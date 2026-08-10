Sucho a palčivé vedro nás budou sužovat celý týden. Jeden den se mírně ochladí

Týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám, informoval na webu a na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko.
Pondělní den bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Teploty podle aktuální výstrahy mohou vystoupat na 31 až 36 stupňů Celsia. Večer pak přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný.
V úterý teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30 stupňů Celsia. Podobné teploty a slunečné počasí bude i ve středu. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů, v pátek bude až 32 stupňů a o víkendu až 36 stupňů Celsia. "Změna v charakteru počasí s mírným ochlazením a srážkami pravděpodobně nastane až v neděli," uvedl ČHMÚ.
Mohlo by vás také zajímat: Odvezte je pryč! Vojáci na „povel“ místních honí běžence. Nová svědectví z Ceuty
KVÍZ: Pamatujete si ještě dějepis? U těchto 60 otázek se zapotí i znalci historie
Od založení Říma přes husitské války a první vzlet letadla až po pád komunismu nebo nástup osobních počítačů. Vybavíte si ještě letopočty událostí, které změnily svět? Otestujte si v našem historickém kvízu, jak dobře si pamatujete klíčové momenty z dějin. Čeká vás 60 otázek.
V den svých narozenin zemřel spisovatel Páral, autor legendárních románů
Zemřel spisovatel Vladimír Páral, jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a přelomu tisíciletí. O jeho skonu informoval server Blesku s odvoláním na své zdroje a s tím, že se tak stalo v den jeho 94. narozenin.
Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů
Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.
Páral se nebál v literatuře experimentovat, přesto byl bestsellerista
V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd sledovat několik podob. Protože byl Páral vzděláním chemik, měl blízko k experimentu.
Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači
Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.