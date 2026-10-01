„Jsem notorický neslavič“. Suchého jubileum připomíná ČT, kniha i nové album

Divadelník, herec a hudebník Jiří Suchý nebude 1. října slavit své 95. narozeniny v divadle. Umělce, který výrazně ovlivnil českou kulturní scénu, ale připomene televize, kniha i nahrávky. Vychází mimo jiné album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého, kniha Suchý a Šlitr/Semafor 1959—1969 nebo výpravná publikace Kabaret v duši.
Půlkulaté narozeniny Suchého připomene také Česká televize sérií pořadů ze svého archivu.
„Jsem notorický neslavič, a proto se v den mých narozenin žádná oslava nekoná. V Semaforu se objevím teprve 6. října v pořadu Extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi. Budiž mi to prominuto,“ sdělil Suchý.
Extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi mělo v divadle Semafor premiéru letos 20. března. Divadlo tak připomnělo 100. výročí narození spoluzakladatele Šlitra, které připadlo na 15. února 2024.
Kompilace Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého připomíná nejen narozeniny Suchého, ale také nedožité 95. narozeniny zpěvačky Hegerové a jejich výjimečné setkání v divadle Semafor.
Vznikly tak šansony, které patří ke zlatému fondu české populární hudby. „Dávala písním takový lehounce tragický podtext. To pro nás mělo velký význam,“ podotkl Suchý.
Suchého tvorbu připomene kniha i televizní pořady
Čtyři dny po narozeninách Suchého vydá nakladatelství CPress knížku Kabaret v duši, která propojuje umělcovy písňové a další autorské texty s průřezem jeho vlastní grafickou tvorbou. Kromě známých prací přináší také novější texty a díla, z nichž část dosud knižně nevyšla.
Připomíná Jiřího Suchého nejen jako zakladatele Semaforu a autora stovek písní, ale také jako výtvarníka, pro něhož byly obraz, slovo, humor a nadsázka součástí tvorby.
Předmluvu ke knize napsal herec a režisér Zdeněk Svěrák. Spoluautorem publikace je rozhlasový moderátor a spisovatel Lukáš Berný, který se dlouhodobě zabývá historií Semaforu a tvorbou Suchého se Šlitrem.
Narozeniny Suchého připomene Česká televize sérií pořadů ze svého archivu. Mimo jiné v televizní premiéře již v září uvedla Kytici, kterou Suchý napsal se skladatelem Ferdinandem Havlíkem a odvysílala pořad Zadáno pro Semafor z roku 1965.
V narozeninový den (1. října) dopoledne uvádí ČT1 dokument režiséra Petra Lokaje, který v roce 2004 bilancoval lidskou i uměleckou dráhu Suchého.
ČT art uvede ve čtvrtek večer muzikál Kdyby tisíc klarinetů a narozeninový den završí hodinu před půlnocí na programu ČT1 epizoda z životopisů slavných osobností Po stopách hvězd. Pořady připomínající životní jubileum klasika českého umění a kultury bude Česká televize uvádět celý říjen.
Plzeňský rodák Suchý tvořil v 60. letech minulého století v pražském divadle Semafor originální dvojici s hudebníkem Jiřím Šlitrem, který ale v prosinci 1969 zemřel. Suchý zůstává aktivní na jevišti Semaforu dodnes.
V aktuálním repertoáru vystupuje například s Jitkou Molavcovou v pořadu Tak a teď jsme tu, sestaveném z písní, které v divadle vznikaly mezi lety 1959 a 2025.
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