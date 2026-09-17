Svět se potýká s úbytkem vody. Varováním je i nedostatek podzemní vody v Česku

Loňský rok patřil z hlediska průtoků řek podle Světové meteorologické organizace (WMO) k nejsušším za posledních 35 let, nejsušší byl rok 2023. Nedostatek podzemní vody je varováním rovněž pro Česko, plyne z nové zprávy WMO, na které se podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity v Praze (ČZÚ). Škola o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
Zásoby vody v krajině ve světě přitom klesají zhruba deset let a čtvrtým rokem se zmenšují ledovce.
„Pro Česko je varováním přetrvávající nedostatek podzemní vody ve střední a východní Evropě. Právě podzemní zásoby pomáhají udržovat průtoky řek v období bez deště, jejich obnova však trvá déle než zvlhčení povrchu půdy,“ upozornil Rakovec. Za důležité proto považuje chránit vodní zdroje a podporovat vsakování vody do půdy.
Podle zprávy WMO byl loni podprůměrný průtok řek na zhruba třetině světové plochy povodí. Podíl regionů s běžnými podmínkami zůstal sedmý rok po sobě výrazně pod dlouhodobým průměrem. Dříve vykazovala normální podmínky zhruba polovina světové plochy povodí, v posledních sedmi letech to bylo 34 až 38 procent.
Analýza zároveň potvrzuje pokračující úbytek zásob vody v půdě, řekách, jezerech, podzemí, sněhu a ledu, přičemž celkové zásoby v krajině se snižují zhruba od let 2014 až 2016. Dlouhodobý nedostatek podzemní vody odborníci zaznamenali v uplynulých čtyřech letech v částech Evropy, Ameriky, Blízkého východu, Indie, jižní Afriky a Austrálie.
Současně se čtvrtým rokem po sobě podle expertů zmenšily všechny hlavní zaledněné oblasti. V hydrologickém roku 2025, tedy od listopadu 2024 do října 2025, ztratily ledovce přibližně 408 gigatun ledu, což odpovídá zvýšení hladiny světového oceánu o zhruba 1,1 milimetru. Právě ledovce jsou podle autorů zprávy výrazným symbolem pokračující změny vodního režimu.
Zpráva WMO ukazuje i na stále méně předvídatelný vodní cyklus, v němž se střídají období nedostatku vody s extrémními srážkami a povodněmi. Globální zásoby vody, které se nyní tenčí, fungovaly jako „spořící účet planety“ nebo jako „polštář, který absorbuje špatné roky“, aby se jedno období sucha neproměnilo v dlouhodobou krizi, dodali zástupci organizace.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.