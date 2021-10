Syn Faltýnka vydělal miliony díky firmě blízké miliardáři. Tomu ANO přikleplo obchody

Developerský projekt v Brně mu vynesl miliony korun. Aby s ním ale mohl Jiří Faltýnek vůbec začít, půjčila mu peníze firma, která zprostředkovávala úvěry od banky miliardáře Pavla Hubáčka. Jeho blízkým předtím umožnili získat lukrativní pozemky politici ANO, které do hnutí přivedl Jiřího otec Jaroslav, pravá ruka Andreje Babiše. I oni je zhodnocují, o stamiliony. Stát dal vydělat i Hubáčkovi.

Dnes stojí Jiří Faltýnek mimo politiku a policie ho podezřívá z podílu na ovlivňování veřejných zakázek v korupční kauze Stoka. Ještě před třemi lety byl ale vlivným členem brněnské buňky hnutí ANO, kterou výrazně zformoval jeho otec. Před komunálními volbami v roce 2014 do ní nechal přes odpor místního vedení přijmout zhruba sedmdesátku lidí z Prahy. Někteří z nich se po vyhraných volbách ujali vedení brněnského magistrátu.

Na konci volebního období skončilo ANO v opozici a o vliv ve městě přišlo, Faltýnek mladší se krátce předtím stal developerem. Pustil se do výstavby bytů k prodeji, přestože byl v tu dobu zadlužený. Na nákup rozestavěné vily ve Vranově u Brna, kde nyní bydlí, si v roce 2016 vzal s manželkou pětimilionovou hypotéku, na další miliony přišla její dostavba.

K tomu, aby mohl v roce 2018 koupit a dobudovat torzo domu v brněnské čtvrti Žebětín, mu pomohla půjčka od olomoucké firmy Vitacredit. Tato společnost pracovala zároveň jako zprostředkovatel půjček pro banku Creditas miliardáře Pavla Hubáčka, dobrého přítele Jaroslava Faltýnka.

Další firmy blízké Hubáčkovi předtím profitovaly na směnách městských pozemků, které na brněnském magistrátu během jednoho roku odsouhlasili politici ANO blízcí Faltýnkům. Také Faltýnek starší je nyní podezřelý v korupční kauze Stoka.

Půjčka 10 milionů navzdory vysokému riziku

Těsně před tím, než firma Vitacredit půjčila Faltýnkovi, ovládala ji struktura kyperských firem s neznámým vlastníkem. Dnes je jako její majitel v obchodním rejstříku zapsaný Zdeněk Chmela, zastupitel za ANO a předseda finančního výboru v Moravském Berouně a akcionář Creditas.

Jednatelem je už od jejího vzniku v roce 2010 Radek Smolka, který dříve seděl i v představenstvu jiné firmy spoluvlastněné přímo Hubáčkem. Během prvních tří let uváděla firma v živnostenském rejstříku jako svoji provozovnu olomouckou budovu, která patří Hubáčkovi a sídlí v ní jiné jeho firmy.

Čerstvě založené Faltýnkově firmě Fal-co poskytl Vitacredit pět milionů na koupi rozestavěného domu. Z dokumentů ale redakce zjistila, že půjčka byla nakonec vyšší. "Půjčili mi celkem přibližně 10 milionů. Pět milionů na koupi, pět na rekonstrukci," uvedl nyní po dotazech Aktuálně.cz a HN Faltýnek.

Odmítl ale, že by půjčku získal díky napojení na Hubáčka, přítele svého otce. "Už předtím jsem žádal Creditas o půjčku, a nedostal jsem ji," uvedl Faltýnek s tím, že banky nechtěly půjčit firmě bez historie. U Vitacreditu byla půjčka vykoupená vyšším úrokem - sedm procent ročně.

"Soukromé podnikání mého syna je jeho věc. Já jsem se kromě finanční výpomoci, kterou jsem mu poskytl ze svých zdaněných peněz, nikterak dále nepodílel," napsal Aktuálně.cz a HN Jaroslav Faltýnek. "Můj syn jednal se společností Vitacredit sám, protože neuspěl s žádostí o úvěr u dvou komerčních bank. Zaplatil poměrně dosti vysoký úrok, čili vaše konstrukce nedává smysl," dodal bývalý první místopředseda hnutí ANO.

Výhodná půjčka od "úvěrového predátora"

Podle dobové verze svých webových stránek ale poskytoval Vitacredit především spotřebitelské půjčky. Lákal například lidi, kterým už hrozila exekuce, a dostal se i do seznamů úvěrových predátorů.

Při tříleté lhůtě splacení si i dnes podle kalkulačky na stránkách firmy připlatí dlužník ročně téměř 25 procent. K tomu, aby úvěr dostal, musí dát do zástavy nemovitost. Faltýnek Vitacreditu dům zastavil. Ale až ten, který si za jeho peníze koupil a opravil.

Faltýnek dostal od Vitacreditu výrazně vyšší částku, než jakou společnost podnikatelům běžně poskytuje. Podnikatelské půjčky má dnes v nabídce na webu zastropované třemi miliony korun.

Na dotazy redakce, za jakých okolností Faltýnek půjčku dostal a zda na to měly vliv obchody Pavla Hubáčka, oficiální majitel Vitacreditu Chmela neodpověděl. Nereagoval ani Hubáček, kterému redakce dotazy zaslala přes jeho mluvčí. "Dotazy jsem přeposlala," je jediné vyjádření, které od čvrtka mluvčí Lucie Brunclíková poskytla.

Kolik milionů poslal Jaroslav Faltýnek?

Dostat se k developerskému projektu Faltýnka stálo 9,5 milionu korun. O zbylých 4,4 milionu, které potřeboval, dříve tvrdil, že mu je půjčil otec. Ten ale půjčku pro syna neuvedl ve svém majetkovém přiznání. Prý o takové povinnosti nevěděl. Následně do formuláře vyplnil dva miliony, rozpor jeho syn komentovat odmítl.

Teď mladší z Faltýnků tvrdí, že mu otec půjčil skutečně jen dva miliony. "Dal jsem do toho také všechny své úspory. Něco byl od otce i dar," uvádí. Peníze od otce prý využil jako základní kapitál firmy Fal-co. Následně je nalil do stavebního projektu. Ověřit to nejde, firma v obchodním rejstříku nezveřejňuje účetní závěrky. "Jsou u účetní. Další týden se je tam chystám dát," tvrdil minulý týden Jiří Faltýnek.

Pomoc od obžalovaného podnikatele Faltýnkova developerské firma od svého založení sídlí za výhodných podmínek (sedm tisíc měsíčně) v nájmu v budově, kterou spoluvlastní podnikatel Ivan Trunečka. Podle juniora jde o tržní nájemné běžné v dané lokalitě. "Hledal jsem levné prostory, tak jsem Ivana oslovil a on mi nabídl tohle," řekl Faltýnek.

Ten na přímý dotaz zároveň přiznal, že se Trunečkova firma podílela na samotném developerském projektu jeho firmy v Žebětíně.

Ivan Trunečka je dnes v kauze Stoka obžalovaný za manipulace veřejných zakázek v městské části Brno-střed společně s rodinným přítelem Faltýnků Jiřím Švachulou.

Policie dodnes z podílu na stamilionové korupci podezřívá i Jiřího a Jaroslava Faltýnkovi. Prověřování, které ale doteď nevedlo k jejich stíhání, se týká brněnských městských firem.

Jiří Faltýnek byl od roku 2014 místopředsedou představenstva městské firmy Teplárny Brno, později šéf dozorčí rady stejné miliardové veřejné společnosti. V teplárnách dlouhodobě získávají zakázky otec a syn Trunečkovi.

Rok poté, co ve vedení tepláren Faltýnek po volbách zasedl, si od firmy, v níž figuruje Ivan Trunečka starší, pořídil za 5,3 milionu vilu ve Vranově u Brna. Zda byl nákup výhodný, je i přes nízkou kupní cenu obtížné určit. Faltýnek argumentuje, že stavbu koupil rozestavěnou.

Dům ovšem dostavoval opět Trunečka, který až donedávna bydlel o dva domy dál od Faltýnků. Podle Jiřího si chtěli dům upravit zčásti "podle svého".

Faltýnek díky půjčkám i spolupráci s policií stíhaným podnikatelem Ivanem Trunečkou nakonec zbohatl. Trojici bytů, které ve zrekonstruovaném domě Faltýnek vytvořil, prodal zhruba za 30 milionů korun. Hovoří o tom smlouvy, které má redakce k dispozici. Mohl tak pohodlně splatit dluhy u Vitacreditu i náklady na rekonstrukci. A další miliony vydělal. "Milion jsem také už splatil otci," uvedl.

Politici ANO nahráli Hubáčkovi a jeho blízkým

Rok předtím, než Vitacredit půjčil Faltýnkovi mladšímu, se v brněnském developingu začalo dařit i firmám blízkým podnikateli Hubáčkovi. Díky politikům, které do ANO přivedl Jaroslav Faltýnek, se ve třech případech z roku 2017 dostaly k jinak nedostupným městským pozemkům. Dnes už na nich rostou bytové domy, které je výrazně zhodnotí.

I v jedné z těchto transakcí sehrál zásadní roli Vitacredit. Všechny projekty má navíc zástavou opatřené Hubáčkova banka Creditas.

Hubáčkův dlouholetý právník Jiří Kňáva je dnes podle obchodního rejstříku jediným majitelem řetězce firem, který na městských pozemcích v centru Brna buduje komplex nazvaný Augarten. Jde o 144 bytů a 181 apartmánů k pronájmu, počítá se i se vznikem obchodů. Investice se tím zhodnotí o stovky milionů korun. Ceny bytů v Brně už prolomily hranici sto tisíc korun za metr čtvereční.

Završila se tak transakce, na kterou za brněnský magistrát kývl tehdejší majetkový náměstek primátora Richard Mrázek (dříve ANO), přítel Jaroslava Faltýnka. Mrázek je jedním z lidí, které Faltýnek nechal před volbami roku 2014 do ANO přijmout. Krátce před volbami, v květnu 2014, na Mrázkův bankovní účet dorazilo 5,6 milionu korun přímo od Hubáčka. Redakce mají výpis k dispozici. S Mrázkem také Hubáček jezdil na dovolenou.

"Samozřejmě nepopírám, že pana Hubáčka znám. U jednání o směnách ani on, ani lidé z jeho okolí nebyli," řekl Mrázek. Miliony od Hubáčka mu prý přišly za akcie Creditas, které si v minulosti pořídil. "Je to částečná platba za akcie, které si pan Hubáček kupoval zpět," dodal politik, který loni z ANO odešel.

Pozemků se město zbavilo kvůli deklarované výstavbě hokejového stadionu. Poté co Kometa Brno vyhrála v roce 2017 mistrovský titul, za něj horoval i Andrej Babiš, předseda hnutí ANO. „Potřebují nový stadion pro 12 500 diváků. Viděl jsem projekt, udělám maximum pro jeho prosazení,“ oznámil v roli tehdejšího ministra financí.

Proužek půdy pod sportovním areálem za Lužánkami, kde měla nová hala vyrůst, vlastnila brněnská společnost Eiskon Develop. Mrázek ji ale nevyplatil. Místo toho v roce 2017 souhlasil, že parcelu vymění za deset tisíc čtverečních metrů lukrativní plochy v brněnské lokalitě Ponava, na níž dnes začíná stavět Hubáčkův právník.

Ve hře opět Vitacredit

Protože však podle znaleckého posudku měly městské pozemky výrazně větší hodnotu než půda Eiskonu, musela firma městu 50 milionů korun doplatit. S financováním zmíněné transakce by mohla mít problém, podle účetních závěrek byla neaktivní. Peníze jí ale půjčil Vitacredit.

Tehdejší majitel Eiskonu Martin Hvězda, který se jinak živí prodejem zařízení pro cukrárny, si pozemky od města dlouho neužíval. Měsíc po podepsání smlouvy firmu přepsal na jiného brněnského podnikatele. A za čtvrt roku už byl v obchodním rejstříku jako vlastník zapsaný právník Kňáva.

Ten na přímý dotaz, zda může popřít, že za projektem stojí Hubáček a jeho Creditas, odpovídá vyhýbavě. „Podívejte se do obchodního rejstříku. Uvidíte, kdo za tím stojí,“ uvádí. Na nákup firmy i s půdou mu tentokrát půjčila přímo banka Creditas, dodnes má na firmě zástavní právo do výše 67 milionů korun.

Kňáva pracuje ve velkém pro skupinu Unicapital miliardáře Hubáčka. Je například jednatelem areálu Stodůlky Property Park, který zahrnuje kancelářské, obchodní a skladovací prostory na okraji Prahy. V Kňávově olomouckém domě také sídlí nadace Společně pro děti, v níž se angažuje Barbora Hubáčková a jejím generálním partnerem je právě banka Creditas.

Jaroslav Faltýnek ale i tentokrát odmítá, že by svému příteli Hubáčkovi pomohl. "Mohu vám sdělit pouze to, že to bylo v kompetenci tehdejších představitelů města Brna, kteří si tuto záležitost řešili vlastní cestou bez jakékoliv mé účasti, a v zásadě já ani dnes nevím, o jaké pozemky se jedná a k čemu to mělo být," prohlašuje.

I Mrázek tvrdí, že jeho přátelství s Hubáčkem nemá s nynějšími majiteli pozemků nic společného. "Nemůžu zodpovídat za to, kdo je v řadě třetím či čtvrtým majitelem pozemků, které jsme směnili. Směny jsem připravoval ve prospěch města a stojím si za tím, že byly výhodné," uvádí někdejší náměstek primátora s tím, že je schvalovala jedenáctičlenná městská rada i zastupitelstvo.

Druhý projekt pro muže blízkého Hubáčkovi

Nové vedení Brna v čele s ODS letos v červenci odsouhlasilo na pozemcích ovládaných Kňávou stavbu bytových domů. Majetkovým náměstkem primátorky je dnes Robert Kerndl (ODS), od jehož firmy KB Plus Faltýnek mladší původně koupil svůj developerský projekt. Jako právnička stavbu domů řešila Markéta Vaňková, nynější brněnká primátorka za ODS.

A zatímco se na parcelách napsaných na Hubáčkova právníka rozebíhá nová výstavba, slibovaný hokejový stadion dodnes nestojí. Nynější vedení magistrátu navíc uvedlo, že bude stát jinde - na brněnském výstavišti. Směna se tak odehrála zbytečně.

Související Faltýnkův přítel obžalovaný z manipulací tendrů domlouval zakázky i s ODS a ČSSD

Prázná parcela je po čtyřech letech i na místě, kde měla podle plánů ANO u kampusu Masarykovy univerzity vyrůst nová atletická hala. Také díky tomuto projektu se k lukrativním městským pozemkům dostal další muž s vazbami na Hubáčka. A také tentokrát u toho byl náměstek primátora Mrázek.

Pozemky přes původní firmu, s níž je magistrát směnil, doputovaly k firmě Kappa Properties. Jejím vlastníkem je podle obchodního rejstříku Jiří Martinák. Ten pro Radiožurnál přiznal, že pracuje i na developerských projektech pro Hubáčkovu firmu Unicapital. „Nejsem ale jejich zaměstnancem,“ řekl.

Poslední projekt, kvůli kterému město pod vedením Mrázka směňovalo pozemky, byla výstavba tramvajové trati do brněnského Kampusu. Ta na rozdíl od dvou předchozích popisovaných projektů započala.

Jak v červnu upozornil Radiožurnál, i firmu Západní brána Brno, která dnes pozemky vlastní, v médiích zastupuje Martiňák. Na pozemcích se chystá vystavět 640 bytů. Podle obchodního rejstříku ji ovládá Ivo Sklenář, právník, který žije v Olomouci, kde si v roce 2014 koupil byt za 2,5 milionu a dodnes na něj splácí hypotéku. Předtím pracoval v úvěrových firmách blízkých Hubáčkovi. Architekti stavby na webu projekt prezentovali s tím, že je pro firmu Unicapital.

640 bytů od firmy blízké Hubáčkovi na někdejších pozemcích města

Západní brána k němu doputovala necelý půlrok potom, co s ní magistrát pozemky směnil. Sklenář se nejprve v listopadu 2017 stal předsedou představenstva, ještě pod jinými vlastníky. To o několik dní později odsouhlasilo, že akcie za 179 milionů koupí jeho vlastní firma. A půjčí si na to od Creditas, které jako záruku za úvěr zastaví pozemky firmy, jenž kupuje.

„Ten projekt není dostavěný, takže k tomu nebudeme podávat žádné informace,“ vzkázal Sklenář na žádost Radiožurnálu o rozhovor.

Na další jednání o brněnských pozemcích, které vedli Hubáček a Mrázek, upozornil také server Seznam Zprávy. Popsal případ, kdy Mrázek přímo pomáhal Hubáčkovi získat lukrativní brněnský pozemek na místě Jaselských kasáren.

Město se o něj přelo se soukromým investorem, který zde chtěl stavět. „Řekl mi, že když se nedomluvím s Creditasem a s Hubáčkem, nepostavím nic,“ popsal pro Seznam Zprávy jednání s Mrázkem Dušan Novotný, který zde chtěl postavit bytové domy. Posléze skutečně jednal o jeho prodeji s miliardářem Hubáčkem. Nakonec se ale prý nedohodli a on ho prodal někomu jinému.

Mrázek označil tvrzení, že by tyto pozemky pomáhal získat Hubáčkovi, za naprosto lživá.