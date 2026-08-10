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Domácí

Sucho a palčivé vedro nás budou sužovat celý týden. Jeden den se mírně ochladí

ČTK

Týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám, informoval na webu a na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / iStock
Ilustrační snímek.Foto: iStockphoto – Peppersmint
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Pondělní den bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Teploty podle aktuální výstrahy mohou vystoupat na 31 až 36 stupňů Celsia. Večer pak přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný.

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V úterý teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30 stupňů Celsia. Podobné teploty a slunečné počasí bude i ve středu. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů, v pátek bude až 32 stupňů a o víkendu až 36 stupňů Celsia. "Změna v charakteru počasí s mírným ochlazením a srážkami pravděpodobně nastane až v neděli," uvedl ČHMÚ.

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