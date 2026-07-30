Svědek nedorazil, soud včas nezajistil dokumenty. Justice tápe nad Tykačovou žalobou

„Stálo to 9000 korun, někdo to bude muset zaplatit, stát to nebude,“ oznámil suše soudce. V rukách držel objemné složky s hospodařením Pražské šachové společnosti. I tyto dokumenty mají dle pirátského exposlance Jakuba Michálka dokázat údajné propojení uhlobarona Pavla Tykače s Pavlem Matochou, donedávna kontroverzním radním České televize. Ten za spolkem stojí, k soudu ale ve čtvrtek nedorazil.
Když před čtvrtrokem, tedy 30. dubna 2026, končilo předchozí jednání, čekalo se, že na dalším líčení se konečně začnou vyslýchat svědci. Soudce Pavel Mihola totiž předvolal Pavla Matochu, který až donedávna působil jako radní České televize. Ten ale ve čtvrtek 30. července do síně na pražském Žižkově nedorazil. Omluvil se a místo sebe poslal jen čestné prohlášení.
Tak brzo ráno začalo další dějství kauzy, v níž miliardář Pavel Tykač podal žalobu na Jakuba Michálka. Uhlobaron chce po bývalém pirátském poslanci omluvu kvůli textu s titulkem „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“.
Michálek článek vydal na podzim roku 2024 na webu medium.seznam.cz, kde už ale nevisí. Podle firmy Seznam byl minimálně do konce soudního sporu stažen.
Nejen Pavel Tykač, ale stále víc je slyšet i jeho ženu Ivanu Tykač. Podívejte se:
A mimo jiné v něm Michálek naznačuje, že uhlobaron a majitel energetické skupiny Sev.en ovlivňuje přes některé členy Rady České televize - včetně Pavla Matochy - dění ve veřejnoprávním médiu. Zájem Tykače o pilotáž mediálního trhu Michálek ve svém blogu dokreslil několika výroky, které pak miliardář napadl.
Věc se neposunula
Matochův výslech před soudem mohl být o to zajímavější, protože je to jen pár měsíců, co novinář Marek Wollner na webu Forum24.cz zveřejnil citlivou nahrávku - podle serveru se dva členové rady (právě Matocha a Roman Bradáč) na audiu baví stylem připomínajícím korupční jednání.
Bradáč sice zprvu v rozhovoru pro Forum 24 potvrdil, že hlas na záznamu zní jako jeho, a odmítl, že by kdy přijal peníze za svůj hlas ve volbě šéfa ČT. Ale následně spolu s Matochou popřel pravost nahrávky a společně podali kvůli ní trestní oznámení pro pomluvu. Oba striktně odmítají, že by měli být zapleteni do korupčního jednání.
Zveřejnění zvukového záznamu a následující politické události pak způsobily, že většinová vládní koalice dala od Matochy a Bradáče ruce pryč. Oba muži tak při sněmovní volbě v červnu své mandáty radních neobhájili a z kontrolního orgánu veřejnoprávního média se prozatím museli klidit.
Přestože se tedy čekalo, že Pavel Matocha bude ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 3 odpovídat na dotazy směřující ke svým vazbám na Pavla Tykače, kvůli jeho nepřítomnosti se věc neposunula. Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, z jakého důvodu bývalý radní a zapálený šachista nedorazil. Na zaslané dotazy ale nereagoval.
Nicméně Pavlu Uhlovi, obhájci Jakuba Michálka, a nakonec ani samotnému soudci Pavlu Miholovi čestné prohlášení zaslané Matochou nestačilo. K výslechu jej proto justice předvolá znovu na začátku října.
Jediným materiálem, který se tak měl ve čtvrtek řešit, byla objemná složka dokumentů. V ní na soud dorazily materiály týkající se hospodaření Pražské šachové společnosti v letech 2016 až 2024. „Měl byste vysvětlit, co má být tímto důkazem prokázáno a co z něj vyplývá,“ obrátil se soudce Pavel Mihola na advokáta Pavla Uhla s tím, že dodání těchto archivů vyšlo na 9000 korun.
Pražskou šachovou společnost Matocha zakládal a dlouhé roky vedl. Na jejím účetnictví chce Uhl dle svých dřívějších vyjádření dokázat, že do spolku tekly peníze od Pavla Tykače. „Že žalobce (Pavel Tykač) sponzoruje Pavla Matochu? Nic takového nelze dovodit,“ odmítá hodnotu důkazu Petr Poledne, miliardářův právní zástupce.
Avšak ani tyto papíry se nakonec neprojednávaly. Pavel Uhl si totiž postěžoval, že soud je nedokázal zajistit do 19. června, jak bylo původně v plánu, a ve spise prý dokonce nebyly ještě ani na začátku července. Dostal se k nim až po návratu z dovolené den před čtvrtečním jednáním, což mu prý k prostudování nestačilo. „Žádám o prodloužení lhůty do konce srpna,“ obrátil se Uhl na Pavla Miholu.
Po „hygienické“ přestávce pak soudce jednání odročil o dva měsíce. To by se měly řešit články popisující údajný vliv Pavla Tykače na politiky a vysílání a personální obsazení České televize. A na programu by měl konečně být i výslech Pavla Matochy. Sám Tykač k soudu zatím osobně nedorazil ani jednou.
Autor působil v letech 2022 až 2024 v České televizi.
Střela letící Polskem byla nejspíš ruská, uvedl premiér. Ví se také, o jaký typ šlo
Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla ráno polská armáda. V Lublinu a dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovaly úřady. Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl polský premiér Donald Tusk. Chce ale mít větší jistotu o jejím typu a o tom, kdo ji vyslal.
Operační systém LiberSystem vznikl mimo velké firmy a jde vlastní cestou
Většina lidí za celý život vystřídá dva nebo tři operační systémy a jejich vývoj sleduje jen jako řadu aktualizací.
ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku, zemřelo osm lidí
Nejméně sedm mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. Dalších osm osob včetně dvou dětí je zraněných.
Pařížská výstava ukazuje Tutanchamonovu hrobku tak, jak ji v roce 1922 objevil Carter
Nejprve místnost přeplněná nábytkem, šperky, ale i jezdeckými vozy, vedle ní komora plná potravin, vína a oblečení a teprve za nimi zazděný vstup do pohřební komory. Pařížská výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady ukazuje hrobku slavného faraóna přesně tak, jak ji v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter.
Muž, jenž pobodal Rushdieho, je vinen z terorismu. Rozhodl o tom americký soud
Americký soud ve středu 29. července shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.