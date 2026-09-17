„Svět kráčí ke třetí světové válce“. Babiš vyzval k jednání Putina se Zelenským

Evropa potřebuje silné vedení a musí spolu se Spojenými státy dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu, řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO) na Pražském obranném summitu. Kritizoval také nedostatečný důraz na mír v současné evropské bezpečnostní debatě.
Dále premiér uvedl, že na obranných konferencích, kterých se účastní, slovo mír prakticky neslyší a pozornost se soustředí především na vojenskou sílu.
Babiš upozornil, že válka na Ukrajině ke čtvrtku trvá 1666 dní, tedy podle něj o 99 dní déle než první světová válka. „Nebojím se to říct nahlas. Cesta, po které nyní svět kráčí, nevede k bezpečí. Vede přímo k branám pekla. Vede nás ke třetí světové válce,“ řekl ve čtvrtek premiér.
Válka na Ukrajině podle Babiše nepředstavuje pouze vojenskou krizi, ale má také rozsáhlé ekonomické dopady. Zmínil ztráty na životech, zničená města, dopady na živobytí lidí, inflaci a růst cen potravin a energií. Konflikt přirovnal k opotřebovací válce a varoval před rizikem dalšího rozšíření.
Evropa podle premiéra kvůli globální nestabilitě platí vysokou cenu v podobě rostoucích nákladů na energie, inflace a oslabování průmyslu. Střední Evropa navíc není energeticky soběstačná a nemůže podle něj rychle přerušit dodávky energetických vstupů, aniž by tím poškodila vlastní ekonomiky. Babiš zároveň uvedl, že menší země jako Česko bývají přehlíženy.
„Jsem ale přesvědčen, že naše perspektiva přináší do současné debaty realističtější hlas,“ uvedl s tím, že Česko bylo vždy spolehlivým a předvídatelným spojencem v NATO a Evropské unii. „Právě proto, že jsme odpovědným partnerem, můžeme otevřeně říkat, kam Evropa směřuje a co je potřeba udělat,“ dodal.
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