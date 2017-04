Bagr, buldozer, jeřáb, vše je pohyblivé a funkční. Nadšenec postavil z lega desítky modelů

před 8 minutami

Traktory, motorky, letadla a vlaky – funkční, pohyblivé a vše z lega. Technické muzeum v Brně na výstavě Svět kostiček ukazuje, jak může vypadat svět, který je postavený z této populární stavebnice. Všechny modely přitom pochází z dílny Petra Šimra, který je nadšencem do kostiček. "Pro někoho je to jen drahá stavebnice na hraní, pro mě je to životní styl. Lego je můj splněný sen z dětských let, který neustále rozšiřuji a pomocí putovních výstav mohu nabídnout všem generacím ke zhlédnutí," popisuje autor výstavy. Dánská stavebnice má nekonečně mnoho řešení, a je tak dobrá pro rozvíjení dětské fantazie. A nejen té dětské. Složité technické modely dokazují, že si vyhrají i dospělí.

autor: David Kohout

