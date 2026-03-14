Přeskočit na obsah
Benative
14. 3. Rút
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Svatební turismus na vzestupu. Z Prahy se stává lukrativní místo pro obřad cizinců

ČTK

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků.

Young,Romantic,Couple,Of,Groom,And,Bride,Sitting,On,The
Young romantic couple of groom and bride sitting on the rooftop and enjoying beautiful view of the city Prague, Czech RepublicFoto: Shutterstock
Vysoký zájem cizinců o svatby zaznamenala první městská část. „Matrika Prahy 1 není schopna uspokojit všechny požadavky. Většina termínů je již obsazená,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Podobný trend se netýká jen historického centra, zájem zaznamenaly i okolní radnice. „Zájem o uzavření sňatku v Praze 3 je oproti minulým létům zvýšený, ve větší míře zejména u cizích státních příslušníků. Termíny máme až do června úplně plné a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou hlavní svatební sezónou, jsou téměř plné termíny až do září,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Související

Podobná je situace v páté městské části. „O sňatky v Praze 5 je velký zájem každým rokem. Nějaké termíny ještě volné jsou, ale rychle se zaplňují. Oproti minulým letům se mění skladba snoubenců, během posledních let stoupá počet snoubenců cizinců z celého světa,“ řekla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.

Mění se i představy snoubenců o podobě obřadu. „Snoubenci si více než jindy přejí rychlé obřady v obřadní síni bez proslovů. Mimo obřadní místnost oddáváme v objektech prvorepublikových vil ve správním obvodu Prahy 6 nebo v areálu břevnovského kláštera,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podle Šnejdarové se obřady v poslední době konají často pouze za přítomnosti snoubenců a svědků.

Na matrice Prahy 2 letos zaznamenali zvýšený zájem o datum svatby 6. června 2026, které se podle mluvčí Andrey Zoulové obsadilo nejrychleji.

Od roku 2001 mohou úřady snoubence oddávat i na jiných místech než v obřadních síních. V centru Prahy je velký zájem o svatby v palácích a jejich zahradách, na lodích nebo střechách domů. Pravidelně se oddává například na Žižkovské televizní věži, obřady se už konaly například v plavební komoře na Smíchově, v Prokopském údolí, na rozhledně v parku Cibulka a velmi oblíbenými svatebními místy jsou i zoologická a botanická zahrada v Troji.

Nejnovější
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách

ŽIVĚ USA zaútočily na strategickém íránském ostrově. Hrozí zničením ropné infrastruktury

Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, uvedl americký prezident Donald Trump. Americká armáda také zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí.

Poradili byste si ze zkouškou z českého jazyka u přijímaček na střední školu?

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky na střední školu z českého jazyka? Prověřte své schopnosti

Do přijímacích zkoušek na střední školy zbývá už jen pár týdnů. Napjatí proto nejsou jen žáci, ale často i jejich rodiče. Možná máte školní léta dávno za sebou — přesto neuškodí zjistit, kolik znalostí vám v hlavě zůstalo a kde by se naopak našly mezery. Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, jestli byste dnešní uchazeče o střední školu hravě strčili do kapsy, nebo jestli by to chtělo malé opáčko.

