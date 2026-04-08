Svoboda volby rodičky není absolutní, rozhodl soud. Případ se týká domácího porodu

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka.

"NS svým rozhodnutím potvrdil, že ačkoliv český právní řád garantuje rodičce právo na volbu místa a způsobu porodu, toto právo je limitováno povinností nejednat v přímém ohrožení života a zdraví dítěte v případech, kdy jsou předem známa vysoká medicínská rizika," uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.Foto: Martin Žucha
Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo. NS o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.

Související

Lékaři ženu varovali, že domácí porod by byl rizikový. Přesto porodila doma. Okresní soud v Semilech jí uložil deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na 15 měsíců. Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.

Mohlo by vás zajímat
Martin Kupka, Praha, 17. ledna 2026.

Šéf ODS Kupka má vážný problém. A netýká se jen sporů kolem České televize

Když Aktuálně.cz sledovalo minulý týden výjezdní zasedání stínové vlády ODS, působili její politici navenek jako jeden tým. Mluvili takřka jedním hlasem, a to včetně předsedy ODS Martina Kupky a jeho nedávného soupeře v boji o vedení strany Radima Ivana. Ve skutečnosti se ale v ODS odehrává boj o to, jakou politiku by ODS měla dělat. Příkladem je vztah ODS k ČT a Českému rozhlasu.

Marie KUDEŘíKOVÁ ,
Marie KUDEŘíKOVÁ ,
Marie KUDEŘíKOVÁ ,

Mělo se na ni zapomenout. Nacisté ji mučili a týrali, když nic neprozradila, skončila pod gilotinou

Bylo jí sotva dvaadvacet let, když ji nacisté odsoudili k smrti. V cele ve Vratislavi pak při čekání na popravu psala dopisy, které dodnes působí klidně a soustředěně. „Neplačte, nepláču. Já umírám za dobrou věc – vy zemřete též. Bez záchvěvu strachu odcházím,“ vzkazovala. Příběh odbojářky Marie Kudeříkové se odehrál na pozadí okupace, mezi vírou, ideály a rozhodnutími, která už nešlo vzít zpět.

