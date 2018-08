Svíčky, květiny a fotografie. Rodné obce uctívají památku českých vojáků

Pietní místa v obcích Dívčice, Hluboká nad Vltavou a Mokrouše připomínají tři české vojáky, kteří v neděli zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu. Ve středu se na jejich památku po celém Česku rozezní sirény, Ostrava zhasne své dominanty.

Mokrouše (Plzeňsko) / České Budějovice - Hořící svíčky, kytice rudých, růžových a bílých růží i květin ze zahrádek sousedů připomínají v Mokrouších na Plzeňsku památku pětadvacetiletého vojáka Patrika Štěpánka. Zemřel v neděli na své první zahraniční misi v Afghánistánu při sebevražedném útoku teroristy. Spolu s ním zahynuli dva další čeští vojáci. Obec zřídila pietní místo u kapličky, na obecním úřadě vlaje černý prapor. Na obou místech je také informace armády o úmrtí vojáků a fotografie Štěpánka, který z Mokrouš pocházel.

"Byl to mladý hodný kluk, pocházel z vojenské rodiny," řekla starší žena v obci, v níž žijí asi tři stovky obyvatel a starousedlíci se všichni znají. "Je to obrovská tragédie pro rodinu," dodala.

Také mnozí další lidé z Mokrouš a přilehlého Tymákova mladého muže znali alespoň od vidění. Byl to slušný a dobrý kluk, shodují se. V armádě nebyl dlouho, asi tři roky. "Znal jsem ho, i když v poslední době jsem ho tady moc často nevídal, asi byl spíš v Táboře, kde sloužil," řekl mokroušský starosta Miloslav Fajman. S rodinou vojáka je v kontaktu. "Nabídl jsem jim pomoc, kdyby potřebovali. Slíbil jsem, že se zúčastním pohřbu," řekl.

Dívčice na Českobudějovicku zvažují, že vyrobí pamětní desku, která bude připomínat vojáka Martina Marcina, jenž se také stal obětí útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Marcin v Dívčicích s rodinou bydlel.

"Zatím je všechno příliš čerstvé. Martina jsem dobře znal, byl to můj kamarád. Nechceme, aby se na něj i na to, co pro republiku udělal, zapomnělo," řekl starosta Dívčic Radek Livečka, proč s kolegy zastupiteli zvažují zřízení pamětní desky.

Dodal, že vše samozřejmě bude konzultovat s rodinou a bude respektovat její přání. Stejně hodlá postupovat i v záležitosti posledního rozloučení. "Pokud si rodina bude přát soukromý pohřeb, naprosto to chápeme," řekl Livečka. Vojáci by podle prohlášení ministerstva obrany měli být pochováni na náklady armády a se všemi patřičnými poctami.

S takovým obřadem počítají v Hluboké nad Vltavou, odkud pocházel Kamil Beneš, další ze tří obětí nedělního teroristického útoku.

"Pohřeb bude na našem hřbitově. Chceme pozůstalým vyjít co nejvíce vstříc, proto jsme jim aspoň nabídli, aby si vybrali libovolné místo, kde bude Kamil Beneš pochovaný," řekl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. On ani Livečka zatím nevědí, kdy by se měl pohřeb konat.

Vojáci padli v neděli při hlídce mimo základnu, kde na ně zaútočil sebevražedný atentátník. Byli součástí jednotky, která převzala ochranu spojenecké základny Bagrám letos v dubnu. Zpět do České republiky se měli vrátit v říjnu. Jejich ostatky přiveze do vlasti vojenský speciál ve středu v 16:15. Na letišti v Praze Ruzyni se poté uskuteční pietní akt.

K uctění památky se připojí také Ostrava. Ve středu po setmění zůstanou až do rána zhasnuty tři dominanty města - most Miloše Sýkory, věž Nové radnice a Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovic.

