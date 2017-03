Svobodní před volbami upravili logo a web, program shrnuli do tří bodů

před 1 hodinou

Strana svobodných občanů před volbami zhutnila program do tří bodů - svoboda, prosperita a bezpečnost. Zjednodušila také své logo s beranem a vylepšila webové stránky. Letos by rádi provedli "restart politiky". "Máme na to být bohatou a suverénní zemí, máme na to, abychom uspěli," uvedl předseda strany Petr Mach.

Praha - Strana svobodných občanů v souvislosti s říjnovými volbami do Sněmovny zjednodušila své beraní logo i vizuální styl webu. Představila ho v úterý večer na setkání svých členů a příznivců v Praze. Svobodní také podle svého předsedy a europoslance Petra Macha "zhutnili" svůj program do tří základních pilířů, jimiž jsou svoboda, prosperita a bezpečnost.

"Máme na to být bohatou a suverénní zemí, máme na to, abychom uspěli," uvedl Mach. Slova "máme na to" jsou i určitým heslem strany. Svobodní podle svého předsedy nadále budou prosazovat myšlenky liberálního státu s nízkými daněmi a bez dotací a regulací, s nimž se prosadili v minulých evropských, komunálních i krajských volbách. Letos by rádi provedli "restart politiky", přestože dosavadní průzkumy jim místa ve Sněmovně nepřisuzují.

Svobodní se vymezili nejen proti regulacím EU, ale i současné vlády. Chtějí například prosazovat právo občanů svobodně pronajmout byt, právo hospodských určit si pravidla v jejich restauraci nebo právo rodičů rozhodnout, co budou jejich děti jíst. Nechtějí naopak omezovat právo lidí bránit se agresorům se zbraní v ruce nebo přijímat běžence podle povinných migračních kvót. "Pro nás svoboda žít a podnikat je klíčová, od ní se odvíjí prosperita," uvedl Mach.

Symbolem změny, kterou strana slibuje, má být i její nové logo berana, jenž podle Macha symbolizuje tvrdohlavost v dobrém slova smyslu. Skopce zobrazeného z profilu strana vyměnila za jednoduchý symbol. Nový web se kromě univerzální nevolební podoby dokáže "oblékat" podle potřeby do volebních šatů v kampani, nebo dokáže podpořit vzhledem nějakou minikampaň typu Akce daně či Den daňové svobody.

autor: ČTK