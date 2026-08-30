Svítící houby, lysohlávky i rekordní košík. Do Prahy míří největší houbařský festival v republice

Houby začátkem září opustí lesy a zamíří do úplného centra Prahy. Na dva dny totiž ovládnou Kampus Hybernská, a to v podobách, v jakých je člověk při běžné cestě s košíkem nejspíš nepotká. Czech Fungi Fest přinese o víkendu 5. a 6. září umění, hudbu, film i přednášky spojené se světem hub. Návštěvníky čeká například výstava třicítky umělců, svítící UV zóna nebo beseda o lysohlávkách.
Za největším houbařským festivalem v Česku stojí biolog, fotograf a zakladatel projektu Czech Fungi Jan Hodač. Jeho cílem je představit houby v mnohem širších souvislostech, než jak je většina lidí běžně vnímá.
Festival propojuje klasické houbaření a mykologii s uměním, gastronomií, hudbou nebo dalšími tématy spojenými s přírodou. Vedle zkušených houbařů a odborníků tak míří i na návštěvníky, kteří se o houby dosud příliš nezajímali.
Samotný projekt Czech Fungi přitom vyrostl z Hodačova dlouholetého zájmu o přírodu a fotografování hub. První výstavu uspořádal už v roce 2000, větší komunita se ale kolem projektu začala formovat až v posledních letech.
K uspořádání festivalu nakonec přispěl i nečekaně velký zájem umělců o připravovanou expozici Houby v umění. Z původně menší výstavy se tak postupně stala akce, která spojuje odborný program s kulturou a zábavou.
Svítící houby
Právě spojení zdánlivě vzdálených světů bude dobře vidět i letos. Letošní ročník festivalu proběhne v kampusu Hybernská 5. a 6. září. Expozice Houby v umění představí tvorbu zhruba třicítky umělců a její vernisáž doprovodí DJ Soaki Delayer.
Jedním z neobvyklejších míst festivalu bude také UV Magic room, kde se návštěvníci ocitnou mezi houbami zářícími pod ultrafialovým světlem. Chybět nebude ani tradičnější mykologická výstava, houbařská knihovna, malé houbové trhy nebo tvůrčí dílny pro děti.
Prostor dostane také odbornější stránka mykologie. Přednáškový program se zaměří například na oblíbené druhy hub v průběhu roku, evropské hřiby, vztah hub a hmyzu nebo severoamerické smrže. Poněkud netradičnější téma nabídne Maks Houbit, který se během zábavně-edukativní besedy zaměří na lysohlávky.
Mykologická témata se dostanou i na filmové plátno při projekci snímku MYKOKOSMOS režisérky Judity Hunákové.
Zářijovým víkendem navíc celý festival nekončí. Další akce budou pokračovat během podzimu na různých místech Prahy. Chystá se například odborný panel Houby a psychedelika, mykologické exkurze, houbařský orientační běh v Kunratickém lese nebo gastronomické degustace.
Letošní ročník pak 7. listopadu uzavře Muchomůrkový bál na zámku Veleslavín, jehož součástí bude i tematický červeno-bílý dress code.
K Czech Fungi Festu patří také jedna houbařská kuriozita poněkud větších rozměrů. Organizátoři stojí za obřím košíkem na houby, který se zapsal do České knihy rekordů a stal se jedním ze symbolů předchozího ročníku festivalu.
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