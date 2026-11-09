Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
9. 11. Bohdan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Syn zpěváka Michala Prokopa je novým starostou Prahy 6

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Starostou Prahy 6 se stal Petr Prokop (STAN), který ve funkci vystřídal Jakuba Stárka (ODS). Pozici statutární místostarostky obsadila Mariana Čapková (Praha 6 sobě a Zelení), která bude mít na starosti školství. V rozpravě připustila, že má ambice za dva roky kandidovat do Senátu.

Petr Prokop (STAN)
Petr Prokop (STAN)Foto: Petr Prokop
Reklama

Městskou část povede koalice tvořená hnutím STAN, ODS, KDU-ČSL a uskupením Praha 6 sobě s podporou Zelených. Ve 45členném zastupitelstvu má většinu 32 hlasů. Volby vyhrál STAN před hnutím Praha 6 sobě.

Prokop v tajné volbě získal 40 hlasů. „Jsem připraven čelit výzvám, které Prahu 6 v příštích letech čekají - ať už jde o připravenost na změny klimatu, dostupné bydlení, kvalitní veřejný prostor, bezpečnost nebo dopravu. Za jednu ze svých osobních priorit považuji také zlepšení komunikace s našimi občany,“ uvedl před volbou.

Související

V dnešním projevu mimo jiné vyzval občany k zapojení se do komunitního života a připomněl, že pochází z kulturního prostředí. Syn hudebníka a zpěváka Michala Prokopa je mimo jiné známý jako člen Divadla Vosto5.

Ve volbách zvítězil STAN se ziskem 12 mandátů, druhá Praha 6 sobě a třetí koalice ODS a KDU-ČSL získaly po deseti křeslech. Čtvrté skončilo ANO, má pět mandátů.

Reklama
Reklama

Čtyři zastupitele mají na pátém místě Piráti. Šestá je TOP 09 se čtyřmi mandáty. Volební účast v Praze 6 činila 52,06 procenta.

Praha 6 má přibližně 107 tisíc obyvatel a je jednou z největších pražských městských částí. Zahrnuje katastrální území Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, část Bubenče a Hradčan.

Správní obvod Praha 6 navíc zahrnuje i sousední samostatné městské části Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv

ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši

Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.

Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura

Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).

Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.

Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností

Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama