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Zahraničí

Svět se potýká s úbytkem vody. Varováním je i nedostatek podzemní vody v Česku

ČTK
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Loňský rok patřil z hlediska průtoků řek podle Světové meteorologické organizace (WMO) k nejsušším za posledních 35 let, nejsušší byl rok 2023. Nedostatek podzemní vody je varováním rovněž pro Česko, plyne z nové zprávy WMO, na které se podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity v Praze (ČZÚ). Škola o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.

Germany Extreme Weather Drought
Pozůstatky Pattonova mostu z období po druhé světové válce jsou během vlny veder a dlouhotrvajícího sucha odhaleny v řece Rýn v Kolíně nad Rýnem, 3. srpna 2026.Foto: AP
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Zásoby vody v krajině ve světě přitom klesají zhruba deset let a čtvrtým rokem se zmenšují ledovce.

„Pro Česko je varováním přetrvávající nedostatek podzemní vody ve střední a východní Evropě. Právě podzemní zásoby pomáhají udržovat průtoky řek v období bez deště, jejich obnova však trvá déle než zvlhčení povrchu půdy,“ upozornil Rakovec. Za důležité proto považuje chránit vodní zdroje a podporovat vsakování vody do půdy.

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Podle zprávy WMO byl loni podprůměrný průtok řek na zhruba třetině světové plochy povodí. Podíl regionů s běžnými podmínkami zůstal sedmý rok po sobě výrazně pod dlouhodobým průměrem. Dříve vykazovala normální podmínky zhruba polovina světové plochy povodí, v posledních sedmi letech to bylo 34 až 38 procent.

Analýza zároveň potvrzuje pokračující úbytek zásob vody v půdě, řekách, jezerech, podzemí, sněhu a ledu, přičemž celkové zásoby v krajině se snižují zhruba od let 2014 až 2016. Dlouhodobý nedostatek podzemní vody odborníci zaznamenali v uplynulých čtyřech letech v částech Evropy, Ameriky, Blízkého východu, Indie, jižní Afriky a Austrálie.

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Současně se čtvrtým rokem po sobě podle expertů zmenšily všechny hlavní zaledněné oblasti. V hydrologickém roku 2025, tedy od listopadu 2024 do října 2025, ztratily ledovce přibližně 408 gigatun ledu, což odpovídá zvýšení hladiny světového oceánu o zhruba 1,1 milimetru. Právě ledovce jsou podle autorů zprávy výrazným symbolem pokračující změny vodního režimu.

Zpráva WMO ukazuje i na stále méně předvídatelný vodní cyklus, v němž se střídají období nedostatku vody s extrémními srážkami a povodněmi. Globální zásoby vody, které se nyní tenčí, fungovaly jako „spořící účet planety“ nebo jako „polštář, který absorbuje špatné roky“, aby se jedno období sucha neproměnilo v dlouhodobou krizi, dodali zástupci organizace.

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