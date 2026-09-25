Svou bývalou ODS Topolánek nešetřil. Popsal recept na "řezání hlav"

Další z bývalých předsedů ODS se zapojil do předvolební kampaně. Po Petru Fialovi podpořil kandidátku občanských demokratů do Senátu Dagmar Peckovou také expremiér Mirek Topolánek, který ale svoji bývalou stranu vůbec nešetřil. Podle něj ODS potřebuje znovu vybudovat svoji značku, vsadit více na mladé a současnému předsedovi Martinu Kupkovi by prý „Topol“ kandidaturu do čela strany nedoporučil.
Jméno bývalého premiéra vzbudilo mezi lidmi zájem – posluchačů debaty dorazilo do restaurace v pražských Kyjích nakonec tolik, že ani přidané stoly a židle nestačily a lidé postávali, kde se dalo. Topolánkova slova pak vyvolávala u posluchačů povětšinou souhlasné reakce.
Poprvé si „Topol“ rýpl do ODS ve chvíli, kdy mluvil o své politické dráze „Je to jízda na tygru, ale je to extrémně zajímavé, je to rajcovní. A je to strašná odpovědnost, na kterou se nedá připravit. Na to buď máš, nebo nemáš. Vůdce buď je, nebo není. Ten se nevolí. To je jako dnešní ODS, to je asi tak podobně. Někde tam je ten člověk, nevím ještě přesně kde,“ řekl mimo jiné expremiér.
Právě současný předseda ODS Martin Kupka podle kritiků i některých politických komentátorů není tím charismatickým lídrem, který by dokázal strhnout davy. Sám Topolánek ale současného předsedu v této souvislosti explicitně nejmenoval.
Sázka na mladé
To ale byl teprve začátek. Někdejší šéf „modrých“ se věnoval své bývalé straně většinu času. „Nikdo už nechce volit ODS, když už to není ODS. No ale budeme to muset udělat. Chci, aby mladí dostali šanci. Myslím si, že opravdu musí tu stranu rebrandovat a institucionálně, organizačně, programově, a hlavně personálně, refreshovat,“ zmínil Topolánek.
Podle něj to bude chtít sázka na mladé hodně trpělivosti, ale je potřeba to zkusit znovu, protože prý žádná nová lepší strana nebude. „Nebude to Martin Kuba. Nebudou to žádní Motoristé, nebude to nějaká Trikolóra. Budeme muset sázet na to, že si liberálně-konzervativní prvek najde zpátky svého voliče. I kdyby měl jít krátkodobě na sedm procent,“ řekl Topolánek.
Narážel tak na slova stínového ministra pro místní rozvoj Radima Ivana. Ten se vyjádřil v podobném duchu, když řekl, že by mu nevadilo, kdyby občanští demokraté v průzkumech spadli i pod 10 procent, pokud to bude za předpokladu, že strana bude prosazovat i nepříjemná, ale důležitá témata. To ale vyvolalo u některých dalších straníků ostrou a odmítavou reakci.
Podle Topolánka si občanští demokraté musí znovu definovat, kdo je jejich voličem. Expředseda jmenoval živnostníky, aktivní důchodce i rodiny s dětmi, pokud pro ně strana znovu bude mít nabídku.
„Ztratili jsme mladé, ty musíme získat zpátky. Ztratili jsme živnostníky. Je jich tady hafo. My jsme je ztratili. To jsou naši voliči. Pekař na konci ulice, jak vždycky říkal Martin Říman,“ pronesl bývalý ministerský předseda.
A koho vidí Topolánek jako budoucí naděje ODS? Zmínil dvě jména mladých poslanců. „Štěpán Slovák, to je nadějný kluk. Jirka Havránek, kdyby se nechoval jak Topol zamlada. Jsou nadějní ti kluci. Ale potřebují nějaký čas a potřebují dostat tu odpovědnost a musí tomu obětovat všechno,“ dodal.
Babiš je těžký soupeř
Řeč během debaty přišla také na druhý politický tábor a jeho lídra, premiéra Andreje Babiše (ANO). Topolánek uznal, že šéf hnutí ANO má charisma pro své voliče.
„Ať si to myslíme, nebo ne. Ze všech těch panáků, kteří tam jsou, pro ty své voliče má potřebný charisma. Ty nezajímá jeho čistý štít. Ani vize. Tu má jasnou: je třeba pro blahobyt lidí v téhle zemi udělat „všetko“ a jméno toho člověka máte tady na papíru – jmenuje se Andrej Babiš. Má tu odvahu? No, má odvahu se nenechat zavřít a pořád získávat voliče, aby mohl ošetřit svůj byznys. Chci říct, že to je těžký soupeř,“ míní „Topol“.
A připomněl i slavný výrok, kdy se říkalo, že v 90. letech v Praze vyhraje volby i tenisová raketa Václava Klause. „Dneska prostě zvítězí Babišův stín, i když už bude mrtvý,“ prohlásil Topolánek na adresu přesvědčených voličů hnutí ANO.
Podle něj proti Babišovi nemůže stát někdo, kdo razí Tolstého filozofii „neprotivení se zlu násilím“ a chce věci spíše vysedět, když mu průzkumy ukazují, že to je stále relativně dobré.
„Mluvil jsem s Martinem (Kupkou) v sobotu na dnech NATO a říkám mu: Martine, prostě musíte do toho daleko víc jít. Jak to, že Skopeček nenapsal alternativní rozpočet? Že na to nemá kapacity?“ popisoval Topolánek a připomněl, že voliči se nikam neztrácejí, pouze se přelévají od jedné strany k druhé.
Expremiér také podotkl, že zaznamenat úspěch po prohraných volbách znamená čtyři roky práce. „Teď to bude možná víc jak čtyři roky. Prostě nebudeme v příští vládě. No a co?“ dodal Topolánek a vypočítával zahraniční politické strany, které musely čekat několik období, aby se opět dostaly k moci.
Kupka si nemohl dovolit nekandidovat
Topolánek ale také během večera připustil, že současný šéf ODS neměl se svojí kandidaturou příliš na výběr. „Já jsem Martinovi Kupkovi říkal, když se mnou konzultoval, jestli má kandidovat: tvoje největší nevýhoda je, že ty si nemůžeš dovolit nekandidovat,“ uvedl Kupkův předchůdce v čele strany.
Podle něj kdyby Kupka chtěl něco doporučit, řekl by mu, aby v žádném případě na předsedu nekandidoval, protože „nebude ochoten popravovat lidi kolem sebe“. Topolánek také zmínil, že se s ním o kandidatuře takto radil i Radim Ivan, který byl Kupkovým soupeřem v souboji o předsedu ODS.
S Ivanem pojí Topolánka historka, kdy se ho prý asi před pěti lety ptal, co má udělat pro to, aby se prosadil doma v Ostravě. „Já jsem říkal: počkej, ale to je strašně jednoduché. A on říká: já fakt nevím. Tak mu odpovídám: no, musíš uřezat politickou hlavu Zbyňku Stanjurovi. To asi neuděláš sám. Tak se s někým spoj. Třeba s Jakubem Unuckou. Řekl, že toho zavřeli. Tak se spoj s Drobilem, mu říkám. Tak to asi nakonec udělal,“ vyprávěl Topolánek.
Podle něj se ho pak Ivan ptal i na to, co má udělat dál. „No to je taky strašně jednoduché. Spoj se s podobnými Radimy Ivany v těch regionech a uřežte hlavu Petrovi Fialovi,“ vykládal za smíchu publika Topolánek s tím, že takhle politika funguje. „To nemůže být jinak. Musí ho porazit. Musí získat na svoji stranu většinu,“ dodal bývalý politik.
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