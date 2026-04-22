Studenti vyšli do ulic proti mediálnímu zákonu

Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování ČRo a ČT a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Stovky studentů se ve středu v poledne sešly nejenom na pražském náměstí Jana Palacha, ale také v Olomouci, Ústí nad Labem nebo Liberci, desítky v Brně, Plzni či Zlíně.
„Ruce pryč!“ Studenti demonstrovali za veřejnoprávní média, Klempíř za nimi nevyšel
Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili studenti některých škol v krajských či dalších městech České republiky. Většinou před budovy škol přišli s transparenty nebo vyslechli si důvody setkání. Pražský protest studentů skončil zhruba po dvou hodinách před ministerstvem kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) za studenty ani po výzvách nepřišel.
ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem. Do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání, dodal Trump. Zároveň však nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.
ŽIVĚ Fico s Orbánem ustoupili. Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur
Zástupci členských států Evropské unie ve středu podpořili schválení půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko odvolalo blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba doteče do Maďarska.
Letošní festival Svět knihy navštíví nobelista Gurnah, historik Snyder i Sansal
Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu Výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal.
Cenové stropy na paliva se ve čtvrtek téměř vyrovnají, nafta klesne na 41,16 Kč/l
Cenové stropy na naftu a benzin se ve čtvrtek téměř vyrovnají. Maximální cena nafty se oproti středě sníží o 18 haléřů na 41,16 Kč za litr, naopak cena litru benzinu vzroste o pět haléřů na 41,12 Kč. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.