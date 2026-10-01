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Domácí

„Jsem notorický neslavič“. Suchého jubileum připomíná ČT, kniha i nové album

ČTK
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Divadelník, herec a hudebník Jiří Suchý nebude 1. října slavit své 95. narozeniny v divadle. Umělce, který výrazně ovlivnil českou kulturní scénu, ale připomene televize, kniha i nahrávky. Vychází mimo jiné album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého, kniha Suchý a Šlitr/Semafor 1959—1969 nebo výpravná publikace Kabaret v duši.

Jiří Suchý, Trutnov 2014
ČT art uvede ve čtvrtek večer muzikál Kdyby tisíc klarinetů a narozeninový den Jiřího Suchého (na archivním snímku) završí hodinu před půlnocí na programu ČT1 epizoda z životopisů slavných osobností Po stopách hvězd. Foto: ČTK
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Půlkulaté narozeniny Suchého připomene také Česká televize sérií pořadů ze svého archivu.

„Jsem notorický neslavič, a proto se v den mých narozenin žádná oslava nekoná. V Semaforu se objevím teprve 6. října v pořadu Extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi. Budiž mi to prominuto,“ sdělil Suchý.

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Extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi mělo v divadle Semafor premiéru letos 20. března. Divadlo tak připomnělo 100. výročí narození spoluzakladatele Šlitra, které připadlo na 15. února 2024.

Jiří Suchý
Jiří SuchýFoto: Irena Zlámalová

Kompilace Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého připomíná nejen narozeniny Suchého, ale také nedožité 95. narozeniny zpěvačky Hegerové a jejich výjimečné setkání v divadle Semafor.

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Vznikly tak šansony, které patří ke zlatému fondu české populární hudby. „Dávala písním takový lehounce tragický podtext. To pro nás mělo velký význam,“ podotkl Suchý.

Suchého tvorbu připomene kniha i televizní pořady

Čtyři dny po narozeninách Suchého vydá nakladatelství CPress knížku Kabaret v duši, která propojuje umělcovy písňové a další autorské texty s průřezem jeho vlastní grafickou tvorbou. Kromě známých prací přináší také novější texty a díla, z nichž část dosud knižně nevyšla.

Připomíná Jiřího Suchého nejen jako zakladatele Semaforu a autora stovek písní, ale také jako výtvarníka, pro něhož byly obraz, slovo, humor a nadsázka součástí tvorby.

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Předmluvu ke knize napsal herec a režisér Zdeněk Svěrák. Spoluautorem publikace je rozhlasový moderátor a spisovatel Lukáš Berný, který se dlouhodobě zabývá historií Semaforu a tvorbou Suchého se Šlitrem.

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Narozeniny Suchého připomene Česká televize sérií pořadů ze svého archivu. Mimo jiné v televizní premiéře již v září uvedla Kytici, kterou Suchý napsal se skladatelem Ferdinandem Havlíkem a odvysílala pořad Zadáno pro Semafor z roku 1965.

V narozeninový den (1. října) dopoledne uvádí ČT1 dokument režiséra Petra Lokaje, který v roce 2004 bilancoval lidskou i uměleckou dráhu Suchého.

Jiří Suchý, Ljuba Hermanová
Jiří Suchý, Ljuba HermanováFoto: Česká televize

ČT art uvede ve čtvrtek večer muzikál Kdyby tisíc klarinetů a narozeninový den završí hodinu před půlnocí na programu ČT1 epizoda z životopisů slavných osobností Po stopách hvězd. Pořady připomínající životní jubileum klasika českého umění a kultury bude Česká televize uvádět celý říjen.

Plzeňský rodák Suchý tvořil v 60. letech minulého století v pražském divadle Semafor originální dvojici s hudebníkem Jiřím Šlitrem, který ale v prosinci 1969 zemřel. Suchý zůstává aktivní na jevišti Semaforu dodnes.

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V aktuálním repertoáru vystupuje například s Jitkou Molavcovou v pořadu Tak a teď jsme tu, sestaveném z písní, které v divadle vznikaly mezi lety 1959 a 2025.

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