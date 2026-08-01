Superdávka pro tisíce domácností startuje: Kdo si polepší a kdo bude tratit?

Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází od soboty 1. srpna na superdávku. Od tohoto měsíce začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší víc než třetina příjemců.
Naopak téměř polovině částka minimálně o pětisetkorunu klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, můžou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Na dotazy ČTK to odpovědělo ministerstvo práce. Od října se má superdávka upravit.
"K 28. červenci bylo přiznáno 304.727 žádostí o dávku státní sociální pomoci (superdávku). Z toho 238.481 připadá na příjemce rušených dávek a 66.246 na novožadatele," upřesnil ministerský odbor komunikace.
Superdávka nahradila od loňského října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Pokud o ni jejich příjemci do konce loňska požádali, pobírali do července původní částku a přepočítanou začnou dostávat od srpna. Víc se posuzuje příjem i majetek. Superdávku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Noví žadatelé podávají jednu žádost. Superdávka se jim poskytuje od letoška.
Podle ministerstva 49 procentům domácností, které měly rušené dávky, podpora po přepočítání klesá nejméně o 500 korun. Minimálně o pětisetkorunu si polepší 36 procent dosavadních příjemců. Podle dřívější ministerské analýzy pětině ze sledovaných 128.400 domácností nezůstalo po odečtení nákladů na bydlení z příjmu i se superdávkou ani životní minimum.
"Domácnostem, které se po přechodu na novou dávku dostanou do krátkodobých finančních potíží, může být ve výjimečných případech poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Dávka není určena k plošnému nahrazování dosavadní podpory, ale k řešení mimořádných a přechodných situací," sdělil odbor komunikace. Podle něj úřad práce žádosti posoudí podle konkrétní situace. Mimořádná dávka je pro lidi v hmotné nouzi.
Od listopadu se výše superdávky má změnit. Od října se totiž upraví životní minimum a nejspíš i započítání nákladů na bydlení a okruh zranitelných s vyšší podporou. Pomůže to malým a samoživitelským domácnostem.
Minimum pro samotného dospělého se zvedne z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v rodině ze 4470 na 5000 korun. Ostatním dospělým v domácnosti naopak klesne ze 4040 na 3750 korun. Částky se měly změnit už od května, ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale prosadil odklad. Resort díky tomu nemusí letos hledat stovky milionů korun.
Roční výdaje po zvýšení minima činí 2,2 miliardy korun. Podpora na bydlení by se měla počítat podle okresů, ne podle tří velikostí bydliště. Mezi zranitelné budou patřit samoživitelky s dětmi do 15 let, ne jen do sedmi let.
Superdávku prosadila minulá vláda. Podle bývalého ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se systém zjednodušuje a je adresnější. Podle Juchelky je superdávka nedotažená a nutné jsou změny. Jurečka opakovaně reagoval, že se s doladěním podle poznatků z praxe počítalo od začátku.
Mohlo by vás zajímat: „Experti odchází nesmyslně a aktivisticky, škodí jen své agendě,“ tvrdí Juchelka v rozhovoru pro Aktuálně.cz
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev: nejméně devět obětí. Chybí nám patrioty, naléhá Zelenskyj
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Rusové prchají před mobilizací. Prozradil to realitní boom v jiné postsovětské zemi
Spolu se zprávami o možné nové mobilizaci přibývá Rusů, kteří se rozhodli odejít ze země. Jedním z hlavních signálů rostoucí nervozity je situace na realitním trhu v Arménii, kam po začátku války a během mobilizace v roce 2022 uprchly desetitisíce lidí. Nyní se situace začíná podobat roku 2022, kdy Moskva vyhlásila „speciální vojenskou operaci“, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu.
Nový incident v Hormuzu: dvě lodě terčem útoku, jedna ztratila nad sebou kontrolu
Britská námořní služba (UKMTO) dnes ráno informovala o útocích na dvě lodě u ománských břehů v oblasti Hormuzského průlivu. Jedna loď byla podle informací UKMTO zasažena projektilem, což poškodilo její strojovnu. Loď tak nemá kontrolu nad směrem své plavby. Další loď zaznamenala ve své blízkosti velký výbuch, nebyla ale zasažena. Oba incidenty prošetřují úřady.
Extrémní vedra neničí jen tělo. Klimatická změna je i největším strašákem psychologů
Vedro není jen okamžitý problém pro naše srdce, jak se ukazuje, nezvykle vysoké teploty v kombinaci s přidruženými jevy jako požáry a extrémní meteorologické jevy klidně na druhém konci světa ovlivňují i naši psychiku. Jenže co s tím?
Ať Rosický vypne telefon, přeje si Priske. Španělovi v reprezentaci nabízí pomoc
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske má radost z páteční dvojice posil Tobiase Guddala a Romana Macka. Od norského stopera má velká očekávání, český záložník na něj udělal dojem už při první vzájemné konfrontaci. Řekl to na tiskové konferenci po výhře 3:1 nad Zlínem ve druhém ligovém kole.