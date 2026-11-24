Situace okolo vývoje historicky nejdražší státní zakázky na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech se dál komplikuje. Zatímco česká strana i KHNP trvají na tom, že vše běží podle plánu, jihokorejská média v krátké době přinášejí další znepokojivé detaily. Tentokrát má jít o ohrožení slíbeného podílu českých firem na stamiliardové zakázce.
Vítězem tendru na stavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech za 407 miliard korun v cenách z loňského roku je jihokorejská státní společnost KHNP. Smlouvu s českou stranou podepsala loni v červnu.
Jedním z hlavních politických i ekonomických argumentů tehdejší vlády Petra Fialy (ODS) při výběru korejského dodavatele byl slib zapojení českých firem ze šedesáti procent. Jinými slovy většina peněz zaplacených za výstavbu Dukovan měla zůstat v Česku.
Už loni přitom Fialův kabinet musel odrážet kritiku okolo zapojení českých firem. Jednak kvůli tomu, že slíbený podíl není součástí smluvní dokumentace. A také kvůli tomu, zda je vůbec reálné takového podílu dosáhnout.
Menší jihokorejský internetový zpravodajský portál Straight News zaměřený na politiku a ekonomiku teď zveřejnil informaci, že KHNP vypsala zakázku na poradenské služby, jejichž cílem je „přepracování vzorce pro výpočet míry lokalizace“.
A že Korejci hledají cestu, jak slíbených 60 procent vykázat, aniž by museli českým firmám přenechat tak vysoký podíl zakázek, neboť to by ukrojilo zisk korejským dodavatelům. Vyjádření KHNP deník Aktuálně.cz zjišťuje. Ještě minulý týden nicméně společnost ujišťovala, že vše běží podle plánu.
KHNP chce podle serveru sestavit seznam klíčových položek, jako je výroba reaktorů či turbín, na kterých se české podniky z technologických důvodů nemohou podílet. Tyto miliardové položky by se pak z celkového objemu zakázky pro účely výpočtu českého podílu škrtly.
Do českého podílu by se naopak nově kromě reálných stavebních a dodavatelských kontraktů měly započítat i nepřímé efekty, jako je například tvorba pracovních míst v regionu, transfer technologií, výzkum a vývoj nebo vzdělávání odborníků.
Přesná metodika na to, jak podíl českých firem spočítat, zatím není. A to i přesto, že už v době podpisu smlouvy s KHNP tvrdila vláda Petra Fialy, že třicetiprocentní podíl zapojení českých podniků je už splněn.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj nyní deníku Aktuálně.cz řekl, že pro české firmy je naprosto zásadní, aby KHNP dodržela své závazky nejen v ceně a termínech, ale právě i ve slíbeném zapojení tuzemského průmyslu.
„Budeme usilovat o to, aby podíl českých firem byl co nejvyšší, a věříme, že se co nejdřív situace týkající se podílu českých firem vyjasní,“ uvedl Rafaj pro deník Aktuálně.cz.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že nižší podíl zapojení českých firem nepřipadá v úvahu. „Na zapojení českých firem osobně dohlížím a jakékoliv snižovaní závazku nebude akceptováno,“ sdělil vicepremiér na dotaz Aktuálně.cz s tím, že naopak kvůli problémům s dodavatelem stavební části prý Česko nabídlo korejské straně vyšší účast našeho průmyslu.
Havlíček rovněž vysvětlil, že přesný podíl tuzemských firem nesmí být kvůli evropskému právu a možné nedovolené podpoře uvedený přímo v kontraktu.
„Bereme to jako procento z celkové ceny kontraktu,“ upřesňuje Havlíček českou účast. A řekl, že žádný jiný způsob výpočtu se neuvažuje, neboť to neumožňuje evropské právo. Přepočteno na peníze by domácí podniky měly získat zakázky za více než 200 miliard v cenách loňského roku.
Vicepremiér také zdůraznil, že se snaží o co největší zapojení českého průmyslu s tím, že pravidelně dostává konkrétní data a jedná s korejským ministrem průmyslu i s vedením KHNP.
Napnutý rozpočet
Zmíněný korejský článek také zmiňuje analýzu, která dokládá, jak napnutý rozpočet KHNP v případě české megazakázky musí mít. Dokument upozorňuje, že ceny za výstavbu jednoho jaderného bloku se nyní pohybují o vyšší desítky procent dráž, než za co vysoutěžila KHNP jeden jaderný blok v Česku.
Tisk také připomíná, že do napnutého rozpočtu navíc zasáhla loňská dohoda mezi KHNP a americkou společností Westinghouse, která ukončila spory o duševní vlastnictví.
Korejská strana se v ní zavázala zaplatit Američanům za každý postavený blok licenční poplatky v řádech několika miliard korun a zajistit zakázky za dalších víc než deset miliard korun.
Právě napnutý rozpočet byl příčinou nedávného krachu jednání KHNP s dodavatelem stavební části celé zakázky, stavebním konsorciem Daewoo E&C. Deník Aktuálně.cz o tom informoval před týdnem.
Zatímco KHNP trvala na pevně stanovené ceně předem, stavbaři požadovali možnost promítnout do konečného účtu případné zdražení materiálů či zpoždění. KHNP najela na krizový režim řízení a hledá ve urychleném řízení nového dodavatele.
Korejská média tehdy také psala, že na zakázku bude dohlížet příslušný korejský ministr.
Ministr Havlíček situaci mírnil s tím, že jde o interní záležitost na korejské straně. „Máme potvrzené od korejského ministra, se kterým jsem v kontaktu, že se nic nemění ani v termínech, ani ve financích. Všechny dohody a smlouvy platí,“ uvedl Havlíček minulý týden.
Krizový dohled korejské vlády označil za správný krok, který zaručí důsledné řízení projektu.
Dle tvrzení minulé vlády měl být podíl českých firem na zakázce už v době podpisu na třiceti procentech.
Letos v srpnu přitom Karel Havlíček při návštěvě plzeňské společnosti Doosan Škoda Power agentuře ČTK řekl, že čeští subdodavatelé mají na projektu podíl kolem 20 procent.
Ze slibovaného 60procentního podílu českého průmyslu je zatím pevně zasmlouvaná především turbína od plzeňské společnosti Doosan Škoda Power, která ale tvoří zhruba jen pětinu celkového objemu zakázky.
Krátce po krachu jednání s dodavatelem stavebních prací vysvětloval situaci šéf KHNP Kim Hö-čchon v článku pro Hospodářské noviny.
„Rozhodnutí ukončit jednání s dosud předpokládaným partnerem pro stavební část nepředstavuje žádnou závažnou překážku projektu,“ ujišťuje Kim Hö-čchon v textu pro HN.
„Šlo ve skutečnosti o nezbytný krok, pokud jsme chtěli posílit celkovou stabilitu projektu a jeho předvídatelnost a vytvořit co nejlepší podmínky pro úspěšné naplnění toho, co jsme slíbili,“ dodává.
Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů má začít v roce 2029, hotový by měl být o sedm let později.
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