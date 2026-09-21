Svědectví z místa střelby. Muž v Praze pálil z okna, lidé se rychle schovávali

Muž ve špatném psychickém stavu střílel v pražských Košířích z okna svého bytu. Vyděšení sousedé okamžitě zavolali na místo policii, která 58letého muže zpacifikovala. Deník Aktuálně.cz hovořil s několika svědky na místě.
„Muž je stále v psychiatrické nemocnici a ve věci není moc nového ke zveřejnění,“ sdělil ve středu na dotaz Aktuálně.cz Jan Daněk, mluvčí pražské policie.
Policie již po střelbě uvedla, že muž je ve špatném psychickém stavu a skončil v péči záchranářů. „Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvodem, proč ze zbraně střílel,“ uvedli na síti X v pondělí policisté.
„Šla jsem zrovna domů z práce, když do ulice přede mnou vjelo rychlým tempem houkající policejní auto. Když policisté z vozu vyskákali ven, ozval se několik metrů ode mě výstřel,“ potvrdila náhodná svědkyně, která bydlí nedaleko místa zásahu.
Podle jejích slov předcházely střelbě výzvy policistů, aby pachatel zvedl ruce nad hlavu. Po zaznění výstřelu se ona i několik dalších kolemjdoucích běželi ukrýt za roh. Další rány už nicméně nepadly, policisté pachatele zpacifikovali.
„V ulici Pod Kavalírkou v Praze 5 prověřujeme oznámení na linku 158 o několika výstřelech na ulici,“ potvrdil informaci webu Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
„Slyšeli jsme rány za oknem, mysleli jsme si, že někdo dělá ohňostroj, tak jsme se šli s dětmi podívat na balkon,“ popsal Aktuálně.cz další svědek z místa. Když zjistil, že se jedná o zbraň, šel se s rodinou ukrýt dovnitř. Podle dalších svědků se na místě nachází minimálně deset policejních vozů.
Na svém profilu na síti X policie uvedla, že za pomocí donucovacích prostředků hlídky zadržely 58letého muže, jenž podle dostupných informací střílel zbraní ráže 9 mm z okna svého bytu ve čtvrtém patře v ulici Pod Kavalírkou.
„Nikdo při události nebyl zraněn. Muže si vzhledem k jeho špatnému psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvodem, proč ze zbraně střílel. Nyní mimo jiné zjišťujeme, zda muž držel legálně,“ dodávají policisté.
Rusové nepřišli, Macinka ano. Pavel v OSN zostra tepal Moskvu a varoval velmoci
Rusové jeho projev neposlouchali. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) naopak seděl mezi českými delegáty a Pavlův projev si vyslechl až do konce. Prezident Petr Pavel v sále Valného shromáždění OSN zostra kritizoval Rusko, varoval před světem, kde místo pravidel rozhoduje hrubá síla, a pustil se i do odpovědnosti velmocí, reformy OSN a rychlého nástupu umělé inteligence.
Ronaldinho v Trnavě? Vzal peníze a zmizel. Naštvaným Slovákům se ztratily osobní věci
Trnava zažila v sobotu velkou slávu. Vyprodaný 19tisícový stadion Antona Malatinského viděl fotbalovou exhibici v čele s hvězdným Ronaldinhem, proti jehož týmu se postavily slovenské legendy. Jenže mimo trávník působila akce velmi rozpačitě a na povrch vypluly až ostudné detaily.
ŽIVĚ Pokud chce Zelenskyj jednat s Putinem, ať přijede do Moskvy, vzkazuje Kreml
Pokud chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, může přijet do Moskvy. Ve středu to podle agentury TASS řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl také, že v současnosti nejsou žádné konkrétní plány na jednání na nejvyšší úrovni o Ukrajině, a obvinil napadenou zemi, že pokračuje v útocích na Rusko, předpoklady pro mírová jednání tak nejsou.
Tady končí sranda! V jedné věci je Fico mnohem lepší než Babiš. Měl do něj Pavel pálit?
Kašle Slovensko na své vlastní spojence v NATO? Nebo jsou slova Roberta Fica jen další ukázkové bití se v prsa pro jeho věrné voliče? A neudělal by prezident Petr Pavel lépe, kdyby výroky ze sousední země mlčky přešel? Nejen o tom je nový díl podcastu Tady končí sranda! na Aktuálně.cz, ve kterém padne i překvapivý verdikt, v čem je Fico jednoznačně lepší než jeho český protějšek Andrej Babiš.
Revoluce v systému rozdělování evropských peněz. Co nás čeká po roce 2027
Českou ekonomiku čeká po roce 2027 výrazná změna způsobu, jakým bude čerpat evropské peníze. Dosavadní systém založený na množství jednotlivých fondů a proplácení konkrétních nákladů má vystřídat model, v němž budou společně řešeny kohezní politika, zemědělství, bezpečnost či další evropské priority. Změny, které Česko čekají, probírali experti na diskusním setkání, pořádaném týdeníkem Ekonom.