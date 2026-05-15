Systém, kde se ukazují výsledky přijímacích zkoušek, má výpadky. Je přetížený

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobné jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek státní organizace Cermat.
Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
Na obor uvedený jako první priorita se dostalo 88 497 přijatých uchazečů, tedy 75,7 procenta z přijatých, uvedl Cermat. Na osmiletá gymnázia se letos, podobně jako loni, mohla z hlediska kapacity dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina.
Přetížený systém
Elektronický systém DiPSy, kde se od pátku zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl ráno mluvčí státní organizace Cermat Jakub Nachtigal. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. Jednotnou přijímací zkoušku skládali žáci v dubnu.
Na webu DiPSy se chvílemi objevuje informace, že aplikace je momentálně nedostupná. „Systém má krátkodobé výpadky,“ řekl Nachtigal. „Musí se chvíli počkat,“ dodal.
Elektronický systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy měl problémy při svém spouštění v roce 2024. Cermat ho měl původně otevřít od 1. února, kvůli potížím s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti začal systém fungovat o den později. Opakovaně také čelil takzvaným DDoS kybernetickým útokům, při kterých se útočníci pokusili zahltit server velkým množstvím přístupů, a tím narušit fungování stránek. Loni už DiPSy fungoval až na výjimky dobře.
Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podle aktualizovaných dat Cermatu podalo zhruba 156 200 uchazečů, z toho 130 200 se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 159 172 uchazečů.
Loni se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo na střední školu asi 94 procent žáků z devátých tříd základních škol. K jednotné přijímací zkoušce se letos přihlásilo asi 96 400 uchazečů o čtyřleté obory a nástavby, meziročně o asi 1700 méně. Na šestiletá gymnázia se letos hlásí 6841 žáků, na ta osmiletá 19 101 uchazečů.
Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.
Strach z hantaviru v posledních týdnech výrazně sílí. Lidé hledají speciální léky, testy i způsoby, jak se chránit po pobytu v lese nebo na chatě. Odborníci ale upozorňují, že největší riziko často nečíhá venku v přírodě, ale doma při obyčejném úklidu sklepa, půdy nebo kůlny. A právě tam Češi podle lékárníků nejčastěji podceňují základní ochranu.
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen.