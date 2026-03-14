Svatební turismus na vzestupu. Z Prahy se stává lukrativní místo pro obřad cizinců

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků.
Vysoký zájem cizinců o svatby zaznamenala první městská část. „Matrika Prahy 1 není schopna uspokojit všechny požadavky. Většina termínů je již obsazená,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
Podobný trend se netýká jen historického centra, zájem zaznamenaly i okolní radnice. „Zájem o uzavření sňatku v Praze 3 je oproti minulým létům zvýšený, ve větší míře zejména u cizích státních příslušníků. Termíny máme až do června úplně plné a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou hlavní svatební sezónou, jsou téměř plné termíny až do září,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
Podobná je situace v páté městské části. „O sňatky v Praze 5 je velký zájem každým rokem. Nějaké termíny ještě volné jsou, ale rychle se zaplňují. Oproti minulým letům se mění skladba snoubenců, během posledních let stoupá počet snoubenců cizinců z celého světa,“ řekla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
Mění se i představy snoubenců o podobě obřadu. „Snoubenci si více než jindy přejí rychlé obřady v obřadní síni bez proslovů. Mimo obřadní místnost oddáváme v objektech prvorepublikových vil ve správním obvodu Prahy 6 nebo v areálu břevnovského kláštera,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podle Šnejdarové se obřady v poslední době konají často pouze za přítomnosti snoubenců a svědků.
Na matrice Prahy 2 letos zaznamenali zvýšený zájem o datum svatby 6. června 2026, které se podle mluvčí Andrey Zoulové obsadilo nejrychleji.
Od roku 2001 mohou úřady snoubence oddávat i na jiných místech než v obřadních síních. V centru Prahy je velký zájem o svatby v palácích a jejich zahradách, na lodích nebo střechách domů. Pravidelně se oddává například na Žižkovské televizní věži, obřady se už konaly například v plavební komoře na Smíchově, v Prokopském údolí, na rozhledně v parku Cibulka a velmi oblíbenými svatebními místy jsou i zoologická a botanická zahrada v Troji.
