposílal,“ řekl Aktuálně.cz a popřel, že by Horáka kontaktoval.
Údajné pokusy o přetahování lidí ale podle informací redakce TOP 09 zaskočily méně než veřejná prezentace brněnského odchodu. Právě ta měla ve straně vyvolat rozhořčení. Grolich se navíc tiskové konference odcházejících „topáků“ osobně zúčastnil.
Výměna za post hejtmana?
Zároveň další ze zdrojů blízkých straně upozornil na možné ambice některých odcházejících. Podle něj se může v budoucnu ukázat, že přestup souvisel také s dalšími politickými plány Marka Sovky.
V kuloárech se totiž objevila spekulace, že lidovci mu za odchod nabídli pozici hejtmana Jihomoravského kraje, kterou nyní zastává právě Grolich.
Ten to ale kategoricky popřel. „S naprosto čistým srdcem říkám, že toto jsme s Markem Sovkou ani jednou neřešili a ani žádnou takovou nabídku nedostal. Je to opravdu na úrovni spekulace,“ řekl Aktuálně.cz.
„Máme to za uzavřené,“ říká Jakob
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob každopádně tvrdí, že má strana celou věc za uzavřenou. „V tuto chvíli nevím o žádných dalších signálech, že by se kdekoli v republice mělo dít něco podobného,“ řekl Aktuálně.cz.
Zároveň si ale neodpustil rýpnutí do načasování přestupu. „Přijde mi trochu paradoxní odejít s vidinou nějaké budoucnosti ze strany, která má trochu vyšší preference než ta strana, do které přecházeli,“ poznamenal.
Připomněl také, že řada odcházejících v současných volbách kandidovala a v barvách TOP 09 byla úspěšná. „Moc mi to nedává smysl, zvlášť po volbách, v nichž řada kolegů kandidovala pod značkou TOP 09. Znovu ale opakuji, že to považuji za uzavřené,“ řekl Jakob.
TOP 09 odmítá slova o konci
Uvnitř TOP 09 se názory na odchod jihomoravských členů různí. Jeden z lidí blízkých vedení redakci Aktuálně.cz řekl, že výraznou nespokojenost s předsedou po dění na Moravě nepociťuje. Za podstatné považuje, že nešlo o odchod jednotlivců, ale celé skupiny.
Zároveň odmítl představu, že by odchod několika desítek členů měl být důvodem k pohřební řeči na adresu celé strany. Připomněl stovky zastupitelů i úspěch v senátních volbách a zdůraznil, že TOP 09 má stále důvod pokračovat pod vlastní vlajkou.
„Ta značka žije. Je to sice značka menší politické strany, ale různé řeči o konci mi připadají jako trochu umělé pohřbívání,“ uvedl.
Podle něj je legitimní, že lidé ze strany odcházejí, pokud věří, že jinde lépe naplní své politické ambice. Takový krok ale automaticky neznamená, že strana, kterou opouštějí, přestala mít smysl.
Komunální politik z TOP 09 zase pro Aktuálně.cz zdůraznil, že celou odpovědnost nelze přenášet na Havla. Odmítl také, že by uvnitř strany panovala atmosféra odporu vůči předsedovi. Jihomoravská organizace má podle něj dostatečně širokou členskou základnu, aby odchod zvládla.
Pro stranu, která kdysi vznikla mimo jiné odchodem Miroslava Kalouska a dalších politiků z KDU-ČSL, je nynější přestup opačným směrem přinejmenším historickou ironií.
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