Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Pro všechny delegáty vrcholného setkání Svobodných to byla v jednom směru naprostá premiéra - někteří na ni čekali i několik let. Po celé řadě volebních porážek se až teď dočkali poprvé volebního úspěchu.
Tvoří novou vládní koalici vedenou Andrejem Babišem, a to společně s jeho hnutím ANO, Motoristy sobě, SPD, Trikolórou a PRO.
"Mám radost, že se tady scházíme v tak hojném počtu. Myslím, že každý, kdo tu není poprvé, tak vidí, jaká je to změna. Myslím, že to cítí úplně každý," pochvaloval si ve svém úvodním proslovu předseda Svobodných a čerstvě zvolený poslanec, Libor Vondráček.
Bylo na něm vidět, že je ve velmi dobré náladě, což potvrdil i tím, si dělal legraci z toho, jak nepamatuje, že by v minulosti měli na svém sněmu alespoň jednu televizi. "A dnes tu máme dokonce dvě," rozesmál přítomné.
"Kdo z nás by si ještě před několika lety pomyslel, že v Poslanecké sněmovně budou mít Svobodní o dva poslance víc než sociální demokracie a komunisté dohromady," prohlásil a děkoval především předsedovi SPD a nově i sněmovny Tomiu Okamurovi.
"Nesmím zapomínat ani na zásluhy našich partnerů, s nimiž jsme kandidovali do sněmovny. Bez nich bychom to určitě nedokázali. Já bych moc rád poděkoval na tomto místě panu předsedu Okamurovi z SPD, že jsme mohli na kandidátce SPD účastnit těchto voleb," zdůrazňoval.
Poděkoval také hnutí Trikolóra a PRO, jejichž předsedové byli také na kandidátce SPD.
Ještě v roce 2021 přitom Svobodní zvažovali, že by šli na kandidátce stran z úplně opačného spektra - s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nakonec se s nimi nedohodli.
Celý Vondráčkův projev byl v optimistickém duchu. To potvrdil i tím, že mluvil hlavně o tom, k čemu mají Svobodní v koaliční smlouvě blízko. Pochvaloval si, že nová vládní většina chce prosazovat do Ústavy zakotvení ochrany hotovosti a české koruny, stejně jako zavedení obecného referenda.
K tomu také slíbila, že nebude zvyšovat daně a naopak zruší placení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. "Za zrušení těchto poplatků jsme prostáli hodiny a hodiny u petičních stánků. A já mám obrovskou radost, že i tento poplatek nastupující vláda zruší," uvedl Vondráček.
Kritici na sněmu chyběli
Podobně spokojený slovník volili i další členové Svobodných. Mezi nimi už chyběl například Dominik Hrubý, který se na loňském volebním sněmu pokusil v boji o předsedu Vondráčka porazit. Ten ale s velkým rozdílem vyhrál a Hrubý vystoupil ze strany poté, co Svobodní oznámili, že půjdou do sněmovních voleb právě s SPD, Trikolórou a PRO.
"Nemohu zůstat členem strany, která se spojí s partnery, kterým nedělá problém prezentovat se proputinovskými řečmi, otevřeně rasistickou kampaní, přihlouplými homofobními a transfobními narážkami či šířením konspiračních teorií," vysvětloval Hrubý. Podle něj není možné se nechat zvolit na kandidátce národně sociálních konzervativců, aby člověk mohl prosazovat liberální politiku.
"Pokud bych se něčeho takového účastnil, těžko bych ještě někdy mohl podat ruku přátelům, kteří se poslední tři roky věnují pomoci napadené Ukrajině, přátelům s jinou sexuální identitou či rasou, přátelům angažujícím se v tématu dekriminalizace návykových látek nebo přátelům, kteří bojují proti odporným normalizačním praktikám výrazného představitele budoucích partnerů na svém akademickém pracovišti," psal v narážce na poslance SPD Miroslava Ševčíka.
Mimochodem, Svobodné už opustil i dřívější předseda Tomáš Pajonk či jejich bývalý europoslanec Jiří Payne.
Pokud někdo v neděli na sněmu Svobodných vystoupil spíše s připomínkami než kritikou, byl to místopředseda Svobodných v Praze Ondřej Vašíček, který spolupráci s SPD podporuje. Poukazoval ale na to, co je v programu nové vlády a jde to proti programu Svobodných. Například to, že Babiš chce opět zavést elektronickou evidenci tržeb (EET).
Nic si nenalhávat
"Jedna z mála dobrých věcí, které končící vláda udělala, bylo to, že EET zrušila, byla to buzerace podnikatelů. Většina z nás měla radost. Doufám, že skoro všichni tady," obrátil se ke členům a sympatizantům Svobodných.
"Teď se jako Svobodní budeme podílet na tom, že se to znova zavede. Nebo jsme demonstrovali proti nesmyslným anticovidovým opatřením a povinnému očkování. A teď jeden z ministrů, který nám to přikazoval, toho podpoříme," řekl v narážce na bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který opět míří do čela resortu.
Vašíček vyjádřil pochopení pro to, že Svobodní musí dělat tyto kompromisy, ale zároveň varoval před tím, kdyby si strana něco ohledně toho nalhávala. "Když si například u EET budeme říkat, že to prý narovná podnikatelské prostředí, tak už se stáváme netvorem. To nesmíme nikdy udělat," naléhal a dočkal se potlesku několika delegátů.
Stejně jako když kritizoval, že vláda tvoří nové křeslo pro ministra sportu, prevence a zdraví. Svobodní přitom tvrdí, že jsou pro co nejmenší státní výdaje. "Bohužel, teď to musíme podpořit," tvrdil s tím, že až budou mít Svobodní podstatně více poslanců, tak nebudou muset na žádné takové kompromisy přistupovat.
Spolupráce s SPD v dalších volbách
Navzdory současnému volebnímu úspěchu se budoucnosti Svobodných věnovalo hned několik členů. Měli totiž obavy z toho, aby nynější úspěch nebyl tím posledním.
Naznačovali přitom, že by si přáli spolupráci s SPD i v komunálních a senátních volbách. Tomu se hodně věnoval i předseda PRO Jindřich Rajchl, který přišel na sněm jako host.
"Konečně jste naplnili svůj potenciál, ale přesto se domnívám, že to je teprve začátek. Pevně doufám, že náš čeká i společná budoucnost. Za rok jsou tady komunální volby a bez úspěchu v nich nemáme šanci uspět v parlamentních volbách v roce 2029," prohlásil Rajchl.
"Proto, prosím, pojďme se na ně soustředit a pojďme zopakovat model spolupráce, který se osvědčil a který nám přinesl společný úspěch," řekl Rajchl a dodal, že nabízí podanou ruku.
Jestli si Svobodní, PRO, Trikolóra a SPD "plácnou", není zatím jasné, každopádně vztahy mezi nimi jsou v této chvíli minimálně navenek velmi přátelské. Svědčí o tom i to, že Svobodní si na svůj sněm přivezli dort ve stranických zeleno-bílých barvách. A nejdříve ze všeho ho po porcování nabízeli Okamurovi a Rajchlovi.
Vondráček později na novinářský dotaz ohledně možné spolupráce odpověděl, že v komunálních volbách dávají velkou samostatnost v rozhodování lidem v obcích a městech.
U voleb do Senátu, kde nová vládní většina nutně potřebuje získat podstatně více křesel než dříve, spolupráci nevyloučil. "Probíhají diskuze. Nabízí se spolupráce, abychom netříštili síly a nebojovali proti sobě podobným programem. Budeme to ladit, aby byla šance uspět," řekl Vondráček.
