Světové novinářské fórum odsoudilo návrh zákona na financování ČT a ČRo

Delegáti kongresu Světového novinářského fóra (IFJ) jednomyslně odsoudili vládní návrh na financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu.
Podle nich nezaručí českým médiím veřejné služby předvídatelné a udržitelné financování a zároveň výrazně zvýší politickou kontrolu nad nimi. Vedení IFJ zašle premiérovi Andreji Babišovi (ANO) výzvu ke stažení návrhu. Informoval o tom v pátek Syndikát novinářů ČR. Kongres se konal od úterý do pátku v Paříži.
„Máme vážné obavy ohledně změn modelu financování veřejnoprávního vysílání v České republice, a to jak v případě rozhlasu, tak televize,“ uvedla viceprezidentka IFJ Jennifer Moreauová. Považuje za důležité zachování stabilního modelu financování bez politického tlaku. „Musí být respektována svoboda projevu. To je základní hodnota každé demokratické společnosti,“ dodala.
Vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, jež za ČT a ČRo platí občané a firmy. Média by ale měla z rozpočtu dostat méně peněz, než letos vyberou od poplatníků.
Delegáti kongresu upozornili, že navrhované změny nejsou v souladu s evropským nařízením o svobodě médií (EMFA), protože podle nich zničí ekonomickou i redakční nezávislost a stabilitu médií veřejné služby. Podpořili pracovníky ČT a ČRo, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost.
„Vyzýváme premiéra Babiše, aby přestal zasahovat do svobody českých médií a ponechal veřejnoprávní službu České republiky nezávislou,“uvedl člen výkonného výboru federace IFJ Jon Schleuss. „Mezinárodní federace novinářů, globální komunita novinářů, situaci v České republice pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebude tolerovat,“ dodala Moreauová.
Proti návrhu se již dříve vymezil i Syndikát novinářů ČR, který je členem IFJ. Podle něj vládní návrh vznikl bez širší a odborné diskuse, má obě média podřídit politické moci a negarantuje redakční nezávislost těchto médií ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů.
Návrh, jejž představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů ČT i ČRo připravil o stovky milionů korun.
