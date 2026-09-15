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Domácí

Sušenky i MHD zdarma. Kandidátka Motoristů řekla, s kým v Praze do koalice nepůjde

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Na pražský magistrát by se rádi poprvé probojovali Motoristé. V blížících se volbách strana vsadila na podnikatelku Kláru Sovovou – advokátku z Prahy, která je roky spjata s krkonošskou Luční boudou. Adeptka na primátorský řetěz láká voliče třeba na MHD zdarma nebo na jednotnou parkovací zónu. Na předvolební akci přidala i sušenky a knížku pohádek, kterou sama napsala.

Motoristická kandidátka na primátorku Klára Sovová během kampaně na pražském Barrandově.
Motoristická kandidátka na primátorku Klára Sovová během kampaně na pražském Barrandově.Foto: Aktuálně.cz – Jakub Kopřiva
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Návštěvu Sovové na pražském Barrandově avizovali Motoristé na svých stránkách. Přesto se jeden z organizátorů na místě zeptal redaktora Aktuálně.cz, kde se o úterní akci dozvěděl.

Začít měla ve čtvrt na čtyři, Sovová ale dorazila asi o půl hodiny později. Jméno advokátky se v posledních dnech pravidelně objevovalo také v souvislosti s firmou Dekonta, která prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě.

Motoristé se na Barrandově snažili zaujmout kolemjdoucí předvolebními novinami, sušenkami, otvíráky na pivo nebo knížkou pohádek Bohouš z Luční boudy. A také peticí za „Prahu, která funguje“, pod kterou ale ten den příliš podpisů nebylo.

Jeden z pořadatelů reportérovi řekl, že se ho dva mladí kluci ptali, kdo pekl ty sušenky a jestli jsou od předsedy Petra Macinky.

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Motoristé v rámci kampaně rozdávají sušenky, tužky i pohádkovou knížku.
Motoristé v rámci kampaně rozdávají sušenky, tužky i pohádkovou knížku.Foto: Aktualne.cz – Jakub Kopřiva

Senát? Možná příště

Motoristé ale v úterý museli o pozornost potenciálních voličů bojovat. Ke komunálním volbám na Barrandově kolemjdoucí lákala i strana ODS.

A na stejném náměstí jako Motoristé si stánek postavil také kandidát do Senátu za ODS Radko Sáblík, kterého podporovali studenti v nepřehlédnutelných čepičkách.

Na dotaz, jestli není škoda, že Motoristé ani nezkusili postavit svého kandidáta i do Senátu, člen z tábora vládní strany podotkl, že na to Motoristé neměli lidi. „Jsme mladá strana, fungujeme od roku 2022,“ konstatuje s tím, že snad příště.

Zájem lidí na Barrandově se pak vesměs dělil mezi Motoristy a Sáblíka, kteří své stánky postavili blíže zastávce tramvají.

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Podle vnitrostranických průzkumů před komunálními volbami se strana vedená vicepremiérem Petrem Macinkou – který kandiduje na Praze 5 a figuruje i na celopražské kandidátce – v hlavním městě pohybuje s podporou kolem sedmi procent.

Podle průzkumu agentury Median pro server PrahaIN.cz se pak Motoristé pohybují na hraně zvolení s pětiprocentní podporou.

Doprava a bydlení

Server Aktuálně.cz se pak zeptal Sovové, s jakými největšími problémy se ji lidé na kampani svěřují. Podle ní jsou dva: doprava a bydlení.

„Spousta lidí si stěžuje na to, že doprava v Praze je bohužel pořád složitá. A že tím, že není dostavěný městský okruh, tak v některých částech Prahy, třeba na Žižkově nebo ve Vysočanech, je přetlak vozů takový, který by nemusel být,“ uvedla jako příklad kandidátka.

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Na pražském Barrandově se sešli vedle sebe na kampani Motoristé a kandidát do Senátu za ODS Radko Sáblík.
Na pražském Barrandově se sešli vedle sebe na kampani Motoristé a kandidát do Senátu za ODS Radko Sáblík.Foto: Aktualně.cz – Jakub Kopřiva

Co se týče bydlení, zmínila Sovová hlavně vysoké ceny v hlavním městě a drahé hypotéky. „Pro zlevnění těch bytů by bylo nutné stavět mimo širší centrum. My si myslíme, že třeba v Letňanech by se daly postavit byty, které by byly cenově dostupnější,“ uvedla podnikatelka a politička.

Širší centrum už je podle ní třeba Smíchov nebo žižkovské nákladové nádraží, kde vznikají nové čtvrti.

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Co se týče debaty o případném zdražování jízdného v hlavním městě, to by podle Sovové mělo být pro Pražany zdarma.

„Já na to mám ještě svůj vlastní názor, že když Praha obchodovala s pohledávkami za cestující, kteří neměli lístek, s panem exekutorem Podkonickým, a všichni víme, jaký to byl obrovský problém, tak jsem přesvědčená, že si Pražané zaslouží jízdné zdarma,“ míní Sovová.

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A podotkla, že když město může mít uloženo přes 170 miliard korun na účtech a hromadnou dopravu už nyní dotuje až 85 procenty, tak jen výnos z uložených peněz podle ní pokryje částku, kterou hlavní město vybere na jízdném.

Jednotná parkovací zóna

Co se týče parkování, Motoristé nechtějí rozšiřovat parkovací zóny mimo ty, kde už jsou. Oprávnění by ale rozšířili a vytvořili jednu zónu.

„Pokud si koupíte parkovací místo třeba na Praze 3, tak to auto nebude stát na dvou místech najednou. To znamená, že byste měl mít možnost bez jakýchkoliv sankcí nebo problémů zajet třeba za svými rodiči nebo do práce a zaparkovat například na Praze 4,“ vysvětlila motoristický záměr Sovová.

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Otázku, s kým by po volbách případně mohli Motoristé na pražském magistrátu spolupracovat, kandidátka na primátorku příliš řešit nechtěla. „My jsme předem vyloučili Piráty, protože jejich politika je pro nás nepřijatelná,“ dodala Sovová.

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Pokud by ale nejmladší vládní strana v hlavním městě uspěla, nabízela by se spolupráce s hnutím ANO a SPD, tedy na vládním půdorysu.

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