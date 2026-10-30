Studentů přibývá. Ke stávce se připojí pražští vysokoškoláci, v Brně dostanou někteří volno

Studenti Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a pražských fakult Univerzity Karlovy (UK) v úterý podpoří stávku na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) kvůli převedení jejich financování na stát. Část brněnských vysokoškoláků bude mít v úterý volno, aby mohli podpořit protesty za nezávislost veřejnoprávních médií a svobodu kultury.
Stávku ohlásila iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance těchto dvou veřejnoprávních médií. Stávka nyní není vyhlášena na žádné z fakult Českého vysokého učení technického v Praze nebo Univerzity Karlovy. Sdělili to místopředseda Akademického senátu UK Rafael Daniel Berti a studentka a organizátorka podpory veřejnoprávních médií na ČVUT Viktorie Vojtíšková.
Ve stávkové pohotovosti jsou v současnosti například Studentská komora Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a její studentská iniciativa za kulturu spolu s akademickou obcí pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Potvrdili to jejich zástupci.
Studentská platforma v Brně vyhlásila stávku na úterý 3. listopadu, kdy budou proti záměru vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky stávkovat pracovníci Českého rozhlasu a televize. Ke stávce se přihlásili také olomoučtí vysokoškoláci.
Lidé v Brně budou moct v úterý podpořit veřejnoprávní média na několika akcích. Pochod pořádá studentská iniciativa Média nedáme MUNI. V 16:36 se na náměstí Svobody v centru města koná shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu pořádaná iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.
Část vysokoškoláků dostane v Brně volno
Celodenní děkanské volno vyhlásila Fakulta výtvarných umění (FaVU) Vysokého učení technického, od 14:00 vyhlásila rektorské volno také Janáčkova akademie múzických umění (JAMU). Masarykova univerzita ani Mendelova univerzita v Brně plošné rušení výuky zatím neplánují.
Děkanské volno na FaVU vyhlásil děkan Filip Cenek na podporu stávkové pohotovosti studentů v návaznosti na stávku pracovníků České televize a Českého rozhlasu.
Vedení fakulty ve vyjádření kritizuje kroky ministerstva kultury, nekoncepční škrty ve Státním fondu audiovize i plánované převzetí financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Výuka na škole v úterý odpadá a vyučující ji se studenty nahradí v jiných termínech.
Na JAMU vyhlásil prorektor Miroslav Ondra od 14:00 rektorské volno pro všechny, kteří se zúčastní akční stávky Výboru solidarity studentů JAMU.
Ostatní brněnské univerzity výuku zatím nepozastavují, nicméně studenti Masarykovy univerzity sdružení v iniciativě Média nemáme MUNI zůstávají ve stávkové pohotovosti.
„Jsme v kontaktu se zástupci studentů, kteří jsou zapojeni do iniciativy. Pokud bude třeba nějakých organizačních opatření, jsme připraveni je ve spolupráci s fakultami přijmout,“ vysvětlil tiskový mluvčí MUNI Radim Sajbot.
Podobně postupuje Mendelova univerzita, jejíž vedení i univerzitní spolky aktivity studentů sice podporují, oficiální volno však neplánují, řekla asistentka rektora Kristýna Pasnišinová.
Chystají se další protesty
Ve středu se během státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu sešly na podporu ČT a ČRo na shromážděních tisíce lidí v Brně i dalších městech v Česku.
Podpořit jejich nezávislost přišli lidé také například v Hradci Králové, Plzni a ve Zlíně, kde akce pořádal spolek Milion chvilek. Studenti i veřejnost proti plánovaným změnám demonstrovali už v předchozích dnech.
Převedení financování na stát a zrušení rozhlasového a televizního poplatku poslala ve sněmovně do druhého čtení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů při zrychleném jednání v noci na sobotu. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění.
Vládní plán, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí. Podle zástupců vládního tábora chystaná změna nezávislost médií neohrozí.
Lidé se na protest proti chystaným změnám spontánně shromáždili hned v noci na sobotu na pražském Malostranském náměstí poblíž budovy Sněmovny. Spolek Milion chvilek v následujících dnech svolal několik shromáždění s podtitulem Ruce pryč od médií.
V sobotu několik tisíc lidí dorazilo na brněnské náměstí Svobody, v neděli lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze. Spolek další protest ohlásil na 15. listopad na pražskou Letnou.
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