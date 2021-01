Systém nabídl termíny očkování bez vědomí nemocnice. Ta vakcínu nemá a rezervace ruší

Centrální rezervační systém nabízel seniorům nad 80 let volné termíny k očkování v nemocnicích v Neratovicích. Zařízení o tom ale nemělo ponětí a v současné době ani nemá dostatek vakcín, kterými by mohlo začít veřejnost očkovat. Senioři tak nejenže nemohou jít na očkování v původním termínu, zrušena jim byla i registrace do systému očkování.

"V naší nemocnici bylo zřízeno pro veřejnost očkovací centrum proti onemocnění covid-19. V současné době čekáme na dodání vakcinačních látek. Rezervační systém ministerstva zdravotnictví bohužel umožnil objednání k vakcinaci bez vědomí nemocnice," uvedla neratovická nemocnice na svém webu a sociálních sítích. "Ihned jak budou k dispozici vakcinační látky, budeme vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím našeho Facebooku, na webových stránkách Nemocnice Neratovice v aktualitách a na stránkách města Neratovice," doplnila. Kdy bude očkovací látka k dispozici, zatím ale jasné není. Související Zahlcení očkovacího systému bylo jisté, říká stát. Zabránit tomu nešlo, míní experti Na problém upozornili také lidé na sociálních sítích, jejichž blízkým byl termín zrušen. Stěžují si především na to, že se informaci o zrušení termínu dozvěděli náhodou a že je nikdo nekontaktoval. "Babičku jsem celý pátek objednávala, než mě ten nefunkční systém vůbec někam pustil, a teď se dozvím tohle? A to jen proto, že jsem se jim podívala raději na stránky. Nikdo se ani neobtěžuje poslat SMS," napsala například Kateřina z Brna, která problém zkoušela řešit i na informační telefonní lince 1221. Tam ji však odkázali přímo na nemocnici. Do neratovické nemocnice se jí nakonec dovolat podařilo, pomoct jí ale nedokázali. "Sami nevědí, kdy jim vakcína dorazí, ani podle jakého klíče se bude očkovat. Systém mi pak během dne smazal registraci - a zase bez upozornění. Takže jsem vyrobila pro babičku novou a teď musíme počkat, kdy bude vakcína a nové termíny," sdělila Kateřina pro Aktuálně.cz. Pro některé seniory může být očkování nedostupné "Dnes ráno dorazil e-mail z rezervačního systému, že termín očkování je zrušený a všechno nanovo, registrace, pokus o rezervaci. Termín ještě nemám," popisuje své zkušenosti se systémem Jana. "Na tom celém mě mrzí hlavně to, že kdyby ministerstvo zdravotnictví chybně nevypsalo termíny a Nemocnice Neratovice reagovala včas, mohla jsem rezervovat termín na Bulovce ještě na tento týden. Teď už jsou termíny až na únor," dodává Jana. Související Na očkování je odveze taxík, s objednáním poradí dobrovolník. Města pomáhají seniorům "Složitě jsme naplánovali, jak převézt otce na očkování do neratovické nemocnice. Není z regionu, to místo jsme vzali, protože se uvolnil termín už 19. ledna. To je dříve než kdekoli v okolí Rumburka, kde otec bydlí. Den před samotným očkováním nám ale přišla od nemocnice zpráva, že rezervace je odložena na neurčito. Nakonec jsme zjistili, že otci byla také zrušená celá rezervace," přibližuje situaci Anna Jančaříková. Jančaříková také pro Aktuálně.cz popsala, že svého otce nakonec musela zaregistrovat na očkování až do Prahy, tedy 130 kilometrů od jeho bydliště. "Pro seniory z těchto periferií, kteří nemají rodinu či známé, kteří by je tak daleko byli ochotni odvézt, je tedy očkování nedostupné. Nehledě na to, že spousta z nich takovou cestu může fyzicky jen obtížně zvládnout," dodává. E-mail se zrušením rezervace od nemocnice v Neratovicích | Foto: Anna Jančaříková "Jestliže k tomuto došlo, musel do systému vložit špatnou informaci, někdo z očkovacího centra," komentoval případ v pondělí na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nemocnice dosud na telefonáty ani e-maily redakce Aktuálně.cz nereagovala. Češka v Izraeli: Na vakcínu jsem čekala 10 minut, je to perfektně zorganizované (5. 1. 2021) 15:08 O očkování je velký zájem, stojí se dlouhé fronty. Myslím, že zhruba 80 procent lidí je ochotno se naočkovat, říká Češka žijící v Izraeli Monika Giat. | Video: Daniela Drtinová