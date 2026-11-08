Ta podoba je až neuvěřitelná. Trumpa i Babiše zradilo to, na co nejvíc spoléhali

Existují podobnosti v politické dráze Donalda Trumpa a Andreje Babiše? Lze najít nějaké paralely v jejich situacích a v tom, jak drtivě prohráli své poslední volby? Deník Aktuálně.cz o tom hovořil s amerikanistou Janem Benešem z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
„Andrej Babiš si z Donalda Trumpa a trumpismu spíš vyzobal některé marketingové prvky a svezl se ochotně na nějaké vlně populismu. Nyní ale nebude mít problém trumpovskou zátěž odhodit a bagatelizovat ji, jakmile to bude příhodné,“ říká Beneš.
Přestože je ošemetné srovnávat politickou, společenskou nebo obecně kulturní situaci v USA a v Česku, nelze se na první pohled ubránit – pokud jde o Trumpa a Babiše – několika paralelám.
Za prvé: v Česku bylo a je dost příznivců Donalda Trumpa. Mezi nejvýraznější patří premiér Andrej Babiš (ANO), což se nepochybně projeví také v tom, že bude muset na debakl republikánů nějak reagovat.
Za další: Trump byl a je Babišův vzor a inspirace. Nijak se tím netají. Americké volby ale ukázaly limity jejich typu politiky, jejich typu vůdcovství.
A nakonec: tak jako Trumpovi republikáni prohráli tento týden volby do Kongresu, prohrál nedávno náš premiér senátní a krajské volby. Oba ztratili své bašty, od obou se začínají odklánět jejich spolustraníci, oba také kampaň táhli dost na sebe.
Byznys přístup k politice
„Obecně, atraktivita obou lídrů spočívá především v jejich údajném no nonsense, realistickém přístupu k politice založeném na bohatých a úspěšných zkušenostech v byznyse,“ uvažuje Beneš.
A dodává: „Namísto korupce a věčných ideologických bojů oni coby silní lídři s instinktem zdánlivě komplexní problémy vyřeší využitím zdravého rozumu a byznysových praktik. Navíc logicky ubude korupce, protože prezident Trump i premiér Babiš jsou miliardáři, korupci by tak neměli mít zapotřebí.“
Jenomže jak už to v politice bývá skoro vždycky, ani jim se nakonec nevyhnou skandály a kontroverze. „Případy sebeobohacení postupně začnou vycházet najevo a lidi mohou odradit. Autenticita zmizí, což je po tak dlouhé době v politice také logické,“ vysvětluje odborník.
Politický instinkt
Stejně jako Donald Trump i Babiš podle Beneše naplňuje svoji agendu či politiku kdečím, co je zrovna trendy a může se hodit. „U obou tedy existuje jakási ideologická a politická flexibilita, což je myslím to, co je udržuje už tak dlouho u politické moci,“ říká Beneš.
Tato flexibilita podle Beneše ale zároveň vychází z nějakého jejich instinktu. „A ten je už z podstaty narcistní a autoritářský, protože vůdce musí mít téměř vždy – což jde v protikladu s tou flexibilitou – pravdu. I proto jim vadí odborná expertiza, zvídavá média a transparentnost.“
„A tento instinkt,“ pokračuje Beneš v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „který je vynesl do vrchních pater politiky, je právě může zradit, jak se ukázalo při podzimních volbách – oni sami si vybírali a podpořili slabé kandidáty a zároveň snižovali důležitost těch voleb.“
Generičtí, ale loajální kandidáti
Babiš i Trump také – jak se ukázalo – vedli ne vždy efektivní kampaň. „A oba tyto vůdce v jednotlivých regionech reprezentovali zaměnitelní, generičtí, ale loajální kandidáti,“ zdůrazňuje Beneš.
Což podle něj ukázalo alespoň částečný nezájem o to, po čem voliči volají a co je trápí. „A také splňovali nesplnitelné nebo něco, co už dávno mohli udělat. I v tomto tedy nejspíš někteří voliči prohlédli a odmítli své vůdce podpořit,“ říká.
Oba nejspíš doplatili také na to, že v očích svých voličů neplní, co jim před volbami slíbili. Tak jako vždycky jde o ekonomiku, o stoupající životní náklady a stagnující, nebo dokonce klesající příjmy.
Například ceny benzinu v USA nyní kvůli válce s Íránem překonaly čtyři dolary za galon, zatímco Trump sliboval cenu více než o polovinu nižší.
„Babiš a Trump tím ale teď dostali svoje spolustraníky do prekérní situace, protože mnozí z nich přišli o lukrativní a vlivné posty. Reakce může přijít právě ve formě distancování se od vůdců, odchodu ze strany nebo pokusů o změnu uvnitř strany,“ pokračuje Beneš.
Připouští přitom, že se tato změna bude asi mnohem jednodušeji dělat republikánům, kteří existovali dlouho před Trumpem. „U hnutí ANO je to odlišný případ,“ má jasno expert.
Voliči vyžadují řešení, ne marketing
A zdůrazňuje ještě jednu podstatnou věc: „Voliči se podle všeho nabažili jejich stylu politiky. Někteří mu přestávají věřit a poznávají, že opravdové problémy vyžadují řešení, ne marketingové a vůdcovské pózy, videa, tweety…“
Podle něj je ale potřeba dodat, že zisky opozice jsou krátkodobým mandátem a kreditem, který ona musí využít. „Je zjevné, že odpovědí na autoritářský populismus, podrývání a personalizaci demokratických institucí je pouze a jedině reálná politická práce, která přinese viditelné, hmatatelné a pozitivní výsledky pro voliče. A to i pro ty, kteří opozici nevolili.“
Jan Beneš závěrem zdůrazňuje, že hovoří o politice, která má využívat instituce a pravidla k tomu, aby stát fungoval pro obyvatele, ne pro korporace a vybrané jedince. Jedině tak lze podle něj získat zpět důvěru v liberální demokracii a v to, že chodit volit má smysl a má reálný dopad na život lidí.
„Pro demokraty v USA to znamená dva roky usilovné práce, kdy nemůžou politický kredit, který tento týden ve volbách do Kongresu získali, promarnit. A to stejné platí pro demokratickou opozici v České republice, momentálně především v regionech,“ uzavírá.
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