Svoboda za Fialy: absolutní špička. USA se v Trumpově éře srovnávají s Afričany

Češi patří mezi nejsvobodnější národy planety. To je asi nejpříjemnější skutečnost, která vyplývá z čerstvě zveřejněné zprávy organizace Freedom House o míře svobody ve světě. V období vlády Petra Fialy (ODS) se Česko vyšvihlo mezi absolutní špičku, v míře svobody předstihlo i státy jako Rakousko nebo Spojené království.
Česko šlo v posledních letech proti celosvětovému trendu. Většina zprávy Freedom in the World 2026 totiž není veselé čtení, jak ostatně vyplývá už z jejího podtitulu „Rostoucí stín autokracie“. Globální úroveň svobody klesá nepřetržitě už dvě desetiletí. Jestliže v roce 2005 organizace Freedom House klasifikovala 23 procent států jako nesvobodných, v současnosti je to už plných 30 procent.
Z celkového počtu 195 zemí a 13 území se v 54 případech výsledné skóre meziročně zhoršilo. Mezi těmi, které stále spadají do kolonky „svobodné“, jsou například Bulharsko, které na stobodové škále za poslední rok ztratilo tři body, Itálie (o dva body méně), Slovensko (minus jeden bod) a Spojené státy (minus tři body).
Američané mezi Afričany
Právě USA nejlépe ilustrují omezování svobody ve světě. V roce 2010 jim do ideálních sto bodů chybělo pouhých šest. Nyní jim schází celých 19 bodů. S 81 body se propadly až pod Mongolsko, na úroveň Ghany a Jihoafrické republiky.
Ironií v této souvislosti je fakt, že k poslednímu razantnímu úbytku svobody v USA došlo v době, kdy se na řízení země podílel i nejbohatší člověk světa Elon Musk. Sám původem z Jižní Afriky totiž poměry ve své domovině tvrdě kritizuje. „Jihoafrické zákony jsou super rasistické. Současná jihoafrická vláda objektivně zavedla apartheid 2.0,“ napsal Musk před pár týdny na své síti X.
Plíživé posouvání pravidel a oklešťování svobody se ovšem týká i Evropské unie. Unijní průměr za posledních 20 let klesl z 94 na 90 bodů. Dolů ho až dosud stahovalo zejména Maďarsko, jediná země EU, která s pouhými 65 body nezískala hodnocení „svobodná“.
Česko na ostrově svobody
Evropané se navíc přestávají starat o demokracii a svobodu jinde ve světě. „Evropské země v posledních letech prudce snížily financování zahraniční pomoci pro demokracii. V roce 2025 americká administrativa náhle zrušila většinu programů zahraniční pomoci, čímž se fakticky vzdala dlouhodobých principů své zahraniční politiky,“ upozorňují autoři zprávy Freedom in the World 2026.
Česko tak patří mezi výjimečné příklady zemí, kde se svobodě daří. Mezi lety 2022 a 2025, kdy zemi vládl kabinet Petra Fialy, vylepšilo své už tak dobré skóre z 91 na 95 bodů.
Ke stobodovému maximu mu schází pouze po jednom bodě v politické participaci etnických, náboženských a sexuálních menšin, v účinnějších pojistkách proti korupci, v rovném přístupu k menšinám a v obraně před ekonomickým vykořisťováním.
Dokonalá svoboda i totální útlak kousek od sebe
Větší míře svobody než v Česku se mohou těšit pouze obyvatelé Skandinávie, Holanďané a Švýcaři, z postkomunistických zemí dosáhlo lepšího skóre Estonsko (96) a Slovinsko (97). Naopak země Visegrádu jsou na tom o poznání hůře. V Polsku se sice po poslední změně vlády situace zlepšila, s 82 body však za svými západními sousedy stále zaostává.
Vůbec nejhoršího hodnocení (minus jeden bod na stupnici od nuly do sto) si od Freedom House vysloužila Ruskem okupovaná ukrajinská území. Do záporných hodnot se dostala kvůli speciální dodatečné otázce „Mění okupační mocnost úmyslně etnické složení, aby zničila kulturu nebo naklonila politickou rovnováhu ve prospěch jiné skupiny?“
